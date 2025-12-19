СБУ открыла против Миндича дело о государственной измене, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины открыла против фигуранта антикоррупционной операции "Мидас" Тимура Миндича уголовное производство по статье о государственной измене.

Об этом СБУ сообщила в ответ на запрос нардепа "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Гончаренко отметил, что после публикации "пленок Миндича" обратился в СБУ с требованием проверить, имел ли бизнесмен доступ к государственной тайне, есть ли у него связи с российскими спецслужбами, а также, какое влияние он имел на президента Владимира Зеленского и уже бывшего министра обороны Рустема Умерова.

Что расследует СБУ

Спецслужба сообщила, что после обнародования информации НАБУ о коррупции в энергетике и операции "Мидас" направили запрос в антикоррупционное бюро "с целью эффективного взаимодействия и сотрудничества".

Также СБУ передала в НАБУ материалы уголовного производства по статье о диверсии.

Кроме того, правоохранители выясняют возможные поставки на объекты атомной энергетики некачественных материалов и оборудования. Расследование охватывает 96 закупок "Энергоатома", осуществленных в период с 2022 по 2024 годы, по прямым договорам, без использования электронных систем.

Миндичгейт

