СБУ открыла против Миндича дело о государственной измене, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ
Служба безопасности Украины открыла против фигуранта антикоррупционной операции "Мидас" Тимура Миндича уголовное производство по статье о государственной измене.
Об этом СБУ сообщила в ответ на запрос нардепа "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Гончаренко отметил, что после публикации "пленок Миндича" обратился в СБУ с требованием проверить, имел ли бизнесмен доступ к государственной тайне, есть ли у него связи с российскими спецслужбами, а также, какое влияние он имел на президента Владимира Зеленского и уже бывшего министра обороны Рустема Умерова.
Что расследует СБУ
Спецслужба сообщила, что после обнародования информации НАБУ о коррупции в энергетике и операции "Мидас" направили запрос в антикоррупционное бюро "с целью эффективного взаимодействия и сотрудничества".
Также СБУ передала в НАБУ материалы уголовного производства по статье о диверсии.
Кроме того, правоохранители выясняют возможные поставки на объекты атомной энергетики некачественных материалов и оборудования. Расследование охватывает 96 закупок "Энергоатома", осуществленных в период с 2022 по 2024 годы, по прямым договорам, без использования электронных систем.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
