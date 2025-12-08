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Новини Навчання сина Галущенка
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Син Галущенка вчиться у приватному коледжі Швейцарії за $200 тис. на рік. Цього немає в декларації, - ЗМІ

Син колишнього міністра юстиції та енергетики Германа Галущенка вже четвертий рік поспіль навчається в одному з найдорожчих приватних коледжів Європи – College Alpin Beau Soleil у Швейцарії. Вартість навчання у такому закладі разом із проживанням становить до 200 тисяч доларів на рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, це встановили журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода).

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Зазначається, що Галущенко вказує дітей у декларації – зокрема й після розлучення із їхньою матір’ю у 2022 році та їхнього виїзду з України, – але витрат на навчання сина не декларує. 

Навчання сина Галущенка

Журналісти помітили 18-річного Максима Галущенка на фото з офіційної сторінки College Alpin International Beau Soleil у соцмережі. Це світлина з одного з заходів коледжу – на ній Галущенко-молодший у футболці з логотипом навчального закладу. Фото опубліковане у листопаді цього року.

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Схеми встановили де навчається син ексміністра Галущенка

Журналісти зазначають, що College Alpin International Beau Soleil –– це один із найдорожчих коледжів Європи.

  • Заснований у 1910 році у швейцарських Альпах, нині він займає перші місця у рейтингах найелітніших приватних міжнародних шкіл. 
  • Ціна за навчання та проживання вказана на офіційному сайті закладу: у 2025-2026 навчальному році плата становить майже 133 тисячі швейцарських франків (7 мільйонів гривень) – для учнів 6-10 класів, та близько 144 швейцарських франків (7,5 мільйонів гривень) – для учнів 11-12 класів.

Схеми встановили де навчається син ексміністра Галущенка

Тобто нині навчання Максима Галущенка коштує близько 180 тисяч доларів. Ще понад 25 тисяч швейцарських франків (1,3 мільйона гривень) – це витрати на медичне страхування, експедиції, культурні заходи тощо. Коледж не надає фінансової допомоги чи стипендій.

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У Швейцарії Максим Галущенко навчається вже четвертий рік, про що свідчать фото з ним, опубліковані на сторінках коледжу Alpin Beau Soleil за 2022, 2023, 2024 та 2025 роки.

Схеми встановили де навчається син ексміністра Галущенка

Більше про родину ексміністра Галущенка

У Європу родина Германа Галущенка, який на той час був міністром енергетики, перебралась після початку повномасштабного вторгнення – спершу в Іспанію, а вже за декілька місяців – у Швейцарію.

Журналісти "Схем" розшукали фото колишньої дружини Германа Галущенка із його дітьми на набережній у Женеві. Серед них і Максим.

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Схеми встановили де навчається син ексміністра Галущенка

Відповідно до даних з судового реєстру, Герман Галущенко та Ольга Богданова розлучились восени 2022 року.

Відтоді Галущенко більше не вказував її у декларації, але продовжив декларувати дітей серед членів родини. 

Хто оплачує навчання Максима Галущенка? 

Водночас у декларації Галущенка немає згадок про витрати на навчання старшого сина у Швейцарії. Загалом, за чотири роки, вони могли сягнути близько 700 тисяч доларів, або майже 26 мільйонів гривень.

За українським законодавством, витрати декларанта, які перевищують 151 400 гривень (50 прожиткових мінімумів), підлягають декларуванню.

Судячи з майнових декларацій Галущенка, усі його доходи з приходом на держслужбу становила чиновницька зарплата, а сумарні заощадження у різний період не перевищували 380 тисяч доларів, які з року в рік суттєво не зменшувались.

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Адвокати Галущенка стверджують, що "цими питаннями займається колишня дружина"

У коментарі "Схемам" адвокат Галущенка із посиланням на слова колишньої дружини додав, що "сума навчання за рік є значно меншою, ніж 200 тисяч доларів", однак не надав жодних документальних підтверджень цьому.

Водночас як проаналізували "Схеми", офіційних доходів Ольги Богданової навряд би вистачило на оплату навчання сина.

  • Герман Галущенко обіймав посаду міністра енергетики з 2021 по 2025 роки, згодом посаду міністра юстиції – з 17 липня до 19 листопада 2025 року.
  • Його відсторонення з Мін'юсту відбулося на тлі скандалу спецоперації НАБУ "Мідас".

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Автор: 

освіта (1389) Швейцарія (939) Галущенко Герман (655)
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Топ коментарі
+50
Та там в деклараціях багато чого немає, солдати на передовій захищають дупи таких от галущенків і їх *********(
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08.12.2025 19:48 Відповісти
+24
Чергового пАтужного менеджера готують?
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08.12.2025 19:56 Відповісти
+23
Такого не мають і королі! От сволота накрала і Україну просрала!
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08.12.2025 19:56 Відповісти

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