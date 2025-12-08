РУС
Сын Галущенко учится в частном колледже Швейцарии за $200 тыс. в год. Этого нет в декларации, - СМИ

Сын бывшего министра юстиции и энергетики Германа Галущенко уже четвертый год подряд учится в одном из самых дорогих частных колледжей Европы – College Alpin Beau Soleil в Швейцарии. Стоимость обучения в таком заведении вместе с проживанием составляет до 200 тысяч долларов в год.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это установили журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода).

Отмечается, что Галущенко указывает детей в декларации – в том числе и после развода с их матерью в 2022 году и их выезда из Украины, – но расходы на обучение сына не декларирует. 

Журналисты заметили 18-летнего Максима Галущенко на фото с официальной страницы College Alpin International Beau Soleil в соцсети. Это фотография с одного из мероприятий колледжа – на ней Галущенко-младший в футболке с логотипом учебного заведения. Фото опубликовано в ноябре этого года.

Журналисты отмечают, что College Alpin International Beau Soleil – это один из самых дорогих колледжей Европы.

  • Основанная в 1910 году в швейцарских Альпах, сейчас она занимает первые места в рейтингах самых элитных частных международных школ. 
  • Цена за обучение и проживание указана на официальном сайте заведения: в 2025-2026 учебном году плата составляет почти 133 тысячи швейцарских франков (7 миллионов гривен) — для учеников 6-10 классов, и около 144 швейцарских франков (7,5 миллионов гривен) — для учеников 11-12 классов.

То есть сейчас обучение Максима Галущенко стоит около 180 тысяч долларов. Еще более 25 тысяч швейцарских франков (1,3 миллиона гривен) – это расходы на медицинское страхование, экспедиции, культурные мероприятия и т.д. Колледж не предоставляет финансовой помощи или стипендий.

В Швейцарии Максим Галущенко учится уже четвертый год, о чем свидетельствуют фото с ним, опубликованные на страницах колледжа Alpin Beau Soleil за 2022, 2023, 2024 и 2025 годы.

Больше о семье экс-министра Галущенко

В Европу семья Германа Галущенко, который на тот момент был министром энергетики, переехала после начала полномасштабного вторжения – сначала в Испанию, а уже через несколько месяцев – в Швейцарию.

Журналисты "Схем" разыскали фото бывшей жены Германа Галущенко с его детьми на набережной в Женеве. Среди них и Максим.

Согласно данным из судебного реестра, Герман Галущенко и Ольга Богданова развелись осенью 2022 года.

С тех пор Галущенко больше не указывал ее в декларации, но продолжал декларировать детей среди членов семьи. 

Кто оплачивает обучение Максима Галущенко? 

В то же время в декларации Галущенко нет упоминаний о расходах на обучение старшего сына в Швейцарии. В целом, за четыре года они могли составить около 700 тысяч долларов, или почти 26 миллионов гривен.

По украинскому законодательству, расходы декларанта, превышающие 151 400 гривен (50 прожиточных минимумов), подлежат декларированию.

Судя по имущественным декларациям Галущенко, все его доходы с приходом на госслужбу составляла зарплата чиновника, а суммарные сбережения в разный период не превышали 380 тысяч долларов, которые из года в год существенно не уменьшались.

Адвокаты Галущенко утверждают, что "этими вопросами занимается бывшая жена"

В комментарии "Схемам" адвокат Галущенко со ссылкой на слова бывшей жены добавил, что "сумма обучения за год значительно меньше, чем 200 тысяч долларов", однако не предоставил никаких документальных подтверждений этому.

В то же время, как проанализировали "Схемы", официальных доходов Ольги Богдановой вряд ли хватило бы на оплату обучения сына.

  • Герман Галущенко занимал должность министра энергетики с 2021 по 2025 годы, затем должность министра юстиции – с 17 июля по 19 ноября 2025 года.
  • Его отстранение от должности в Минюсте произошло на фоне скандала вокруг спецоперации НАБУ "Мидас".

Топ комментарии
+17
Та там в деклараціях багато чого немає, солдати на передовій захищають дупи таких от галущенків і їх *********(
08.12.2025 19:48 Ответить
+7
А ти, Миколо, гний в окопі...
08.12.2025 19:53 Ответить
+7
Майбутній міністр енергетики
08.12.2025 19:58 Ответить
Та там в деклараціях багато чого немає, солдати на передовій захищають дупи таких от галущенків і їх *********(
08.12.2025 19:48 Ответить
Стільки гнид розвелось, що вичісувати і вичісувати.
08.12.2025 19:49 Ответить
А ти, Миколо, гний в окопі...
08.12.2025 19:53 Ответить
Такого не мають і королі! От сволота накрала і Україну просрала!
08.12.2025 19:56 Ответить
Чергового пАтужного менеджера готують?
08.12.2025 19:56 Ответить
О це так поворот! Неочікувано, майже....
08.12.2025 19:57 Ответить
Майбутній міністр енергетики
08.12.2025 19:58 Ответить
100%. Заради цього в нього і вливають такі кошти, щоб потім прилаштувати та відбити їх назад.
08.12.2025 20:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fasiZC9AN8g https://www.youtube.com/watch?v=ОМЕЛЯН: Зеленський ЗДАЄ Запоріжжя та Херсон?Дивна ЗАЯВА у Лондоні.Журналістам ВІДМОВИЛИ у поясненнях
08.12.2025 20:03 Ответить
як втекли від журналістів Мерц, Стармер й Макрон й сам ЗЕ у Лондоні - Й ЧОМУ?-думки від Омеляна -вони приїхала дивитись квартиру та прохати про притулок?
08.12.2025 20:07 Ответить
08.12.2025 20:03 Ответить
Звичайно що цього немає!
Він що йо🤬тий, щоб про це вказувати в декларації!?
Може він ще мав вказати, що живе в колишньому будинку Захарченка?
Або те, що краде гроші сумками та періодично шпекає міністерку енергетики?
Це кріпаки мають вказувати в декларації, що продали старі кросівки на ОЛХ за 400 гривень😆, а небожителі цим не переймаються.
08.12.2025 20:04 Ответить
Люди сидять без світла,військові без дронів і хорошої техніки,а нечисть аля галущенко по 200штук зелені за синка оплачує в швейцарії,на "чесно" зароблені гроші.Ну так і хочеться щоб дрони почали таким уродав в пику прилітати!
08.12.2025 20:07 Ответить
А може той син - самородок і аже самостійно заробляє на навчання? 🤔🤑😇
Блін, і залізе ж таке в голову! 😊
08.12.2025 20:08 Ответить
... тому і підвищення цін відбувається, щоб ці аферисти, та їхні нащадки шикарно жили
Вже дістало це злодійкувате кодло !
08.12.2025 20:11 Ответить
Діти галущенка учаться іб***ся-а нашим поки їх батьки на війні нема за що взуться
08.12.2025 20:12 Ответить
Вот у белых людей перспективы. Ну а детям смертных электронный реестр военнообязанных и честь защищать европейцев в окопах. Последним нужно спокойно учиться за двести то штук в год.
08.12.2025 20:16 Ответить
А простые смертные не той национальности и религии. Вот поклонялись бы яхве то тоже жили бы в монако да учились бы в алпине. А так остается только прислуживать яхвинцам, лизать дупы миндичам и жаловаться на свою убогую жизнь.
08.12.2025 20:30 Ответить
Лох. Навіть Гарвард з Йейлом не коштують більше $100 тис
08.12.2025 20:21 Ответить
Ну кого це дивує? Звичайно ці крадії готовлять своїх чад до життя не в Україні.
08.12.2025 20:50 Ответить
Всё лучшее детям!
Своим.
08.12.2025 20:54 Ответить
Син галущенка 4 рік вчиться в Швейцарії за 200 тисяч,моя дочка з 2022 добровільно в ЗСУ,закінчивши в усьому році вуз заочно. Чекаю незламних казарінських пропагандистів,які будуть мені розповідати,що ЗСУ - ЦЕ народна армія, як нам треба усім єднатися і мобілізуватися і воювати до незламної перемоги і справедливого миру,коли Путін здохне...
08.12.2025 21:05 Ответить
 
 