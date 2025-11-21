РУС
Скандальный дом экс-министра Захарченко, где жил Галущенко, никто не захотел взять в управление, - министр экономики Соболев

Галущенко, Герман

Скандальный дом, который ранее принадлежал экс-министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко и где проживал фигурант "пленок Миндича" и бывший министр энергетики Герман Галущенко, так и не привлек внимания потенциальных управляющих.

Об этом заявил министр экономики Алексей Соболев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Соболева, актив много лет не выставляли на конкурс, и только новая исполняющая обязанности главы АРМА подала его на Prozorro в сентябре 2025 года. Несмотря на это, конкурс не получил ни одной заявки.

"По этому дому - его долго никто никуда не выставлял на тендер, и новая и.о. главы (АРМА, - ред.) выставила его на Prozorro для поиска управляющего буквально в сентябре, и никто не пришел. До этого объект не выставлялся", - сказал министр.

Соболев добавил, что сейчас дом по-прежнему находится в управлении Агентства по розыску и менеджменту активов.

Миндичгейт

Топ комментарии
+14
А жити там ніхто не хотів, крім Галущенка?
показать весь комментарий
21.11.2025 11:28 Ответить
+11
2019 рік. Усі корупційні маєтки віддам дітям. (С)
показать весь комментарий
21.11.2025 11:28 Ответить
+6
"Понять и простить"?
показать весь комментарий
21.11.2025 11:26 Ответить
"Понять и простить"?
показать весь комментарий
21.11.2025 11:26 Ответить
Гончарук, Шмигаль з Свириденко, системно порушують законодавство Україниз 2019 року!! А за таку бездіяльність, посадових осіб в Урядовому кварталі, мають відповідати всі посадовці, починаючи, з держсекретарів в СЕКРЕТАРІАТІ КМУ!!
показать весь комментарий
21.11.2025 11:54 Ответить
А жити там ніхто не хотів, крім Галущенка?
показать весь комментарий
21.11.2025 11:28 Ответить
Я буду.
Безкоштовно, як і вони.
Бо на єоселя не протовпишся, то мєнтам і чинушам треба, то кошт_ів не вистачає.
Вже на державоньку напрацьовано, а фідбека від держави нуль.
Прийму в управління
показать весь комментарий
21.11.2025 11:39 Ответить
підтримую.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:41 Ответить
Палац великий, декілька квартир буде на декілька сімей, ми невибагливі, як галушка із свєткою
показать весь комментарий
21.11.2025 11:50 Ответить
2019 рік. Усі корупційні маєтки віддам дітям. (С)
показать весь комментарий
21.11.2025 11:28 Ответить
Бо нещасливий.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:28 Ответить
Звісно ніхто не хотів того будиночку, бо ж там бомжі, герман з грінчучкой, їблися...
показать весь комментарий
21.11.2025 11:29 Ответить
Ще би! А хто з нормальних і притомних захоче бути управителем барського маєтку, коли барін - ****? Лише така сама ****! (Я не про самиць собакоподібних)
показать весь комментарий
21.11.2025 11:30 Ответить
Давайте я візьму в управління.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:31 Ответить
У нас є вимушені переселенці, які втратили домівки і нема де жити, але вони не хочуть жити в будинку Захарченко, їх краще на вулиці, як бомжі.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:31 Ответить
Дайте орден галущенку, він стільки років тягнув на своїх плечах посаду "мєстохранітєля" для захарченка. Титан.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:32 Ответить
То влаштуйте там шось - яка в вас бідна фантазія - порно - студію - наприклад
показать весь комментарий
21.11.2025 11:33 Ответить
А ще можна розмістити там колл-центр і розводити лохів!
показать весь комментарий
21.11.2025 11:51 Ответить
Ну так це зрозуміло .. Його ж потрібно утримувати , витрачати на утримання гроші , а навіщо комусь це потрібно ? Ну хто при здоровому глузді візьме на себе утримання чужого будинку .?? Яка йому від цього буде користь .?
Його треба продати , або віддати якомусь благодійному фонду ,, коротше - треба щоб в нього з'явився господар .
показать весь комментарий
21.11.2025 11:38 Ответить
А галущенко звичайно не хотів, але взяв на себе обузу, щоб спасти будівлю
показать весь комментарий
21.11.2025 11:38 Ответить
А тому його зелена влада перетворила на бідинок розпусти і перепихонів.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:38 Ответить
А це не тому, що зеленський і Ко чекають на повернення старих господарів?
показать весь комментарий
21.11.2025 11:43 Ответить
Слушна думка
показать весь комментарий
21.11.2025 11:52 Ответить
Мовою оригіналу:
"Живем мы, знаете, как на вулкане… все может произойти… Кинутся тогда люди искать свои мебеля, а где они, мебеля? Вот они где! Здесь они! В шкафу. А кто сохранил, кто уберег? Коробейников. Вот господа спасибо и скажут старичку, помогут на старости лет…"
показать весь комментарий
21.11.2025 11:57 Ответить
Виявляється що "будинок ексміністра Захарченка, де жив Галущенко, ніхто не захотів взяти в управління, - міністр економіки Соболев.

"Актив багато років не виставляли на конкурс, і лише нова виконувачка обов'язків голови АРМА подала його на Prozorro у вересні 2025 року. Попри це, конкурс не отримав жодної заявки.
"По цьому будинку - його довго ніхто нікуди не виставляв на тендер і нова в.о. голови АРМА виставила його на Prozorro для пошуку управителя буквально у вересні, і ніхто не прийшов. До цього об'єкт не виставлявся".

Система відкладає для своїх "безхозне" майно для наступного "Просю выдать во временное пользование... "будинок ексміністра Захарченка" , А все інше: конкус - тендер, в.о. голови АРМА, Prozorro, ніби для пошуку управителя

димова завіса злодійської оборудки, яка неменуче приведе до присвоєння майна. Вілла Захарченка в тій витонченій злодійській схемі видається ніби за стару хату на хуторі, до якої навіть дорога заросла ....

https://www.youtube.com/shorts/XF3-iDuBfZo
показать весь комментарий
21.11.2025 12:03 Ответить
 
 