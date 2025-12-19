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Майже всі люди Міндіча досі залишаються у владі, зокрема заступник Галущенка Білоус, - Железняк

Люди Міндіча досі залишаються в Кабміні: що відомо?

За місяць після звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції у системи залишаються люди Тімура Міндіча.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Сьогодні рівно місяць як Рада звільнила Галущенко та Гринчук з посад членів Уряду….. Але, як тільки фокус суспільної уваги спав, то всі подальші гучні заяви про очищення влади - залишилися заявами. Майже всі люди Міндіча в системі влади…досі залишаються там", - зазначив він.

Як приклад Железняк наводить заступника міністра юстиції Білоуса.

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"Людина 100% Міндіча. До цього у Германа займався кураторством НКРЕКП, фігурант плівок (при тому багаторазово), особа популярна в бек-офісі Миронюка…..досі на посаді і досі керує важливими напрямками в міністерстві юстиції…..

Питання до Юлії Свириденко, а вам ок? Все нормально? За місяць не встигли? Чи просто як зі звільненням Шурми з наглядової Нафтогазу немає політичної волі?" - підсумував він.

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Що передувало?

  • Герман Галущенко обіймав посаду міністра енергетики з 2021 по 2025 роки, згодом посаду міністра юстиції – з 17 липня до 19 листопада 2025 року.
  • Його відсторонення з Мін'юсту відбулося на тлі скандалу спецоперації НАБУ "Мідас".

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Люди Міндіча досі залишаються в Кабміні: що відомо?

Автор: 

Мін’юст (1633) Галущенко Герман (658) Железняк Ярослав (755) Міндіч Тімур (339)
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Топ коментарі
+27
То не "людІ_мІндІчя", а людІ_ЗЄлєнського. А "міндіч" -- пішак, на якого все повісили.
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19.12.2025 11:15 Відповісти
+10
Та ні одна! людина не буде наказана. Максимум невеликий перерозподіл впливу. Зелені ******** какали на народ з високої гори
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19.12.2025 11:27 Відповісти
+9
То питай у НАБУ чому вони не виносять підозр? - на манєжє всьо тєжє
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19.12.2025 11:25 Відповісти

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