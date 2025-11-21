Скандальный дом экс-министра Захарченко, где жил Галущенко, никто не захотел взять в управление, - министр экономики Соболев
Скандальный дом, который ранее принадлежал экс-министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко и где проживал фигурант "пленок Миндича" и бывший министр энергетики Герман Галущенко, так и не привлек внимания потенциальных управляющих.
Об этом заявил министр экономики Алексей Соболев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Соболева, актив много лет не выставляли на конкурс, и только новая исполняющая обязанности главы АРМА подала его на Prozorro в сентябре 2025 года. Несмотря на это, конкурс не получил ни одной заявки.
"По этому дому - его долго никто никуда не выставлял на тендер, и новая и.о. главы (АРМА, - ред.) выставила его на Prozorro для поиска управляющего буквально в сентябре, и никто не пришел. До этого объект не выставлялся", - сказал министр.
Соболев добавил, что сейчас дом по-прежнему находится в управлении Агентства по розыску и менеджменту активов.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Безкоштовно, як і вони.
Бо на єоселя не протовпишся, то мєнтам і чинушам треба, то кошт_ів не вистачає.
Вже на державоньку напрацьовано, а фідбека від держави нуль.
Прийму в управління
Його треба продати , або віддати якомусь благодійному фонду ,, коротше - треба щоб в нього з'явився господар .
"Живем мы, знаете, как на вулкане… все может произойти… Кинутся тогда люди искать свои мебеля, а где они, мебеля? Вот они где! Здесь они! В шкафу. А кто сохранил, кто уберег? Коробейников. Вот господа спасибо и скажут старичку, помогут на старости лет…"
"Актив багато років не виставляли на конкурс, і лише нова виконувачка обов'язків голови АРМА подала його на Prozorro у вересні 2025 року. Попри це, конкурс не отримав жодної заявки.
"По цьому будинку - його довго ніхто нікуди не виставляв на тендер і нова в.о. голови АРМА виставила його на Prozorro для пошуку управителя буквально у вересні, і ніхто не прийшов. До цього об'єкт не виставлявся".
Система відкладає для своїх "безхозне" майно для наступного "Просю выдать во временное пользование... "будинок ексміністра Захарченка" , А все інше: конкус - тендер, в.о. голови АРМА, Prozorro, ніби для пошуку управителя
димова завіса злодійської оборудки, яка неменуче приведе до присвоєння майна. Вілла Захарченка в тій витонченій злодійській схемі видається ніби за стару хату на хуторі, до якої навіть дорога заросла ....
