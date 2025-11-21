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Новини Міндічгейт
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Скандальний будинок ексміністра Захарченка, де жив Галущенко, ніхто не захотів взяти в управління, - міністр економіки Соболев

галущенко,герман

Скандальний будинок, який раніше належав ексміністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку і де проживав фігурант "плівок Міндіча" та колишній міністр енергетики Герман Галущенко, так і не привернув уваги потенційних управителів.

Про це заявив міністр економіки Олексій Соболев, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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За словами Соболева, актив багато років не виставляли на конкурс, і лише нова виконувачка обов’язків голови АРМА подала його на Prozorro у вересні 2025 року. Попри це, конкурс не отримав жодної заявки.

"По цьому будинку - його довго ніхто нікуди не виставляв на тендер і нова в.о. голови (АРМА - ред.) виставила його на Prozorro для пошуку управителя буквально у вересні, і ніхто не прийшов. До цього об'єкт не виставлявся", - сказав міністр.

Соболев додав, що наразі будинок і далі перебуває в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів.

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Міндічгейт

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Автор: 

будинки (199) Галущенко Герман (653) Соболев Олексій (56)
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Топ коментарі
+19
А жити там ніхто не хотів, крім Галущенка?
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21.11.2025 11:28 Відповісти
+14
2019 рік. Усі корупційні маєтки віддам дітям. (С)
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21.11.2025 11:28 Відповісти
+7
"Понять и простить"?
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21.11.2025 11:26 Відповісти
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"Понять и простить"?
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21.11.2025 11:26 Відповісти
Гончарук, Шмигаль з Свириденко, системно порушують законодавство Україниз 2019 року!! А за таку бездіяльність, посадових осіб в Урядовому кварталі, мають відповідати всі посадовці, починаючи, з держсекретарів в СЕКРЕТАРІАТІ КМУ!!
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21.11.2025 11:54 Відповісти
А жити там ніхто не хотів, крім Галущенка?
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21.11.2025 11:28 Відповісти
Я буду.
Безкоштовно, як і вони.
Бо на єоселя не протовпишся, то мєнтам і чинушам треба, то кошт_ів не вистачає.
Вже на державоньку напрацьовано, а фідбека від держави нуль.
Прийму в управління
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21.11.2025 11:39 Відповісти
підтримую.
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21.11.2025 11:41 Відповісти
Палац великий, декілька квартир буде на декілька сімей, ми невибагливі, як галушка із свєткою
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21.11.2025 11:50 Відповісти
2019 рік. Усі корупційні маєтки віддам дітям. (С)
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21.11.2025 11:28 Відповісти
Бо нещасливий.
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21.11.2025 11:28 Відповісти
Звісно ніхто не хотів того будиночку, бо ж там бомжі, герман з грінчучкой, їблися...
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21.11.2025 11:29 Відповісти
Ще би! А хто з нормальних і притомних захоче бути управителем барського маєтку, коли барін - ****? Лише така сама ****! (Я не про самиць собакоподібних)
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21.11.2025 11:30 Відповісти
Давайте я візьму в управління.
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21.11.2025 11:31 Відповісти
У нас є вимушені переселенці, які втратили домівки і нема де жити, але вони не хочуть жити в будинку Захарченко, їх краще на вулиці, як бомжі.
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21.11.2025 11:31 Відповісти
Дайте орден галущенку, він стільки років тягнув на своїх плечах посаду "мєстохранітєля" для захарченка. Титан.
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21.11.2025 11:32 Відповісти
То влаштуйте там шось - яка в вас бідна фантазія - порно - студію - наприклад
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21.11.2025 11:33 Відповісти
А ще можна розмістити там колл-центр і розводити лохів!
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21.11.2025 11:51 Відповісти
Ну так це зрозуміло .. Його ж потрібно утримувати , витрачати на утримання гроші , а навіщо комусь це потрібно ? Ну хто при здоровому глузді візьме на себе утримання чужого будинку .?? Яка йому від цього буде користь .?
Його треба продати , або віддати якомусь благодійному фонду ,, коротше - треба щоб в нього з'явився господар .
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21.11.2025 11:38 Відповісти
А галущенко звичайно не хотів, але взяв на себе обузу, щоб спасти будівлю
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21.11.2025 11:38 Відповісти
А тому його зелена влада перетворила на бідинок розпусти і перепихонів.
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21.11.2025 11:38 Відповісти
А це не тому, що зеленський і Ко чекають на повернення старих господарів?
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21.11.2025 11:43 Відповісти
Слушна думка
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21.11.2025 11:52 Відповісти
Мовою оригіналу:
"Живем мы, знаете, как на вулкане… все может произойти… Кинутся тогда люди искать свои мебеля, а где они, мебеля? Вот они где! Здесь они! В шкафу. А кто сохранил, кто уберег? Коробейников. Вот господа спасибо и скажут старичку, помогут на старости лет…"
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21.11.2025 11:57 Відповісти
Виявляється що "будинок ексміністра Захарченка, де жив Галущенко, ніхто не захотів взяти в управління, - міністр економіки Соболев.

"Актив багато років не виставляли на конкурс, і лише нова виконувачка обов'язків голови АРМА подала його на Prozorro у вересні 2025 року. Попри це, конкурс не отримав жодної заявки.
"По цьому будинку - його довго ніхто нікуди не виставляв на тендер і нова в.о. голови АРМА виставила його на Prozorro для пошуку управителя буквально у вересні, і ніхто не прийшов. До цього об'єкт не виставлявся".

Система відкладає для своїх "безхозне" майно для наступного "Просю выдать во временное пользование... "будинок ексміністра Захарченка" , А все інше: конкус - тендер, в.о. голови АРМА, Prozorro, ніби для пошуку управителя

димова завіса злодійської оборудки, яка неменуче приведе до присвоєння майна. Вілла Захарченка в тій витонченій злодійській схемі видається ніби за стару хату на хуторі, до якої навіть дорога заросла ....

https://www.youtube.com/shorts/XF3-iDuBfZo
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21.11.2025 12:03 Відповісти
... за кого сприймає нас, українців, наша влада ?
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21.11.2025 14:12 Відповісти
Так може йому через Енергоатом держава ще і доплачувала за згоду там проживати?
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21.11.2025 14:29 Відповісти
 
 