На Киевщине обезврежены обломки российской ракеты Х-101 с боевой частью, - ГСЧС. ФОТО
В поле на Киевщине, возле села Исайки Богуславской громады, обнаружили обломки российской крылатой ракеты Х-101 с боевой частью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Саперы ГСЧС изъяли и обезвредили взрывоопасный предмет.
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