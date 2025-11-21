Скандальний будинок ексміністра Захарченка, де жив Галущенко, ніхто не захотів взяти в управління, - міністр економіки Соболев
Скандальний будинок, який раніше належав ексміністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку і де проживав фігурант "плівок Міндіча" та колишній міністр енергетики Герман Галущенко, так і не привернув уваги потенційних управителів.
Про це заявив міністр економіки Олексій Соболев, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Соболева, актив багато років не виставляли на конкурс, і лише нова виконувачка обов’язків голови АРМА подала його на Prozorro у вересні 2025 року. Попри це, конкурс не отримав жодної заявки.
"По цьому будинку - його довго ніхто нікуди не виставляв на тендер і нова в.о. голови (АРМА - ред.) виставила його на Prozorro для пошуку управителя буквально у вересні, і ніхто не прийшов. До цього об'єкт не виставлявся", - сказав міністр.
Соболев додав, що наразі будинок і далі перебуває в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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Безкоштовно, як і вони.
Бо на єоселя не протовпишся, то мєнтам і чинушам треба, то кошт_ів не вистачає.
Вже на державоньку напрацьовано, а фідбека від держави нуль.
Прийму в управління
Його треба продати , або віддати якомусь благодійному фонду ,, коротше - треба щоб в нього з'явився господар .
"Живем мы, знаете, как на вулкане… все может произойти… Кинутся тогда люди искать свои мебеля, а где они, мебеля? Вот они где! Здесь они! В шкафу. А кто сохранил, кто уберег? Коробейников. Вот господа спасибо и скажут старичку, помогут на старости лет…"
"Актив багато років не виставляли на конкурс, і лише нова виконувачка обов'язків голови АРМА подала його на Prozorro у вересні 2025 року. Попри це, конкурс не отримав жодної заявки.
"По цьому будинку - його довго ніхто нікуди не виставляв на тендер і нова в.о. голови АРМА виставила його на Prozorro для пошуку управителя буквально у вересні, і ніхто не прийшов. До цього об'єкт не виставлявся".
Система відкладає для своїх "безхозне" майно для наступного "Просю выдать во временное пользование... "будинок ексміністра Захарченка" , А все інше: конкус - тендер, в.о. голови АРМА, Prozorro, ніби для пошуку управителя
димова завіса злодійської оборудки, яка неменуче приведе до присвоєння майна. Вілла Захарченка в тій витонченій злодійській схемі видається ніби за стару хату на хуторі, до якої навіть дорога заросла ....
https://www.youtube.com/shorts/XF3-iDuBfZo