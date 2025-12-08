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АРМА шукає управителів для арештованого будинку ексміністра Захарченка, в якому таємно мешкав Галущенко
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило на платформі Prozorro відкриті конкурси з відбору управителів для арештованих об’єктів нерухомості, які належать ексміністру внутрішніх справ України Віталію Захарченку.
Про це повідомляє пресслужба АРМА, інформує Цензор.НЕТ.
Яке майно виставили на конкурс?
На управління виставлено два об'єкти:
- житловий будинок площею 647 кв. м біля Києво-Печерської лаври та чотири земельні ділянки;
- квартиру площею 255,5 кв. м на Печерську та два паркомісця.
В агентстві заявили, що АРМА запрошує компанії з досвідом управління нерухомістю — девелоперські структури, рієлторські агентства, професійних операторів — долучитися до конкурсів.
Кінцевий термін подання пропозицій — 18:00 18 грудня 2025 року.
Майно Захарченка арештували у 2021 році
Майно, що належить Віталію Захарченку, було арештоване у 2021 році та передане в управління АРМА ухвалою суду в межах кримінального провадження.
У будинку таємно мешкав Галущенко
- Нагадаємо, що раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що міністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку.
- Своєю чергою нардепка від "СН" Анастасія Радіна повідомляла, що ексміністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку. Однак АРМА не має фізичного доступу до цієї власності.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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