Новости Санкции против России
Украина готовит санкции против лиц, связанных с ВПК РФ и Китаем, - Зеленский

Зеленский: Украина нанесет санкции по союзникам российского ВПК

Украина готовит санкции против лиц из Китая и России, которые сотрудничают с российским ВПК и оправдывают агрессию против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале.

"Готовим до конца этого года еще несколько санкционных решений против российских субъектов и тех, кто помогает российской агрессии. Будет как минимум один пакет санкций против лиц, работающих с российской военной промышленностью, и это не только лица из России, но, в частности, и из Китая. Готовим еще санкционные шаги и против тех, кто оправдывает российскую агрессию и продвигает российское влияние средствами массовой культуры, и против спортсменов, которые используют свои спортивные карьеры и внимание людей к спорту для глорификации российской агрессии", - говорится в сообщении.

Украина работает с партнерами над 20-м пакетом санкций

Зеленский также сообщил, что Украина работает с европейскими структурами над деталями 20-го пакета санкций ЕС. Президент подчеркнул, что главной задачей европейских санкций является расширение давления на энергетические активы Путина и связанных с ним олигархов.

"Готовится также новый санкционный пакет Канады – спасибо за эту работу. Украина продолжит и процессы синхронизации санкций: соответствующие решения СНБО Украины и указы – в ближайшее время", – отметил Зеленский.

Потужні балаболістичні санкції!
показать весь комментарий
22.12.2025 13:23 Ответить
Для початку заборони ввіз китайских гівномобілів в Україну. А то від всіх вимагаєш санкцій а самі думаємо що самі хитрі
показать весь комментарий
22.12.2025 13:29 Ответить
Найкращі санкції - це знищення тих осіб які пов'язані з ВПК кацапстану і китайстану!
показать весь комментарий
22.12.2025 13:29 Ответить
Як страшно. А протии своїх бізнес-партнерів ввів санкції? Як там ракета "Фламінго"? Літає тихо і низько? Не твої друзі крадіжками з цієї програми допомогли кацапам???
показать весь комментарий
22.12.2025 13:33 Ответить
жінка одеського сбушника теж попаде під санкції?
показать весь комментарий
22.12.2025 13:35 Ответить
А проти осіб, пов'язаних із «Дружбою»?
показать весь комментарий
22.12.2025 13:37 Ответить
Потужно так газонув у калюжу.
показать весь комментарий
22.12.2025 13:44 Ответить
Арахімія один з тих хто пов'язан і з тим і з іншим.
показать весь комментарий
22.12.2025 13:53 Ответить
Давид Арахамія у 2021 році в інтерв'ю китайським ЗМІ заявив, що партія «Слуга народу» бачить у Комуністичній партії Китаю (КПК) стратегічного партнера, хоче переймати досвід КПК в управлінні економікою та державою, а також що у їхніх партій є спільні принципи "служіння народу". Він підкреслив прагнення України перейняти китайський досвід, зокрема в управлінні та розвитку, та високо оцінив роботу КПК на всій території країни, що викликало обговорення в Україні.
показать весь комментарий
22.12.2025 14:14 Ответить
Чому важливе це питання про введення санкцій проти китайських компаній, що здійснюють поставки до пітьми товарів і послуг військового та подвійного призначення?
Та тому що Китай - головний ініціатор та бенефіціар війни рашистської пітьми проти України, а товариш Сі - підбурювач і наставник ***** у цьому.
Інтерес Китаю - це родючі українські землі, які він розраховує отримати для монополізації світового ринку зернових, що дозволить через продовольчу програму контролювати більшість країн Світу. А головне - гарантовано забезпечити прогодівлю свого 1,44 мільярдного населення в найближчі 100 років. Адже за оцінками науковців внаслідок зміни клімату на Землі і різкого підвищення температури в найближчі 20-30 років більшість грунтів південніше 46° північної широти перетворяться на безводні пустелі.
Крім того, Китай розраховує за результатами війни отримати у володіння надра, водні й лісові ресурси Сибіру й Далекого Сходу від ослабленої пітьми за просто так.
Тому в українців у даному питанні не повинно бути жодних ілюзій - Китай наш ворог, що веде війну з Україною руками пітьми. А відтак і стратегія й тактика ведення війни в українців має бути відповідною.
показать весь комментарий
22.12.2025 14:16 Ответить
 
 