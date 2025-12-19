РУС
Новости
1 230 17

Почти все люди Миндича остаются у власти, в частности заместитель Галущенко Белоус, - Железняк

Через месяц после увольнения Германа Галущенко с поста министра юстиции в системе остаются люди Тимура Миндича.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Сегодня ровно месяц как Рада уволила Галущенко и Гринчук с должностей членов правительства... Но, как только фокус общественного внимания спал, все дальнейшие громкие заявления об очищении власти остались заявлениями. Почти все люди Миндича в системе власти... до сих пор остаются там", - отметил он.

В качестве примера Железняк приводит заместителя министра юстиции Белоуса.

Читайте также: Сын Галущенко учится в частном колледже Швейцарии за $200 тыс. в год. Этого нет в декларации, - СМИ

"Человек 100% Миндича. До этого у Германа занимался кураторством НКРЭКУ, фигурант пленок (причем многократно), лицо популярное в бэк-офисе Миронюка... до сих пор на должности и до сих пор руководит важными направлениями в министерстве юстиции...

Вопрос к Юлии Свириденко, а вам ок? Все нормально? За месяц не успели? Или просто как с увольнением Шурмы из наблюдательного совета Нафтогаза нет политической воли?" - подытожил он.

Читайте: СМИ рассказали, как работала схема фигурантов "Миндичгейта". ИНФОГРАФИКА

Что предшествовало?

  • Герман Галущенко занимал должность министра энергетики с 2021 по 2025 годы, затем должность министра юстиции – с 17 июля по 19 ноября 2025 года.
  • Его отстранение от должности в Минюсте произошло на фоне скандала вокруг спецоперации НАБУ "Мидас".

Читайте: Скандальный дом экс-министра Захарченко, где жил Галущенко, никто не захотел взять в управление, - министр экономики Соболев

Автор: 

Минюст (1779) Галущенко Герман (307) Железняк Ярослав (523) Миндич Тимур (170)
+8
То не "людІ_мІндІчя", а людІ_ЗЄлєнського. А "міндіч" -- пішак, на якого все повісили.
показать весь комментарий
19.12.2025 11:15 Ответить
+4
То питай у НАБУ чому вони не виносять підозр? - на манєжє всьо тєжє
показать весь комментарий
19.12.2025 11:25 Ответить
+4
Та ні одна! людина не буде наказана. Максимум невеликий перерозподіл впливу. Зелені ******** какали на народ з високої гори
показать весь комментарий
19.12.2025 11:27 Ответить
У Зеленського дуже богато пішаків! Навіть поза шахматнею дошкою.
показать весь комментарий
19.12.2025 11:53 Ответить
Зеленський з стефанчуками і свириденко, з групою Оманський агентів ****** і портновсько-деркачівською агентурою, усіляко захищають від покарання в Україні беркутні, вагнерівців, а тепер ще, і злочинців-мародерів на крові Укранців, - кабміндічів!!! Вони на посадах і далі гадять Україні!!
Це уже, з 2019 року, ієрархічно сформована злочинна група осіб, до якої входять і представники з ГПУ, ДБР СБУ БЕБ НАЦБАНКУ НАЦПОЛУ ФІНМОНІТОРИНГУ ДПСУ !!!
показать весь комментарий
19.12.2025 12:20 Ответить
Не жалійтесь народу а робіть справи , ато як красти так самі а як роботи то нарід
показать весь комментарий
19.12.2025 11:15 Ответить
куколдізм наших людей неперевершений
показать весь комментарий
19.12.2025 11:19 Ответить
Сейчас главное снести памятники Булгакову и Ахматовой в Киеве. «Людями» Миндича займутся потом. ))))))))
показать весь комментарий
19.12.2025 11:40 Ответить
Головне зараз на "ШАГ" перейти!!! А то усі побігли Ахматову з Булгаковим зносити....Треба ж чимось "нарід" відволікти від Єрмака та Татарова??? Отож - у єдиному пориві та люті.....знесемо Булгакова!! А ті ....у владі до чого?? Не кацапи ж???
показать весь комментарий
19.12.2025 11:44 Ответить
Люди Єрмака та Міндіча нікуди не дінуться, поки їх не розстріляють.
показать весь комментарий
19.12.2025 11:48 Ответить
партнер міндіча по деребану зеля теж при владі!
показать весь комментарий
19.12.2025 11:49 Ответить
Цього мабуть бажають зелені ідіоти 73%? Без них цього б не було.
показать весь комментарий
19.12.2025 11:50 Ответить
а какое основание увольнения? потому что мидича "знали"? или что с железякой не здоровались??
показать весь комментарий
19.12.2025 11:52 Ответить
У владі залишаються ще й такі люди міндіча, як в. о. президента зєльонкін…
показать весь комментарий
19.12.2025 11:55 Ответить
А потім на цьому ресурсі люди зеленского - чому це Трамп та сенат виділили тіки 800 лимонів баксів Україні на зброю у 26 році. Поки Трамп не отримає відповіді від головного крадія - презедента зеленского - де 300 міліардів доларів за попередника - буде ось так. ФБР вже давно пора відслідкувати офшори зеленского та йього друзів.
показать весь комментарий
19.12.2025 11:57 Ответить
невже теж гроші рахують
показать весь комментарий
19.12.2025 12:03 Ответить
Так. Корупція в Україні непереможна.
показать весь комментарий
19.12.2025 12:18 Ответить
 
 