Син Галущенка вчиться у приватному коледжі Швейцарії за $200 тис. на рік. Цього немає в декларації, - ЗМІ

Син колишнього міністра юстиції та енергетики Германа Галущенка вже четвертий рік поспіль навчається в одному з найдорожчих приватних коледжів Європи – College Alpin Beau Soleil у Швейцарії. Вартість навчання у такому закладі разом із проживанням становить до 200 тисяч доларів на рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, це встановили журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода).

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Зазначається, що Галущенко вказує дітей у декларації – зокрема й після розлучення із їхньою матір’ю у 2022 році та їхнього виїзду з України, – але витрат на навчання сина не декларує.

Навчання сина Галущенка

Журналісти помітили 18-річного Максима Галущенка на фото з офіційної сторінки College Alpin International Beau Soleil у соцмережі. Це світлина з одного з заходів коледжу – на ній Галущенко-молодший у футболці з логотипом навчального закладу. Фото опубліковане у листопаді цього року.

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Журналісти зазначають, що College Alpin International Beau Soleil –– це один із найдорожчих коледжів Європи.

Заснований у 1910 році у швейцарських Альпах, нині він займає перші місця у рейтингах найелітніших приватних міжнародних шкіл.

Ціна за навчання та проживання вказана на офіційному сайті закладу: у 2025-2026 навчальному році плата становить майже 133 тисячі швейцарських франків (7 мільйонів гривень) – для учнів 6-10 класів, та близько 144 швейцарських франків (7,5 мільйонів гривень) – для учнів 11-12 класів.

Тобто нині навчання Максима Галущенка коштує близько 180 тисяч доларів. Ще понад 25 тисяч швейцарських франків (1,3 мільйона гривень) – це витрати на медичне страхування, експедиції, культурні заходи тощо. Коледж не надає фінансової допомоги чи стипендій.

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У Швейцарії Максим Галущенко навчається вже четвертий рік, про що свідчать фото з ним, опубліковані на сторінках коледжу Alpin Beau Soleil за 2022, 2023, 2024 та 2025 роки.

Більше про родину ексміністра Галущенка

У Європу родина Германа Галущенка, який на той час був міністром енергетики, перебралась після початку повномасштабного вторгнення – спершу в Іспанію, а вже за декілька місяців – у Швейцарію.

Журналісти "Схем" розшукали фото колишньої дружини Германа Галущенка із його дітьми на набережній у Женеві. Серед них і Максим.

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Відповідно до даних з судового реєстру, Герман Галущенко та Ольга Богданова розлучились восени 2022 року.

Відтоді Галущенко більше не вказував її у декларації, але продовжив декларувати дітей серед членів родини.

Хто оплачує навчання Максима Галущенка?

Водночас у декларації Галущенка немає згадок про витрати на навчання старшого сина у Швейцарії. Загалом, за чотири роки, вони могли сягнути близько 700 тисяч доларів, або майже 26 мільйонів гривень.

За українським законодавством, витрати декларанта, які перевищують 151 400 гривень (50 прожиткових мінімумів), підлягають декларуванню.

Судячи з майнових декларацій Галущенка, усі його доходи з приходом на держслужбу становила чиновницька зарплата, а сумарні заощадження у різний період не перевищували 380 тисяч доларів, які з року в рік суттєво не зменшувались.

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Адвокати Галущенка стверджують, що "цими питаннями займається колишня дружина"

У коментарі "Схемам" адвокат Галущенка із посиланням на слова колишньої дружини додав, що "сума навчання за рік є значно меншою, ніж 200 тисяч доларів", однак не надав жодних документальних підтверджень цьому.

Водночас як проаналізували "Схеми", офіційних доходів Ольги Богданової навряд би вистачило на оплату навчання сина.

Герман Галущенко обіймав посаду міністра енергетики з 2021 по 2025 роки, згодом посаду міністра юстиції – з 17 липня до 19 листопада 2025 року.

Його відсторонення з Мін'юсту відбулося на тлі скандалу спецоперації НАБУ "Мідас".

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