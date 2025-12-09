На Київщині знешкоджено уламки російської ракети Х-101 з бойовою частиною, - ДСНС. ФОТО

У полі на Київщині, біля села Ісайки Богуславської громади, виявили уламки російської крилатої ракети Х-101 з бойовою частиною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

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Сапери ДСНС вилучили та знешкодили вибухонебезпечний предмет.

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