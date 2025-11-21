Скандальный дом экс-министра Захарченко, где жил Галущенко, никто не захотел взять в управление, - министр экономики Соболев

Скандальный дом, который ранее принадлежал экс-министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко и где проживал фигурант "пленок Миндича" и бывший министр энергетики Герман Галущенко, так и не привлек внимания потенциальных управляющих.

Об этом заявил министр экономики Алексей Соболев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Соболева, актив много лет не выставляли на конкурс, и только новая исполняющая обязанности главы АРМА подала его на Prozorro в сентябре 2025 года. Несмотря на это, конкурс не получил ни одной заявки.

"По этому дому - его долго никто никуда не выставлял на тендер, и новая и.о. главы (АРМА, - ред.) выставила его на Prozorro для поиска управляющего буквально в сентябре, и никто не пришел. До этого объект не выставлялся", - сказал министр.

Соболев добавил, что сейчас дом по-прежнему находится в управлении Агентства по розыску и менеджменту активов.

