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Новини Діти - жертви війни Обстріли Житомирщини
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Атака РФ на Житомирщину: загинула дитина 2021 року народження (оновлено). ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожих ударів по території Житомирської області цієї ночі загинула дитина 2021 року народження.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, її було госпіталізовано, лікарі боролися за життя дитини, але врятувати її не змогли.

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"Ще одна дитина та один дорослий перебувають у лікарнях.

Загалом наразі відомо про 5 постраждалих і одного загиблого через російські обстріли Житомирщини цієї ночі", - уточнив очільник області.

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Оновлена інформація

Згодом у ДСНС опублікували наслідки ворожого удару по області.

житомирщина після обстрілу
житомирщина після обстрілу
житомирщина після обстрілу
житомирщина після обстрілу
житомирщина після обстрілу
житомирщина після обстрілу

"Внаслідок обстрілів постраждали 3 людини, з них 2 дітей - 2014 та 2012 року народження. Усіх доставили до медзакладів. На жаль, одна дитина, 2021 р.н., померла в лікарні. Виникли пожежі в приватному житловому будинку та на території одного із підприємств. Пошкоджені магазин, господарча будівля та приватні будинки", - інформують рятувальники.

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.
  • Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.
  • Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.
  • Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, серед постраждалих - двоє дітей, пошкоджено будинки та підприємства.
  • На Київщині через атаку РФ загинула жінка, є пошкодження у двох районах області.
  • На Одещині є пошкодження та перебої зі світлом через атаку РФ.
  • Окрім того, рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині.
  • Також було зафіксовано удар РФ по Києву. Постраждали 4 людини, зокрема дитина, пошкоджено будинок.

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діти (5651) жертва (303) Житомирська область (1368)
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