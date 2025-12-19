Майже всі люди Міндіча досі залишаються у владі, зокрема заступник Галущенка Білоус, - Железняк

За місяць після звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції у системи залишаються люди Тімура Міндіча.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Сьогодні рівно місяць як Рада звільнила Галущенко та Гринчук з посад членів Уряду….. Але, як тільки фокус суспільної уваги спав, то всі подальші гучні заяви про очищення влади - залишилися заявами. Майже всі люди Міндіча в системі влади…досі залишаються там", - зазначив він.

Як приклад Железняк наводить заступника міністра юстиції Білоуса.

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"Людина 100% Міндіча. До цього у Германа займався кураторством НКРЕКП, фігурант плівок (при тому багаторазово), особа популярна в бек-офісі Миронюка…..досі на посаді і досі керує важливими напрямками в міністерстві юстиції…..



Питання до Юлії Свириденко, а вам ок? Все нормально? За місяць не встигли? Чи просто як зі звільненням Шурми з наглядової Нафтогазу немає політичної волі?" - підсумував він.

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Що передувало?

Герман Галущенко обіймав посаду міністра енергетики з 2021 по 2025 роки, згодом посаду міністра юстиції – з 17 липня до 19 листопада 2025 року.

Його відсторонення з Мін'юсту відбулося на тлі скандалу спецоперації НАБУ "Мідас".

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