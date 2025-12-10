На Киевщине обезврежены обломки российской ракеты Х-101 с боевой частью, - ГСЧС. ФОТО

В поле на Киевщине, возле села Исайки Богуславской громады, обнаружили обломки российской крылатой ракеты Х-101 с боевой частью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

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Саперы ГСЧС изъяли и обезвредили взрывоопасный предмет.

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