Почти все люди Миндича остаются у власти, в частности заместитель Галущенко Белоус, - Железняк
Через месяц после увольнения Германа Галущенко с поста министра юстиции в системе остаются люди Тимура Миндича.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Сегодня ровно месяц как Рада уволила Галущенко и Гринчук с должностей членов правительства... Но, как только фокус общественного внимания спал, все дальнейшие громкие заявления об очищении власти остались заявлениями. Почти все люди Миндича в системе власти... до сих пор остаются там", - отметил он.
В качестве примера Железняк приводит заместителя министра юстиции Белоуса.
"Человек 100% Миндича. До этого у Германа занимался кураторством НКРЭКУ, фигурант пленок (причем многократно), лицо популярное в бэк-офисе Миронюка... до сих пор на должности и до сих пор руководит важными направлениями в министерстве юстиции...
Вопрос к Юлии Свириденко, а вам ок? Все нормально? За месяц не успели? Или просто как с увольнением Шурмы из наблюдательного совета Нафтогаза нет политической воли?" - подытожил он.
Что предшествовало?
- Герман Галущенко занимал должность министра энергетики с 2021 по 2025 годы, затем должность министра юстиции – с 17 июля по 19 ноября 2025 года.
- Его отстранение от должности в Минюсте произошло на фоне скандала вокруг спецоперации НАБУ "Мидас".
Це уже, з 2019 року, ієрархічно сформована злочинна група осіб, до якої входять і представники з ГПУ, ДБР СБУ БЕБ НАЦБАНКУ НАЦПОЛУ ФІНМОНІТОРИНГУ ДПСУ !!!