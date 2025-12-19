РУС
СБУ открыла против Миндича дело о государственной измене, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины открыла против фигуранта антикоррупционной операции "Мидас" Тимура Миндича уголовное производство по статье о государственной измене.

Об этом СБУ сообщила в ответ на запрос нардепа "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Гончаренко отметил, что после публикации "пленок Миндича" обратился в СБУ с требованием проверить, имел ли бизнесмен доступ к государственной тайне, есть ли у него связи с российскими спецслужбами, а также, какое влияние он имел на президента Владимира Зеленского и уже бывшего министра обороны Рустема Умерова.

Что расследует СБУ

Спецслужба сообщила, что после обнародования информации НАБУ о коррупции в энергетике и операции "Мидас" направили запрос в антикоррупционное бюро "с целью эффективного взаимодействия и сотрудничества".

Также СБУ передала в НАБУ материалы уголовного производства по статье о диверсии.

Кроме того, правоохранители выясняют возможные поставки на объекты атомной энергетики некачественных материалов и оборудования. Расследование охватывает 96 закупок "Энергоатома", осуществленных в период с 2022 по 2024 годы, по прямым договорам, без использования электронных систем.

Миндичгейт

СБУ (20713) Гончаренко (561) подозрение (612) Миндич Тимур (172)
Топ комментарии
+14
Вивезли за кордон , а потім відкрили справу?
19.12.2025 20:25 Ответить
+8
Это они поторопились конечно
19.12.2025 20:29 Ответить
+8
Просто сенсація. Міндич напевне аж пердне з переляку. А Малюк занюхає, і скаже що запах офігезний. Заочно ви його можете хоч каструвати, по факту ж все рівно випустили, і чемодани з баксами люб'язно піднесли до віп-таксі. Весь "поганенький не той народ" за то в курсі, навіть Геббельс тут з гівна шкварки не зробить.
19.12.2025 20:30 Ответить
Вивезли за кордон , а потім відкрили справу?
19.12.2025 20:25 Ответить
Коли їм було справу відкривати, вони "воювали" з НАБУ.
19.12.2025 21:06 Ответить
Это они поторопились конечно
19.12.2025 20:29 Ответить
Просто сенсація. Міндич напевне аж пердне з переляку. А Малюк занюхає, і скаже що запах офігезний. Заочно ви його можете хоч каструвати, по факту ж все рівно випустили, і чемодани з баксами люб'язно піднесли до віп-таксі. Весь "поганенький не той народ" за то в курсі, навіть Геббельс тут з гівна шкварки не зробить.
19.12.2025 20:30 Ответить
Як сказав коломоло про нього-на стрілочника...
19.12.2025 20:32 Ответить
Державну зраду? А то якої держави? Ізраїлю?
19.12.2025 20:36 Ответить
просто хочуть доступ до матеріалів НАБУ
19.12.2025 20:38 Ответить
200% будуть забирати матеріали з НАБУ і ховати по тихому
19.12.2025 21:06 Ответить
Це ж єресь! Так і на самого можна вийти.
19.12.2025 20:39 Ответить
Тобто справу передадуть до СБУ? Ну тоді про неї можно забути...
19.12.2025 20:41 Ответить
- Фіма, Ви знаєте, коли вас нема, вони про вас таке говорять......
Боря, передайте їм, що коли мене нема, вони навіть можуть мене бити.......
19.12.2025 20:43 Ответить
А про друга, який святкував свій день народження в квартирі міндіча забули? Чому всі роблять вигляд, що зеленський у цих справах ні до чого? Та й підготовка до війни, зрив мобілізацію, порушення Конституціі хіба не тягнуть на реальну державну зраду?
19.12.2025 20:53 Ответить
За злив операції "Авеню" вже слід було усунути цього нікчему, по 111-тій.
19.12.2025 21:08 Ответить
Открыто так же как и в случае с Беней, чтобы он у своих тусил, если что, и ничего лишнего не ляпнул, кому не нужно
19.12.2025 20:56 Ответить
Тобто справу Міндіча похоронять, забравши її у НАБУ ... Технологія відпрацьована. Так поховали справу проти Татарова за корупцію та махінації в Укрбуді на продажу квартир для Нацгвардії. Тоді теж проти Татарова НАБУ завело карну справу, але потім її чомусь було передано в СБУ і вже в 2023 карну справу було закрито. Тож годі радіти, все йде до того, що справу по Міндічу теж замуляють та закриють згодом. Хіба якщо за цей час на Банковій не поміняють 5 колону кремля на українську владу. ЗЕпідор робить все перед можливими виборами, щоб справа його друга, бізнеспартнера Міндіча не кидала більше тінь на "світлий образ" найвеличнішого потужника, який покривав щотижневі відправки "двушки на москву" в проміжках між кошерними відосиками для лохів про те як він "рятує Україну"...
19.12.2025 21:02 Ответить
Тепер його можуть навіть розстріляти. Результат буде такий самий. Зеленскій його швиденько вивіз і лишив громадянства, щоб НАБУ та САП його не діставали.
19.12.2025 21:03 Ответить
Поки держава якось там реагує,сам міндіч просто поголив борду і змінив зачіску(далі купить документи і втече з Австрії в Аргентину чи Бразилію ,наприклад((
19.12.2025 21:09 Ответить
СБУ в цій справі як п'яте колесо у возі. Буде тільки заважати та зливати інфу. Не просто ж так їм 5 процентів міндічі носили. Прийшов час відпрацьовувати.
19.12.2025 21:15 Ответить
разом з Бєньою заховають і будут охороняти
19.12.2025 21:17 Ответить
зеленский будет давать показания только после ареста ермака
19.12.2025 21:20 Ответить
Ви на цього ЗЕбандита зараз для виду можете хоч справу про канібалізм відкрити - йому це поЙУХ СБУшні зеклоуни!
19.12.2025 21:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uogJ2Ar0yjs
щось вчитель(тамбовська собака) про це не розповідав про міндечів,може це він зараз до нього поїхав щоб перезняти цю серію.
19.12.2025 21:28 Ответить
патужна
19.12.2025 21:38 Ответить
 
 