Україна готує санкції проти осіб, пов’язаних із ВПК РФ та Китаєм, - Зеленський

Україна готує санкції проти осіб з Китаю та Росії, які співпрацюють з російським ВПК і виправдовують агресію проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.

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"Готуємо до кінця цього року ще кілька санкційних рішень проти російських суб’єктів і тих, хто допомагає російській агресії. Буде щонайменше один пакет санкцій проти осіб, що працюють із російською воєнною промисловістю, і це не тільки особи з Росії, але, зокрема, і з Китаю. Готуємо ще санкційні кроки й проти тих, хто виправдовує російську агресію та просуває російський вплив засобами масової культури, і проти спортсменів, які використовують свої спортивні кар’єри та увагу людей до спорту для глорифікації російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Україна працює з партнерами щодо 20-го пакету санкцій

Зеленський також повідомив, що Україна працює з європейськими структурами щодо деталей 20-го пакета санкцій ЄС. Президент наголосив, що головним завданням європейських санкцій є розширення тиску на енергетичні активи Путіна та пов’язаних із ним олігархів.

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"Готується також новий санкційний пакет Канади – дякую за цю роботу. Україна продовжить і процеси синхронізації санкцій: відповідні рішення РНБО України та укази – незабаром", - зауважив Зеленський.