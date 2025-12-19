Фонд Миндича приобрел 77 квартир в Киеве со скидкой более 60% за месяц до полномасштабного вторжения РФ, - СМИ

Инвестиционный фонд Тимура Миндича "Генезис" в январе 2022 года приобрел 77 квартир в жилом комплексе бизнес-класса Riverdale на Демиевке в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Детали сделки

Общая сумма сделки составила 88,4 млн грн, тогда как рыночная цена квартир на тот момент составляла около 235 млн грн. Таким образом, фонд получил выгоду в размере более $5,2 млн.

Застройщиком комплекса является компания Perfect Group, которая фактически принадлежит народному депутату Дмитрию Исаенко, ранее избранному по спискам ОПЗЖ. Субподрядные работы выполняет компания "Альтис-Девелопмент", связанная с известным застройщиком Александром Глимбовским. Концепцию комплекса разработало архитектурное бюро "Архиматика" по принципу "город в городе" с открытым руслом реки Совка.

Сделка состоялась до того, как Миндич получил подозрения от правоохранительных органов о хищениях в "Энергоатоме", и тогда он еще занимался партнерством со студией "Квартал 95". Поэтому часть экспертов отмечает, что чрезвычайно высокая скидка могла расцениваться как скрытая выгода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бизнес-соратники Зеленского по "Кварталу-95" перед войной получили почти 100 млн руб. от госкомпании РФ. ВИДЕО

Проблемы со строительством

Строительство комплекса начали в 2021 году, но по состоянию на декабрь 2025-го введено в эксплуатацию ни одной секции, а активное строительство планируют возобновить только в первом квартале 2026 года. Фонд "Генезис" расторг 77 договоров в октябре 2025 года из-за задержки ввода объектов, а застройщик должен вернуть средства в течение трех лет.

В ноябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича в связи с подозрениями в создании преступной группировки и хищениях. После этого Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку запретила компании, управляющей активами фонда, выплачивать дивиденды и проводить операции с ценными бумагами до истечения срока санкций, а также заблокировала активы "Генезиса".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почти все люди Миндича до сих пор остаются у власти, в частности - заместитель Галущенко Белоус, - Железняк

Отказ от комментариев

Представители Perfect Group и Дмитрия Исаенко отказались комментировать условия соглашения, заявив, что они являются коммерческой тайной. Впрочем, журналисты зафиксировали встречи Исаенко и Миндича в частных локациях, в частности в бане на Трухановом острове.

Эксперты сравнивают эту сделку с другими случаями "теневых" инвестиций в недвижимость в Украине. Например, фонд, связанный с Юрием Бойко, в течение 2015-2025 годов инвестировал более 70 млн долл. в строительство квартир в шести жилых комплексах. Схемы позволяли получать существенные пакеты квартир по заниженным ценам и перепродавать их с прибылью.

Также читайте: Совладелец Fire Point Штилерман: Миндич хотел купить 50% акций

Миндичгейт

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СМИ рассказали, как работала схема фигурантов "Миндичгейта". ИНФОГРАФИКА