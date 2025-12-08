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Новини Міндічгейт
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АРМА шукає управителів для арештованого будинку ексміністра Захарченка, в якому таємно мешкав Галущенко

маєток Захарченка

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило на платформі Prozorro відкриті конкурси з відбору управителів для арештованих об’єктів нерухомості, які належать ексміністру внутрішніх справ України Віталію Захарченку.

Про це повідомляє пресслужба АРМА, інформує Цензор.НЕТ.

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Яке майно виставили на конкурс?

На управління виставлено два об'єкти:

  • житловий будинок площею 647 кв. м біля Києво-Печерської лаври та чотири земельні ділянки;
  • квартиру площею 255,5 кв. м на Печерську та два паркомісця.

В агентстві заявили, що АРМА запрошує компанії з досвідом управління нерухомістю — девелоперські структури, рієлторські агентства, професійних операторів — долучитися до конкурсів.

Кінцевий термін подання пропозицій — 18:00 18 грудня 2025 року.

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Майно Захарченка арештували у 2021 році

Майно, що належить Віталію Захарченку, було арештоване у 2021 році та передане в управління АРМА ухвалою суду в межах кримінального провадження.

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У будинку таємно мешкав Галущенко

  • Нагадаємо, що раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що міністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку.
  • Своєю чергою нардепка від "СН" Анастасія Радіна повідомляла, що ексміністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку. Однак АРМА не має фізичного доступу до цієї власності.

Міндічгейт

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Автор: 

майно (381) Захарченко Віталій (322) Галущенко Герман (655) АРМА (677)
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Топ коментарі
+5
Я так розумію галущенко туди залазив таємно через вікно...
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08.12.2025 18:36 Відповісти
+5
Я - готовий! Проживати теж там можна????
Ключі від фірточки в комплекті?
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08.12.2025 18:37 Відповісти
+4
Коли крадеш кубометрами 💰 і живеш надурняка в будинку площею 647 кв.м., то можеш собі дозволити обзивати "клєрками" послів ЄС.
Галущенко не дасть збрехати!
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08.12.2025 18:48 Відповісти

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