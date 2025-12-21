Журналисты "УП" нашли Миндича в Израиле. ФОТО

Журналисты-расследователи "Украинской правды" обнаружили бизнесмена, фигуранта масштабного расследования НАБУ и САП о коррупции в энергетике Тимура Миндича в Израиле.

Об этом сообщает "УП", информирует Цензор.НЕТ.

Детали обещают обнародовать позже

"Украинской правде" сфотографировать запечатлеть Миндича. Детали о пребывании бизнесмена за границей редакция издания обещает обнародовать в ближайшее время.

Миндичгейт

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