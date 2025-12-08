АРМА ищет управляющих для арестованного дома экс-министра Захарченко, в котором тайно проживал Галущенко
Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) объявило на платформе Prozorro открытые конкурсы по отбору управляющих для арестованных объектов недвижимости, принадлежащих экс-министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА, информирует Цензор.НЕТ.
Какое имущество выставлено на конкурс?
На управление выставлено два объекта:
- жилой дом площадью 647 кв. м возле Киево-Печерской лавры и четыре земельных участка;
- квартиру площадью 255,5 кв. м на Печерске и два паркоместа.
В агентстве заявили, что АРМА приглашает компании с опытом управления недвижимостью — девелоперские структуры, риэлторские агентства, профессиональных операторов — принять участие в конкурсах.
Конечный срок подачи предложений — 18:00 18 декабря 2025 года.
Имущество Захарченко арестовали в 2021 году
Имущество, принадлежащее Виталию Захарченко, было арестовано в 2021 году и передано в управление АРМА постановлением суда в рамках уголовного производства.
В доме тайно проживал Галущенко
- Напомним, что ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко.
- В свою очередь, нардеп от "СН" Анастасия Радина сообщала, что экс-министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко. Однако АРМА не имеет физического доступа к этой собственности.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
