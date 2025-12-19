Фонд Миндича приобрел 77 квартир в Киеве со скидкой более 60% за месяц до полномасштабного вторжения РФ, - СМИ
Инвестиционный фонд Тимура Миндича "Генезис" в январе 2022 года приобрел 77 квартир в жилом комплексе бизнес-класса Riverdale на Демиевке в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
Детали сделки
Общая сумма сделки составила 88,4 млн грн, тогда как рыночная цена квартир на тот момент составляла около 235 млн грн. Таким образом, фонд получил выгоду в размере более $5,2 млн.
Застройщиком комплекса является компания Perfect Group, которая фактически принадлежит народному депутату Дмитрию Исаенко, ранее избранному по спискам ОПЗЖ. Субподрядные работы выполняет компания "Альтис-Девелопмент", связанная с известным застройщиком Александром Глимбовским. Концепцию комплекса разработало архитектурное бюро "Архиматика" по принципу "город в городе" с открытым руслом реки Совка.
Сделка состоялась до того, как Миндич получил подозрения от правоохранительных органов о хищениях в "Энергоатоме", и тогда он еще занимался партнерством со студией "Квартал 95". Поэтому часть экспертов отмечает, что чрезвычайно высокая скидка могла расцениваться как скрытая выгода.
Проблемы со строительством
Строительство комплекса начали в 2021 году, но по состоянию на декабрь 2025-го введено в эксплуатацию ни одной секции, а активное строительство планируют возобновить только в первом квартале 2026 года. Фонд "Генезис" расторг 77 договоров в октябре 2025 года из-за задержки ввода объектов, а застройщик должен вернуть средства в течение трех лет.
В ноябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича в связи с подозрениями в создании преступной группировки и хищениях. После этого Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку запретила компании, управляющей активами фонда, выплачивать дивиденды и проводить операции с ценными бумагами до истечения срока санкций, а также заблокировала активы "Генезиса".
Отказ от комментариев
Представители Perfect Group и Дмитрия Исаенко отказались комментировать условия соглашения, заявив, что они являются коммерческой тайной. Впрочем, журналисты зафиксировали встречи Исаенко и Миндича в частных локациях, в частности в бане на Трухановом острове.
Эксперты сравнивают эту сделку с другими случаями "теневых" инвестиций в недвижимость в Украине. Например, фонд, связанный с Юрием Бойко, в течение 2015-2025 годов инвестировал более 70 млн долл. в строительство квартир в шести жилых комплексах. Схемы позволяли получать существенные пакеты квартир по заниженным ценам и перепродавать их с прибылью.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
