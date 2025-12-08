РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10675 посетителей онлайн
Новости Миндичгейт
572 16

АРМА ищет управляющих для арестованного дома экс-министра Захарченко, в котором тайно проживал Галущенко

имение Захарченко

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) объявило на платформе Prozorro открытые конкурсы по отбору управляющих для арестованных объектов недвижимости, принадлежащих экс-министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какое имущество выставлено на конкурс?

На управление выставлено два объекта:

  • жилой дом площадью 647 кв. м возле Киево-Печерской лавры и четыре земельных участка;
  • квартиру площадью 255,5 кв. м на Печерске и два паркоместа.

В агентстве заявили, что АРМА приглашает компании с опытом управления недвижимостью — девелоперские структуры, риэлторские агентства, профессиональных операторов — принять участие в конкурсах.

Конечный срок подачи предложений — 18:00 18 декабря 2025 года.

Читайте также: Галущенко жил в арестованном доме экс-министра Захарченко. Перед обысками там видели Гринчука, - Железняк

Имущество Захарченко арестовали в 2021 году

Имущество, принадлежащее Виталию Захарченко, было арестовано в 2021 году и передано в управление АРМА постановлением суда в рамках уголовного производства.

Читайте также: Скандальный дом экс-министра Захарченко, где жил Галущенко, никто не захотел взять в управление, - министр экономики Соболев

В доме тайно проживал Галущенко

  • Напомним, что ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко.
  • В свою очередь, нардеп от "СН" Анастасия Радина сообщала, что экс-министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко. Однако АРМА не имеет физического доступа к этой собственности.

Миндичгейт

Читайте также: Гринчук утверждает, что находится в Украине. Галущенко мог деактивировать свои мессенджеры, - BBC News

Автор: 

имущество (363) Захарченко Виталий (767) Галущенко Герман (304) АРМА (132)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Я так розумію галущенко туди залазив таємно через вікно...
показать весь комментарий
08.12.2025 18:36 Ответить
+4
Я - готовий! Проживати теж там можна????
Ключі від фірточки в комплекті?
показать весь комментарий
08.12.2025 18:37 Ответить
+3
Коли крадеш кубометрами 💰 і живеш надурняка в будинку площею 647 кв.м., то можеш собі дозволити обзивати "клєрками" послів ЄС.
Галущенко не дасть збрехати!
показать весь комментарий
08.12.2025 18:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я так розумію галущенко туди залазив таємно через вікно...
показать весь комментарий
08.12.2025 18:36 Ответить
Я - готовий! Проживати теж там можна????
Ключі від фірточки в комплекті?
показать весь комментарий
08.12.2025 18:37 Ответить
Ви першив в черзі? Я булу за вами.
показать весь комментарий
08.12.2025 19:11 Ответить
Хлопці не пересваріться в черзі!
показать весь комментарий
08.12.2025 19:18 Ответить
У нас все чотко. За мною будите.
показать весь комментарий
08.12.2025 19:21 Ответить
Схоже, що поки світла не було, я спіздав!
показать весь комментарий
08.12.2025 19:23 Ответить
Арахамію пропоную підсилити , "доостойний " .
показать весь комментарий
08.12.2025 18:44 Ответить
Хотіли написати отстойний?
показать весь комментарий
08.12.2025 19:19 Ответить
Таємно для холопів. А свої знали, і добро дали. Навіть хазяїн дозволив. Для своїх не жалко.
показать весь комментарий
08.12.2025 18:47 Ответить
Коли крадеш кубометрами 💰 і живеш надурняка в будинку площею 647 кв.м., то можеш собі дозволити обзивати "клєрками" послів ЄС.
Галущенко не дасть збрехати!
показать весь комментарий
08.12.2025 18:48 Ответить
Та залиште управителем Галущенка. Скільки жив,***..ей водив-і нічого не вкрали і не розбили..А при арма буде те,що з Хонкою-розтягнуть і крайнього не знайдеш.
показать весь комментарий
08.12.2025 18:51 Ответить
Переселенці! Увага! Є житло....
показать весь комментарий
08.12.2025 18:54 Ответить
Як же швидко видали вам ключі
показать весь комментарий
08.12.2025 19:22 Ответить
Куди подавати документи? 8
показать весь комментарий
08.12.2025 19:09 Ответить
міндічу в Ізраїль
показать весь комментарий
08.12.2025 19:20 Ответить
А ДЛЯ МАЙНА ***********,
ВЖЕ НЕ ШУКАЄ,
БО ТЕПЕР ВЛАСНИКОМ ТРЦ КИЇВ ТА ЩЕ БАГАТО ЧОГО СТАВ ЙОГО ЗЯТЬ МІНШЛАГБАУМ МОЛОДІ ТА СПОРТУ- НЕбідний кіт матвійка.
показать весь комментарий
08.12.2025 19:16 Ответить
 
 