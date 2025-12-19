Почти все люди Миндича остаются у власти, в частности заместитель Галущенко Белоус, - Железняк

Через месяц после увольнения Германа Галущенко с поста министра юстиции в системе остаются люди Тимура Миндича.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Сегодня ровно месяц как Рада уволила Галущенко и Гринчук с должностей членов правительства... Но, как только фокус общественного внимания спал, все дальнейшие громкие заявления об очищении власти остались заявлениями. Почти все люди Миндича в системе власти... до сих пор остаются там", - отметил он.

В качестве примера Железняк приводит заместителя министра юстиции Белоуса.

"Человек 100% Миндича. До этого у Германа занимался кураторством НКРЭКУ, фигурант пленок (причем многократно), лицо популярное в бэк-офисе Миронюка... до сих пор на должности и до сих пор руководит важными направлениями в министерстве юстиции...



Вопрос к Юлии Свириденко, а вам ок? Все нормально? За месяц не успели? Или просто как с увольнением Шурмы из наблюдательного совета Нафтогаза нет политической воли?" - подытожил он.

Что предшествовало?

Герман Галущенко занимал должность министра энергетики с 2021 по 2025 годы, затем должность министра юстиции – с 17 июля по 19 ноября 2025 года.

Его отстранение от должности в Минюсте произошло на фоне скандала вокруг спецоперации НАБУ "Мидас".

