Фонд Миндича приобрел 77 квартир в Киеве со скидкой более 60% за месяц до полномасштабного вторжения РФ, - СМИ

міндіч

Инвестиционный фонд Тимура Миндича "Генезис" в январе 2022 года приобрел 77 квартир в жилом комплексе бизнес-класса Riverdale на Демиевке в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Детали сделки

Общая сумма сделки составила 88,4 млн грн, тогда как рыночная цена квартир на тот момент составляла около 235 млн грн. Таким образом, фонд получил выгоду в размере более $5,2 млн.

Застройщиком комплекса является компания Perfect Group, которая фактически принадлежит народному депутату Дмитрию Исаенко, ранее избранному по спискам ОПЗЖ. Субподрядные работы выполняет компания "Альтис-Девелопмент", связанная с известным застройщиком Александром Глимбовским. Концепцию комплекса разработало архитектурное бюро "Архиматика" по принципу "город в городе" с открытым руслом реки Совка.

Сделка состоялась до того, как Миндич получил подозрения от правоохранительных органов о хищениях в "Энергоатоме", и тогда он еще занимался партнерством со студией "Квартал 95". Поэтому часть экспертов отмечает, что чрезвычайно высокая скидка могла расцениваться как скрытая выгода.

Проблемы со строительством

Строительство комплекса начали в 2021 году, но по состоянию на декабрь 2025-го введено в эксплуатацию ни одной секции, а активное строительство планируют возобновить только в первом квартале 2026 года. Фонд "Генезис" расторг 77 договоров в октябре 2025 года из-за задержки ввода объектов, а застройщик должен вернуть средства в течение трех лет.

В ноябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича в связи с подозрениями в создании преступной группировки и хищениях. После этого Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку запретила компании, управляющей активами фонда, выплачивать дивиденды и проводить операции с ценными бумагами до истечения срока санкций, а также заблокировала активы "Генезиса".

Отказ от комментариев

Представители Perfect Group и Дмитрия Исаенко отказались комментировать условия соглашения, заявив, что они являются коммерческой тайной. Впрочем, журналисты зафиксировали встречи Исаенко и Миндича в частных локациях, в частности в бане на Трухановом острове.

Эксперты сравнивают эту сделку с другими случаями "теневых" инвестиций в недвижимость в Украине. Например, фонд, связанный с Юрием Бойко, в течение 2015-2025 годов инвестировал более 70 млн долл. в строительство квартир в шести жилых комплексах. Схемы позволяли получать существенные пакеты квартир по заниженным ценам и перепродавать их с прибылью.

Миндичгейт

квартира (472) покупка (127) Миндич Тимур (170)
+4
Для ДРУГАНОВ из КАЦАПСТАНА?
19.12.2025 14:50 Ответить
+3
Інформація для майбутніх породіль: якщо назвати сина Міндічем, то його буде переслідувати удача та велике майбутнє
19.12.2025 14:52 Ответить
+2
Міндіча потрібно вбити разом з усіма можливими спадкоємцями. Так буде правильно.
19.12.2025 14:57 Ответить
Для ДРУГАНОВ из КАЦАПСТАНА?
19.12.2025 14:50 Ответить
Другани з кацапстану відбирають житло на окупованих територіях безкоштовно.
19.12.2025 14:52 Ответить
То у простих людей, в вони недоторканність мають від фсб, в може і від ху...ла особисто
19.12.2025 14:59 Ответить
Але і про це, Зеленський з стефанчуками і свириденко та з цілим батальйоном держсекретарів з КМУ ОДА і ГПУ, ЗНОВУ про цей злочин не ЗНАЛИ!!
Бо в долі для себе, як і в Козині маєтки «династії»!?!?!
Генрпрокурор, уже до них пішов, чи татаров йому двері заблокував??
19.12.2025 15:08 Ответить
Лохи. Думали что войни не будет. Инвестировать в недвигу перед войной такой чебе бизнес план
19.12.2025 14:51 Ответить
Чекали на масове прибуття "багатших покупців"...
19.12.2025 14:56 Ответить
Що фсб наказало то і робили
19.12.2025 14:56 Ответить
Якщо знати справжній план, то дуже далекоглядна інвестиція. Швиденько "пєрєаформіть фсьо парускім законам" - і вуаля! Тому що "стєсньонниє жиліщним крізісом масквічі і лєнінґрацци буряти і тувінци хлинут ф Кієв..."
19.12.2025 14:58 Ответить
Інформація для майбутніх породіль: якщо назвати сина Міндічем, то його буде переслідувати удача та велике майбутнє
19.12.2025 14:52 Ответить
На Закарпатті знайшли 10-річного Януковича

Після резонансної новини про немовля на ім'я https://nv.ua/ukr/lifestyle/v-uzhgorodi-ditini-nazvali-zelenskim-novini-ukrajini-50094929.html Зеленськийз'ясувалося, що майже 11 років тому батьки з іншої ромської родини назвали свого сина на честь Віктора Януковича.
19.12.2025 15:01 Ответить
19.12.2025 14:54 Ответить
КЛАСІКА. Що що а російськомовні евреї про своє - грабунок
19.12.2025 14:56 Ответить
Міндіча потрібно вбити разом з усіма можливими спадкоємцями. Так буде правильно.
19.12.2025 14:57 Ответить
Оце як прийдуть буряти забирати квартіри Міндіча ... Як стане він їх захищати ....Бо ж сказано воювати будуть всі ... на поміч приїде Кулєба з лопатами .Умєров продасть свої дачі у флориді і на виручені гроші купить яйця по 17 дрони ..
19.12.2025 14:57 Ответить
і на виручені гроші купить яйця по 17...
Потім їз продасть, еупить, і знову продасть, але вже дорожче...
19.12.2025 15:01 Ответить
А ще може зварити крашанки і продати їх, а також продати воду в яких вони варились, бо це все таки навар як ніяк
19.12.2025 15:04 Ответить
Крашанки не кошерно! Ніззя!
19.12.2025 15:19 Ответить
легко прийшло (зі знижкою в 60%!), легко пішло

це у звичайних людей є що захищати, а міндіч людина космополітична.
19.12.2025 15:07 Ответить
Коли ж ви, тварини, вже нажретеся?
19.12.2025 15:08 Ответить
Все це надбання має бути негайно заарештоване ,а кошти передані для допомогу ЗСУ і хтось вірить що президент цього не знав ?
19.12.2025 15:25 Ответить
Так це ж і є "Країна мрії" для людей!!! (Список Людей додається окремим закритим формуляром).
19.12.2025 15:30 Ответить
 
 