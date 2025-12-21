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Журналисты "УП" нашли Миндича в Израиле. ФОТО

Міндіч

Журналисты-расследователи "Украинской правды" обнаружили бизнесмена, фигуранта масштабного расследования НАБУ и САП о коррупции в энергетике Тимура Миндича в Израиле.

Об этом сообщает "УП", информирует Цензор.НЕТ.

Детали обещают обнародовать позже

"Украинской правде" сфотографировать запечатлеть Миндича. Детали о пребывании бизнесмена за границей редакция издания обещает обнародовать в ближайшее время.

Міндіч

Миндичгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ открыла против Миндича дело о государственной измене, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Израиль (2254) Миндич Тимур (308)
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Топ комментарии
+68
Звісно не видадуть. Ізраїль за рахунок цих казнокрадів і живе. Спочатку розсилають їх по всьому світу, впроваджують у владу в кожній країні, вони вигрібають звідти все бабло а потім з бабками тікають в Ізраїль.
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21.12.2025 17:08 Ответить
+52
ну і ...а де такі міндічі мають бути ,після розграбування України, во славу Ізраелю ?!! Тільки в Ізраелі ,це ж їх херої ...орден дадуть ...і.т і...
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21.12.2025 16:55 Ответить
+47
А ось й Карлсон! Гаманець Z-еленського!
Але він вже точно, ніколи не повернеться в Україну!
А доречі, так нічого-собі, респектно виглядає, поцупивши Українські гроші для оборони!
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21.12.2025 17:04 Ответить

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