Украина готовит санкции против лиц, связанных с ВПК РФ и Китаем, - Зеленский
Украина готовит санкции против лиц из Китая и России, которые сотрудничают с российским ВПК и оправдывают агрессию против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале.
"Готовим до конца этого года еще несколько санкционных решений против российских субъектов и тех, кто помогает российской агрессии. Будет как минимум один пакет санкций против лиц, работающих с российской военной промышленностью, и это не только лица из России, но, в частности, и из Китая. Готовим еще санкционные шаги и против тех, кто оправдывает российскую агрессию и продвигает российское влияние средствами массовой культуры, и против спортсменов, которые используют свои спортивные карьеры и внимание людей к спорту для глорификации российской агрессии", - говорится в сообщении.
Украина работает с партнерами над 20-м пакетом санкций
Зеленский также сообщил, что Украина работает с европейскими структурами над деталями 20-го пакета санкций ЕС. Президент подчеркнул, что главной задачей европейских санкций является расширение давления на энергетические активы Путина и связанных с ним олигархов.
"Готовится также новый санкционный пакет Канады – спасибо за эту работу. Украина продолжит и процессы синхронизации санкций: соответствующие решения СНБО Украины и указы – в ближайшее время", – отметил Зеленский.
Та тому що Китай - головний ініціатор та бенефіціар війни рашистської пітьми проти України, а товариш Сі - підбурювач і наставник ***** у цьому.
Інтерес Китаю - це родючі українські землі, які він розраховує отримати для монополізації світового ринку зернових, що дозволить через продовольчу програму контролювати більшість країн Світу. А головне - гарантовано забезпечити прогодівлю свого 1,44 мільярдного населення в найближчі 100 років. Адже за оцінками науковців внаслідок зміни клімату на Землі і різкого підвищення температури в найближчі 20-30 років більшість грунтів південніше 46° північної широти перетворяться на безводні пустелі.
Крім того, Китай розраховує за результатами війни отримати у володіння надра, водні й лісові ресурси Сибіру й Далекого Сходу від ослабленої пітьми за просто так.
Тому в українців у даному питанні не повинно бути жодних ілюзій - Китай наш ворог, що веде війну з Україною руками пітьми. А відтак і стратегія й тактика ведення війни в українців має бути відповідною.