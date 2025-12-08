АРМА шукає управителів для арештованого будинку ексміністра Захарченка, в якому таємно мешкав Галущенко

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило на платформі Prozorro відкриті конкурси з відбору управителів для арештованих об’єктів нерухомості, які належать ексміністру внутрішніх справ України Віталію Захарченку.

Про це повідомляє пресслужба АРМА, інформує Цензор.НЕТ.

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Яке майно виставили на конкурс?

На управління виставлено два об'єкти:

житловий будинок площею 647 кв. м біля Києво-Печерської лаври та чотири земельні ділянки;

квартиру площею 255,5 кв. м на Печерську та два паркомісця.

В агентстві заявили, що АРМА запрошує компанії з досвідом управління нерухомістю — девелоперські структури, рієлторські агентства, професійних операторів — долучитися до конкурсів.

Кінцевий термін подання пропозицій — 18:00 18 грудня 2025 року.

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Майно Захарченка арештували у 2021 році

Майно, що належить Віталію Захарченку, було арештоване у 2021 році та передане в управління АРМА ухвалою суду в межах кримінального провадження.

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У будинку таємно мешкав Галущенко

Нагадаємо, що раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що міністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку.

Своєю чергою нардепка від "СН" Анастасія Радіна повідомляла, що ексміністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку. Однак АРМА не має фізичного доступу до цієї власності.

Міндічгейт

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