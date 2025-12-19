Майже всі люди Міндіча досі залишаються у владі, зокрема заступник Галущенка Білоус, - Железняк
За місяць після звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції у системи залишаються люди Тімура Міндіча.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Сьогодні рівно місяць як Рада звільнила Галущенко та Гринчук з посад членів Уряду….. Але, як тільки фокус суспільної уваги спав, то всі подальші гучні заяви про очищення влади - залишилися заявами. Майже всі люди Міндіча в системі влади…досі залишаються там", - зазначив він.
Як приклад Железняк наводить заступника міністра юстиції Білоуса.
"Людина 100% Міндіча. До цього у Германа займався кураторством НКРЕКП, фігурант плівок (при тому багаторазово), особа популярна в бек-офісі Миронюка…..досі на посаді і досі керує важливими напрямками в міністерстві юстиції…..
Питання до Юлії Свириденко, а вам ок? Все нормально? За місяць не встигли? Чи просто як зі звільненням Шурми з наглядової Нафтогазу немає політичної волі?" - підсумував він.
Що передувало?
- Герман Галущенко обіймав посаду міністра енергетики з 2021 по 2025 роки, згодом посаду міністра юстиції – з 17 липня до 19 листопада 2025 року.
- Його відсторонення з Мін'юсту відбулося на тлі скандалу спецоперації НАБУ "Мідас".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль