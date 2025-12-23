Атака РФ на Житомирщину: загинула дитина 2021 року народження (оновлено). ФОТОрепортаж
Внаслідок ворожих ударів по території Житомирської області цієї ночі загинула дитина 2021 року народження.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як зазначається, її було госпіталізовано, лікарі боролися за життя дитини, але врятувати її не змогли.
"Ще одна дитина та один дорослий перебувають у лікарнях.
Загалом наразі відомо про 5 постраждалих і одного загиблого через російські обстріли Житомирщини цієї ночі", - уточнив очільник області.
Оновлена інформація
Згодом у ДСНС опублікували наслідки ворожого удару по області.
"Внаслідок обстрілів постраждали 3 людини, з них 2 дітей - 2014 та 2012 року народження. Усіх доставили до медзакладів. На жаль, одна дитина, 2021 р.н., померла в лікарні. Виникли пожежі в приватному житловому будинку та на території одного із підприємств. Пошкоджені магазин, господарча будівля та приватні будинки", - інформують рятувальники.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.
- Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.
- Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.
- Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, серед постраждалих - двоє дітей, пошкоджено будинки та підприємства.
- На Київщині через атаку РФ загинула жінка, є пошкодження у двох районах області.
- На Одещині є пошкодження та перебої зі світлом через атаку РФ.
- Окрім того, рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині.
- Також було зафіксовано удар РФ по Києву. Постраждали 4 людини, зокрема дитина, пошкоджено будинок.
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