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Новини Фото Обстріли Києва
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Удар РФ по Києву: постраждали 5 осіб, зокрема дитина, пошкоджено будинок. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого відомо про кількох постраждалих.

Про це повідомила пресслужба КМВА, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, у Святошинському районі Києва внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон багатоповерхового будинку. Є заблоковані люди в квартирі.

Відомо про чотирьох постраждалих, зокрема 16-річну дитину.

Згодом правоохоронці оприлюднили наслідки ворожої атаки.

Ворожим БпЛА пошкоджено пʼятиповерхівку у Святошинському районі.

Станом на 9:40 відомо про чотирьох постраждалих, серед яких 16-річна дівчина. З осколковими пораненнями госпіталізовано 48-річну жінку, її стан тяжкий.

Обстріл Києва 23 грудня 2025 року: що відомо?
Обстріл Києва 23 грудня 2025 року: що відомо?
Обстріл Києва 23 грудня 2025 року: що відомо?

За даними ДСНС, кількість постраждалих зросла до 5 осіб.

Обстріл Києва 23 грудня 2025 року: що відомо?
Обстріл Києва 23 грудня 2025 року: що відомо?
Обстріл Києва 23 грудня 2025 року: що відомо?

Читайте: Атака РФ по Нікопольщині: троє постраждалих, зруйновані будинки та інфраструктура. ФОТОрепортаж

Що відомо про обстріл 23 грудня?

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Київ (21092) обстріл (35056) Повітряні атаки на Київ (1056)
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