СМИ рассказали, как работала схема фигурантов "Миндичгейта". ИНФОГРАФИКА

Журналисты проанализировали данные по делу "Миндичгейт" и рассказали, как работала коррупционная схема.

Авторы материала создали инфографику на основе связей между фигурантами дела.

Журналисты отмечают, что инфографику нужно понимать правильно.

"Не все из упомянутых лиц являются подозреваемыми или проходят по делу. Например, в материалах упоминается о звонке между Зеленским и Галущенко. Суть его не раскрывается, но это вполне нормально, когда президент разговаривает с министром.

И поскольку упомянут контакт Зеленский - Галущенко, мы отобразили это как связь. На инфографике есть и связь Миндич - Зеленский. Мы показали ее, потому что в деле говорится о том, что Зеленский получил сообщение от Миндича", - отметили они.

По данным журналистов, офис подозреваемого бывшего советника экс-министра энергетики Игоря Миронюка находился на улице Старонаводницкой, 8. Возле дома тихо, вокруг не видно ни кафе, ни магазинов.

Именно здесь Миронюк не раз встречался с исполнительным директором по физической защите и безопасности Энергоатома Дмитрием Басовым.

На пленках НАБУ Миндич размышлял о том, что в его квартире на Грушевского, 9а могут установить устройства для прослушивания.

"Ради конспирации Миндич решил взять под контроль камеры видеонаблюдения и расставить на территории дома и двора на Грушевского, 9а охрану: "По периметру шесть контриков (бывшие сотрудники контрразведки СБУ. — Ред.) на окружение плюс четверо проверенных, нормальных охранников на паркинге", - говорится в материале.

Конспирация

Участники схемы переписывались через почтовый сервис ProtonMail, потому что они знали, что, как показывает практика, украинские правоохранители не могут получить доступ к письмам через официальные запросы к владельцам этого ресурса, пишет издание.

"Участники преступной группы использовали SIM-карты иностранных операторов, чтобы перемещения нельзя было отслеживать с помощью базовых станций мобильных операторов. Телефонные разговоры и переписка только через WhatsUp и Telegram: фигуранты верили, что так их не смогут прослушивать следователи.

Но все это не помогло, о чем свидетельствуют записи тысяч разговоров в материалах уголовного дела. Многочисленные переписки, зашифрованные платной программой Silent Phone, детективы смогли прочитать после того, как изъяли телефоны во время обысков в офисах и местах проживания подозреваемых", - говорится в материале.

Также для конспирации хранить данные на облачных хранилищах руководство "офиса" запрещало.

Поэтому часть информации о финансовых транзакциях содержалась на зашифрованных дисках и флешках, которые сотрудники офиса носили с собой. Но и Миндич, и еще один соорганизатор схемы Александр Цукерман все равно волновались, ведь физические носители могут отобрать силой. Все риски нужно было просчитать заранее.

Персоналу говорили менять жилье, устанавливать дома сигнализацию, удалять фото с телефонов и переписку в мессенджерах.

Помощь от правоохранителей

"Чтобы контролировать, не попали ли в поле зрения НАБУ или других правоохранительных органов активности преступной группы, за три недели до массовых обысков Миронюк и Басов привлекли информатора — руководителя Черниговской областной прокуратуры Станислава Гущесова", — говорится в сообщении.

Также Миронюк хвастался Басову, что еще одним инсайдером преступной группы в правоохранительных органах был представитель руководства ГБР. Имя он не назвал, но во время заседания прокурор СПА заявил, что, вероятно, речь идет о директоре ГБР Сухачеве, жена которого работала в "Энергоатоме" в 2023 и 2024 годах.

Деркач

Издание напоминает, что Миронюк обустроил главный офис преступной организации в квартире № 12 на улице Владимирской, 20/1. Здесь, в самом центре столицы, с видом на Софийскую площадь, ранее работал многолетний российский агент, ныне депутат Госдумы РФ, а тогда народный депутат Андрей Деркач, у которого Миронюк много лет был помощником.

Помещение до сих пор принадлежит родственнице Деркача.

"Хорошо знал российского агента Деркача и сам Герман Галущенко. На пленках НАБУ упоминается, что после того, как Галущенко назначили вице-президентом Энергоатома, он ездил к Деркачу, чтобы получить инструкции о том, "как там что работает", - говорится в материале.

Дом Захарченко

В НАБУ фиксировали многочисленные ночные встречи тогдашней министерши Гринчук с Галущенко в просторном элитном доме в историческом центре Киева.

"Поместье огорожено четырехметровым забором, находится под физической охраной и видеонаблюдением. А вход во двор из узкого Казацкого переулка, который заканчивается тупиком. Сюда Галущенко приезжал на автомобиле с так называемыми номерами прикрытия, которых нет в базе данных Министерства внутренних дел.

Галущенко не останавливало то, что этот дом - вещественное доказательство в уголовном производстве, он де-факто принадлежал министру внутренних дел времен Януковича Виталию Захарченко. Помещение было опечатано и перешло в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА)", - отмечают авторы.

Впоследствии во время наблюдения детективы НАБУ зафиксировали, что пульт от автоматических ворот был у водителя Игоря Миронюка.

Сам Миронюк навещал Галущенко много раз. Часто не с пустыми руками, а с сумками и пакетами.

Легализация средств

Информация о расходах на деятельность участников схемы хранилась в системе с кодовым названием "Манхэттен".

Система содержалась на компьютерах работниц бэк-офиса Леси Устименко и Людмилы Зориной, финансистки и бухгалтера. Эти должности были неофициальными, как и должности остальных участников схемы. Зарплаты они получали наличными в конвертах.

"За 15 месяцев наблюдения детективы НАБУ зафиксировали, что через бэк-офис банды прошло около 100 миллионов долларов США. Деньги приносили сюда в пакетах, коробках, мешках. Их смешивали вместе и распределяли между участниками.

Как легализовать миллионы долларов, придумывал главный бухгалтер преступной организации Игорь Фурсенко (кодовое имя Рёшик). Одна из схем - выводить деньги за границу на счета подконтрольных доверенных лиц и компаний в странах ЕС, в Африке, Северной Америке и России.

Средства поступали на счет фирмы, около 5% оставалось здесь как плата за "курьерскую" услугу, а остальное превращалось в наличные для украинских участников схемы. Пакеты с долларами топ-чиновники забирали во время зарубежных командировок и везли в сумках обратно в Украину", - пишет издание.

Также для анонимности использовали криптовалюту.

"Такие транзакции выполнял специальный сотрудник — мужчина по фамилии Коваль. За эту услугу он брал чуть менее половины процента от суммы, которую пересылал. Например, в феврале 2025 года за проведение одной финансовой криптооперации стоимостью 377 тысяч долларов Коваль получил 1570 долларов.

Детективы НАБУ зафиксировали, как в течение многих месяцев сотни тысяч долларов мигрировали между странами и континентами: из Польши в Израиль, из Киева в США, из Кипра в Словакию", — говорится в материале.