Украина готовит санкции против лиц, связанных с ВПК РФ и Китаем, - Зеленский

Украина готовит санкции против лиц из Китая и России, которые сотрудничают с российским ВПК и оправдывают агрессию против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале.

"Готовим до конца этого года еще несколько санкционных решений против российских субъектов и тех, кто помогает российской агрессии. Будет как минимум один пакет санкций против лиц, работающих с российской военной промышленностью, и это не только лица из России, но, в частности, и из Китая. Готовим еще санкционные шаги и против тех, кто оправдывает российскую агрессию и продвигает российское влияние средствами массовой культуры, и против спортсменов, которые используют свои спортивные карьеры и внимание людей к спорту для глорификации российской агрессии", - говорится в сообщении.

Украина работает с партнерами над 20-м пакетом санкций

Зеленский также сообщил, что Украина работает с европейскими структурами над деталями 20-го пакета санкций ЕС. Президент подчеркнул, что главной задачей европейских санкций является расширение давления на энергетические активы Путина и связанных с ним олигархов.

"Готовится также новый санкционный пакет Канады – спасибо за эту работу. Украина продолжит и процессы синхронизации санкций: соответствующие решения СНБО Украины и указы – в ближайшее время", – отметил Зеленский.