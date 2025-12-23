Удар РФ по Києву: постраждали 5 осіб, зокрема дитина, пошкоджено будинок. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого відомо про кількох постраждалих.

Про це повідомила пресслужба КМВА, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, у Святошинському районі Києва внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон багатоповерхового будинку. Є заблоковані люди в квартирі.

Відомо про чотирьох постраждалих, зокрема 16-річну дитину.

Згодом правоохоронці оприлюднили наслідки ворожої атаки.

Ворожим БпЛА пошкоджено пʼятиповерхівку у Святошинському районі.

Станом на 9:40 відомо про чотирьох постраждалих, серед яких 16-річна дівчина. З осколковими пораненнями госпіталізовано 48-річну жінку, її стан тяжкий.







За даними ДСНС, кількість постраждалих зросла до 5 осіб.







Читайте: Атака РФ по Нікопольщині: троє постраждалих, зруйновані будинки та інфраструктура. ФОТОрепортаж

Що відомо про обстріл 23 грудня?

Також читайте: Росіяни можуть завдати масованого удару по Україні на Різдво. Це в їхньому характері, - Зеленський