Фонд Міндіча придбав 77 квартир у Києві зі знижкою понад 60% за місяць до повномасштабного вторгнення РФ, - ЗМІ

Інвестиційний фонд Тімура Міндіча "Генезіс" у січні 2022 року придбав 77 квартир у житловому комплексі бізнес-класу Riverdale на Деміївці в Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

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Деталі угоди

Загальна сума угоди склала 88,4 млн грн, тоді як ринкова ціна квартир на той час становила близько 235 млн грн. Таким чином, фонд отримав вигоду в розмірі понад $5,2 млн.

Забудовником комплексу є компанія Perfect Group, що фактично належить народному депутату Дмитру Ісаєнку, який раніше обирався за списками ОПЗЖ. Субпідрядні роботи виконує компанія "Альтіс-Девелопмент", пов’язана з відомим забудовником Олександром Глімбовським. Концепцію комплексу розробило архітектурне бюро "Архіматика" за принципом "місто в місті" з відкритим руслом річки Совка.

Угода відбулася до того, як Міндіч отримав підозри від правоохоронних органів щодо розкрадань у "Енергоатомі", і тоді він ще займався партнерством із студією "Квартал 95". Тому частина експертів зазначає, що надзвичайно висока знижка могла розцінюватися як прихована вигода.

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Проблеми з будівництвом

Будівництво комплексу розпочали у 2021 році, але станом на грудень 2025-го введено в експлуатацію жодної секції, а активне будівництво планують відновити лише у першому кварталі 2026 року. Фонд "Генезіс" розірвав 77 договорів у жовтні 2025 року через затримку введення об’єктів, а забудовник має повернути кошти протягом трьох років.

У листопаді 2025 року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Міндіча у зв’язку з підозрами у створенні злочинного угруповання та розкраданнях. Після цього Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку заборонила компанії, що управляє активами фонду, виплачувати дивіденди та проводити операції з цінними паперами до закінчення терміну санкцій, а також заблокувала активи "Генезісу".

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Відмова від коментарів

Представники Perfect Group та Дмитра Ісаєнка відмовилися коментувати умови угоди, заявивши, що вони є комерційною таємницею. Утім, журналісти зафіксували зустрічі Ісаєнка та Міндіча у приватних локаціях, зокрема у лазні на Трухановому острові.

Експерти порівнюють цю угоду з іншими випадками "тіньових" інвестицій в нерухомість в Україні. Наприклад, фонд, пов’язаний із Юрієм Бойком, протягом 2015-2025 років інвестував понад 70 млн дол. у будівництво квартир у шести житлових комплексах. Схеми дозволяли отримувати суттєві пакети квартир за заниженими цінами та перепродавати їх із прибутком.

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