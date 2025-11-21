Скандальний будинок ексміністра Захарченка, де жив Галущенко, ніхто не захотів взяти в управління, - міністр економіки Соболев

Скандальний будинок, який раніше належав ексміністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку і де проживав фігурант "плівок Міндіча" та колишній міністр енергетики Герман Галущенко, так і не привернув уваги потенційних управителів.

Про це заявив міністр економіки Олексій Соболев, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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За словами Соболева, актив багато років не виставляли на конкурс, і лише нова виконувачка обов’язків голови АРМА подала його на Prozorro у вересні 2025 року. Попри це, конкурс не отримав жодної заявки.

"По цьому будинку - його довго ніхто нікуди не виставляв на тендер і нова в.о. голови (АРМА - ред.) виставила його на Prozorro для пошуку управителя буквально у вересні, і ніхто не прийшов. До цього об'єкт не виставлявся", - сказав міністр.

Соболев додав, що наразі будинок і далі перебуває в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів.

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