АРМА ищет управляющих для арестованного дома экс-министра Захарченко, в котором тайно проживал Галущенко

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) объявило на платформе Prozorro открытые конкурсы по отбору управляющих для арестованных объектов недвижимости, принадлежащих экс-министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА, информирует Цензор.НЕТ.

Какое имущество выставлено на конкурс?

На управление выставлено два объекта:

жилой дом площадью 647 кв. м возле Киево-Печерской лавры и четыре земельных участка;

квартиру площадью 255,5 кв. м на Печерске и два паркоместа.

В агентстве заявили, что АРМА приглашает компании с опытом управления недвижимостью — девелоперские структуры, риэлторские агентства, профессиональных операторов — принять участие в конкурсах.

Конечный срок подачи предложений — 18:00 18 декабря 2025 года.

Имущество Захарченко арестовали в 2021 году

Имущество, принадлежащее Виталию Захарченко, было арестовано в 2021 году и передано в управление АРМА постановлением суда в рамках уголовного производства.

В доме тайно проживал Галущенко

Напомним, что ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко.

В свою очередь, нардеп от "СН" Анастасия Радина сообщала, что экс-министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко. Однако АРМА не имеет физического доступа к этой собственности.

