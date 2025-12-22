Серед цивільних, яких росіяни вивезли Грабовського, були діти. Також РФ взяла у полон 13 українських військових, - Зеленський
Серед 52 цивільних людей, яких російські окупанти вивезли з села Грабовське на Сумщині, були діти. Також в полон РФ потрапили українські військовослужбовці.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами в Дипломатичній академії України при МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
РФ викрала дітей
"Там (у Грабовському, - ред.) залишалося 52 людини – громадян України, які не евакуювалися… Здивований, що там були діти. Просто здивований, що батьки так відносяться до своїх дітей. Ці 52 людини там жили, і мають якісь діалоги з прикордонниками на території РФ. Думаю, що вони просто не очікували, що рускіє військові їх заберуть", - сказав президент.
У полон потрапили військові
Також, як розповів глава держави, коли російські війська зайшли у село, то взяли в полон, попередньо, 13 українських військовослужбовців.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.
- Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.
- Своєю чергою, начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що йдеться про локальну провокацію, а не масштабний прорив.
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