УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6629 відвідувачів онлайн
Новини Фото Масований ракетний обстріл Знешкодження ракет і дронів
2 230 2

На Київщині знешкоджено уламки російської ракети Х-101 з бойовою частиною, - ДСНС. ФОТО

У полі на Київщині, біля села Ісайки Богуславської громади, виявили уламки російської крилатої ракети Х-101 з бойовою частиною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

знешкодження російської ракети

Сапери ДСНС вилучили та знешкодили вибухонебезпечний предмет.

російська ракета на Київщині

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Вишгороді з даху будинку зняли бойову частину дрона і 22 касети РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж


російська ракета на Київщині

Автор: 

Київська область (4816) крилаті ракети (1140) ДСНС (5473) Обухівський район (77) Ісайки (1)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 