6 042 8
Удар РФ по Києву: постраждали 5 осіб, зокрема дитина, пошкоджено будинок. ФОТОрепортаж
Російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого відомо про кількох постраждалих.
Про це повідомила пресслужба КМВА, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, у Святошинському районі Києва внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон багатоповерхового будинку. Є заблоковані люди в квартирі.
Відомо про чотирьох постраждалих, зокрема 16-річну дитину.
Згодом правоохоронці оприлюднили наслідки ворожої атаки.
Ворожим БпЛА пошкоджено пʼятиповерхівку у Святошинському районі.
Станом на 9:40 відомо про чотирьох постраждалих, серед яких 16-річна дівчина. З осколковими пораненнями госпіталізовано 48-річну жінку, її стан тяжкий.
За даними ДСНС, кількість постраждалих зросла до 5 осіб.
Що відомо про обстріл 23 грудня?
- Повідомлялось, що російські окупанти випустили ракети та безпілотники по Україні.
- На Житомирщині постраждали 6 осіб. Також відомо про смерть дитини в області.
- У Рівненській області пошкоджено житловий будинок.
- На Київщині загинула жінка, фіксують пошкодження у двох районах.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль