РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9497 посетителей онлайн
Новости Фото
2 230 2

На Киевщине обезврежены обломки российской ракеты Х-101 с боевой частью, - ГСЧС. ФОТО

В поле на Киевщине, возле села Исайки Богуславской громады, обнаружили обломки российской крылатой ракеты Х-101 с боевой частью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

обезвреживание российской ракеты

Саперы ГСЧС изъяли и обезвредили взрывоопасный предмет.

российская ракета в Киевской области

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Вышгороде с крыши дома сняли боевую часть дрона и 22 кассеты РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж


российская ракета в Киевской области

Автор: 

Киевская область (5146) крылатые ракеты (966) ГСЧС (5476) Обуховский район (76) Исайки (1)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 