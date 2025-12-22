"Комедійна група" Зеленського може стати катастрофою для його президентства, - The Times

Корупційний скандал, в якому фігурує оточення президента Зеленського, може викликати питання у союзників України.

Про це пише видання The Times, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Матеріал із заголовком "Як комедійна група Зеленського стала політичним тягарем" розповідає про те, що "залежність Зеленського від союзників часів його комедійної кар'єри обертається проти нього самого", а корупційні скандали за участю найближчого оточення "загрожують обернутися катастрофою для його президентства та військових зусиль".

Видання нагадало, що Зеленський обіцяв побороти кумівство та корупцію, проте майже одразу порушив цю обіцянку.

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"Протягом року після переконливої ​​перемоги у квітні 2019 року новий президент призначив на керівні державні посади 15 людей, пов’язаних зі своєю комедійною трупою "Квартал 95", - йдеться в матеріалі.

Журналісти згадали нещодавній скандал із "Міндічгейтом":

"Наслідки скандалу були сейсмічними не лише через характер звинувачень, але й через те, що він торкнувся самого серця найближчого оточення Зеленського, що призвело до відставки Андрія Єрмака, його правої руки".

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Єрмак

The Times пише, що попри офіційну відставку з посади голови Офісу Президента, ширяться чутки, що Єрмак продовжує працювати на президента.

"Вони проводили майже весь свій час разом. Єрмак був присутній майже на кожній зустрічі, на якій був Зеленський", - каже колишній високопоставлений член уряду, додавши, що вони часто шепотілися під час зустрічей.

"Вони разом тренуються, разом п'ють, разом святкують усі свята. Єрмак знає всі коди та паролі до життя Зеленського… Вони знають одне про одного все", - зазначив він.

Високопоставлений колишній член уряду додав: "Він (Зеленський. - Ред.) дуже недовірливий і покладається лише на тих, кого, як він знає, може контролювати, а група "Квартал" - це люди, яких можна було контролювати найбільше. Вони слухають його, вони обожнюють його, вони вважають його богом. І вони ніколи його не зрадять. Вони повністю слухняні".

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Друзі президента

The Times нагадало, що Зеленський призначив главою СБУ Івана Баканова, друга дитинства. Також він призначив співзасновника "Квартал 95" Сергія Шефіра своїм помічником та виконавчого продюсера "Кварталу" Сергія Трофімова першим заступником керівника ОП.

Сергія Сивохо, креативного продюсера студії, було призначено радником секретаря Ради національної безпеки і оборони. Юрій Костюк, сценарист фільму "Слуга народу", став заступником керівника Офісу Президента.

"З тих 15 колишніх працівників "Кварталу", яких було призначено на керівні посади, дев'ятьох згодом було звільнено, зокрема Баканова, Шефіра, Трофімова та Сивохо", - додає видання.

"Корупційні скандали траплялися і раніше, але нинішня криза особливо небезпечна через свою близькість до владних структур, що надає російським пропагандистам готові аргументи. Однак, що ще важливіше, вона може викликати питання у союзників України в той момент, коли країна потребує довгострокового плану стабілізації фронту та економіки", - підсумовують автори.

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