Син Галущенка вчиться у приватному коледжі Швейцарії за $200 тис. на рік. Цього немає в декларації, - ЗМІ
Син колишнього міністра юстиції та енергетики Германа Галущенка вже четвертий рік поспіль навчається в одному з найдорожчих приватних коледжів Європи – College Alpin Beau Soleil у Швейцарії. Вартість навчання у такому закладі разом із проживанням становить до 200 тисяч доларів на рік.
Як інформує Цензор.НЕТ, це встановили журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода).
Зазначається, що Галущенко вказує дітей у декларації – зокрема й після розлучення із їхньою матір’ю у 2022 році та їхнього виїзду з України, – але витрат на навчання сина не декларує.
Навчання сина Галущенка
Журналісти помітили 18-річного Максима Галущенка на фото з офіційної сторінки College Alpin International Beau Soleil у соцмережі. Це світлина з одного з заходів коледжу – на ній Галущенко-молодший у футболці з логотипом навчального закладу. Фото опубліковане у листопаді цього року.
Журналісти зазначають, що College Alpin International Beau Soleil –– це один із найдорожчих коледжів Європи.
- Заснований у 1910 році у швейцарських Альпах, нині він займає перші місця у рейтингах найелітніших приватних міжнародних шкіл.
- Ціна за навчання та проживання вказана на офіційному сайті закладу: у 2025-2026 навчальному році плата становить майже 133 тисячі швейцарських франків (7 мільйонів гривень) – для учнів 6-10 класів, та близько 144 швейцарських франків (7,5 мільйонів гривень) – для учнів 11-12 класів.
Тобто нині навчання Максима Галущенка коштує близько 180 тисяч доларів. Ще понад 25 тисяч швейцарських франків (1,3 мільйона гривень) – це витрати на медичне страхування, експедиції, культурні заходи тощо. Коледж не надає фінансової допомоги чи стипендій.
У Швейцарії Максим Галущенко навчається вже четвертий рік, про що свідчать фото з ним, опубліковані на сторінках коледжу Alpin Beau Soleil за 2022, 2023, 2024 та 2025 роки.
Більше про родину ексміністра Галущенка
У Європу родина Германа Галущенка, який на той час був міністром енергетики, перебралась після початку повномасштабного вторгнення – спершу в Іспанію, а вже за декілька місяців – у Швейцарію.
Журналісти "Схем" розшукали фото колишньої дружини Германа Галущенка із його дітьми на набережній у Женеві. Серед них і Максим.
Відповідно до даних з судового реєстру, Герман Галущенко та Ольга Богданова розлучились восени 2022 року.
Відтоді Галущенко більше не вказував її у декларації, але продовжив декларувати дітей серед членів родини.
Хто оплачує навчання Максима Галущенка?
Водночас у декларації Галущенка немає згадок про витрати на навчання старшого сина у Швейцарії. Загалом, за чотири роки, вони могли сягнути близько 700 тисяч доларів, або майже 26 мільйонів гривень.
За українським законодавством, витрати декларанта, які перевищують 151 400 гривень (50 прожиткових мінімумів), підлягають декларуванню.
Судячи з майнових декларацій Галущенка, усі його доходи з приходом на держслужбу становила чиновницька зарплата, а сумарні заощадження у різний період не перевищували 380 тисяч доларів, які з року в рік суттєво не зменшувались.
Адвокати Галущенка стверджують, що "цими питаннями займається колишня дружина"
У коментарі "Схемам" адвокат Галущенка із посиланням на слова колишньої дружини додав, що "сума навчання за рік є значно меншою, ніж 200 тисяч доларів", однак не надав жодних документальних підтверджень цьому.
Водночас як проаналізували "Схеми", офіційних доходів Ольги Богданової навряд би вистачило на оплату навчання сина.
- Герман Галущенко обіймав посаду міністра енергетики з 2021 по 2025 роки, згодом посаду міністра юстиції – з 17 липня до 19 листопада 2025 року.
- Його відсторонення з Мін'юсту відбулося на тлі скандалу спецоперації НАБУ "Мідас".
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