Фонд Міндіча придбав 77 квартир у Києві зі знижкою понад 60% за місяць до повномасштабного вторгнення РФ, - ЗМІ
Інвестиційний фонд Тімура Міндіча "Генезіс" у січні 2022 року придбав 77 квартир у житловому комплексі бізнес-класу Riverdale на Деміївці в Києві.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.
Деталі угоди
Загальна сума угоди склала 88,4 млн грн, тоді як ринкова ціна квартир на той час становила близько 235 млн грн. Таким чином, фонд отримав вигоду в розмірі понад $5,2 млн.
Забудовником комплексу є компанія Perfect Group, що фактично належить народному депутату Дмитру Ісаєнку, який раніше обирався за списками ОПЗЖ. Субпідрядні роботи виконує компанія "Альтіс-Девелопмент", пов’язана з відомим забудовником Олександром Глімбовським. Концепцію комплексу розробило архітектурне бюро "Архіматика" за принципом "місто в місті" з відкритим руслом річки Совка.
Угода відбулася до того, як Міндіч отримав підозри від правоохоронних органів щодо розкрадань у "Енергоатомі", і тоді він ще займався партнерством із студією "Квартал 95". Тому частина експертів зазначає, що надзвичайно висока знижка могла розцінюватися як прихована вигода.
Проблеми з будівництвом
Будівництво комплексу розпочали у 2021 році, але станом на грудень 2025-го введено в експлуатацію жодної секції, а активне будівництво планують відновити лише у першому кварталі 2026 року. Фонд "Генезіс" розірвав 77 договорів у жовтні 2025 року через затримку введення об’єктів, а забудовник має повернути кошти протягом трьох років.
У листопаді 2025 року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Міндіча у зв’язку з підозрами у створенні злочинного угруповання та розкраданнях. Після цього Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку заборонила компанії, що управляє активами фонду, виплачувати дивіденди та проводити операції з цінними паперами до закінчення терміну санкцій, а також заблокувала активи "Генезісу".
Відмова від коментарів
Представники Perfect Group та Дмитра Ісаєнка відмовилися коментувати умови угоди, заявивши, що вони є комерційною таємницею. Утім, журналісти зафіксували зустрічі Ісаєнка та Міндіча у приватних локаціях, зокрема у лазні на Трухановому острові.
Експерти порівнюють цю угоду з іншими випадками "тіньових" інвестицій в нерухомість в Україні. Наприклад, фонд, пов’язаний із Юрієм Бойком, протягом 2015-2025 років інвестував понад 70 млн дол. у будівництво квартир у шести житлових комплексах. Схеми дозволяли отримувати суттєві пакети квартир за заниженими цінами та перепродавати їх із прибутком.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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