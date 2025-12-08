Сын Галущенко учится в частном колледже Швейцарии за $200 тыс. в год. Этого нет в декларации, - СМИ

Сын бывшего министра юстиции и энергетики Германа Галущенко уже четвертый год подряд учится в одном из самых дорогих частных колледжей Европы – College Alpin Beau Soleil в Швейцарии. Стоимость обучения в таком заведении вместе с проживанием составляет до 200 тысяч долларов в год.

Отмечается, что Галущенко указывает детей в декларации – в том числе и после развода с их матерью в 2022 году и их выезда из Украины, – но расходы на обучение сына не декларирует.

Обучение сына Галущенко

Журналисты заметили 18-летнего Максима Галущенко на фото с официальной страницы College Alpin International Beau Soleil в соцсети. Это фотография с одного из мероприятий колледжа – на ней Галущенко-младший в футболке с логотипом учебного заведения. Фото опубликовано в ноябре этого года.

Журналисты отмечают, что College Alpin International Beau Soleil – это один из самых дорогих колледжей Европы.

Основанная в 1910 году в швейцарских Альпах, сейчас она занимает первые места в рейтингах самых элитных частных международных школ.

Цена за обучение и проживание указана на официальном сайте заведения: в 2025-2026 учебном году плата составляет почти 133 тысячи швейцарских франков (7 миллионов гривен) — для учеников 6-10 классов, и около 144 швейцарских франков (7,5 миллионов гривен) — для учеников 11-12 классов.

То есть сейчас обучение Максима Галущенко стоит около 180 тысяч долларов. Еще более 25 тысяч швейцарских франков (1,3 миллиона гривен) – это расходы на медицинское страхование, экспедиции, культурные мероприятия и т.д. Колледж не предоставляет финансовой помощи или стипендий.

В Швейцарии Максим Галущенко учится уже четвертый год, о чем свидетельствуют фото с ним, опубликованные на страницах колледжа Alpin Beau Soleil за 2022, 2023, 2024 и 2025 годы.

Больше о семье экс-министра Галущенко

В Европу семья Германа Галущенко, который на тот момент был министром энергетики, переехала после начала полномасштабного вторжения – сначала в Испанию, а уже через несколько месяцев – в Швейцарию.

Журналисты "Схем" разыскали фото бывшей жены Германа Галущенко с его детьми на набережной в Женеве. Среди них и Максим.

Согласно данным из судебного реестра, Герман Галущенко и Ольга Богданова развелись осенью 2022 года.

С тех пор Галущенко больше не указывал ее в декларации, но продолжал декларировать детей среди членов семьи.

Кто оплачивает обучение Максима Галущенко?

В то же время в декларации Галущенко нет упоминаний о расходах на обучение старшего сына в Швейцарии. В целом, за четыре года они могли составить около 700 тысяч долларов, или почти 26 миллионов гривен.

По украинскому законодательству, расходы декларанта, превышающие 151 400 гривен (50 прожиточных минимумов), подлежат декларированию.

Судя по имущественным декларациям Галущенко, все его доходы с приходом на госслужбу составляла зарплата чиновника, а суммарные сбережения в разный период не превышали 380 тысяч долларов, которые из года в год существенно не уменьшались.

Адвокаты Галущенко утверждают, что "этими вопросами занимается бывшая жена"

В комментарии "Схемам" адвокат Галущенко со ссылкой на слова бывшей жены добавил, что "сумма обучения за год значительно меньше, чем 200 тысяч долларов", однако не предоставил никаких документальных подтверждений этому.

В то же время, как проанализировали "Схемы", официальных доходов Ольги Богдановой вряд ли хватило бы на оплату обучения сына.

Герман Галущенко занимал должность министра энергетики с 2021 по 2025 годы, затем должность министра юстиции – с 17 июля по 19 ноября 2025 года.

Его отстранение от должности в Минюсте произошло на фоне скандала вокруг спецоперации НАБУ "Мидас".

