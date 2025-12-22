УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11262 відвідувача онлайн
Новини РФ вивезла 50 цивільних з Грабовського
9 343 304

Серед цивільних, яких росіяни вивезли Грабовського, були діти. Також РФ взяла у полон 13 українських військових, - Зеленський

зеленський

Серед 52 цивільних людей, яких російські окупанти вивезли з села Грабовське на Сумщині, були діти. Також в полон РФ потрапили українські військовослужбовці.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами в Дипломатичній академії України при МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

РФ викрала дітей

"Там (у Грабовському, - ред.) залишалося 52 людини – громадян України, які не евакуювалися… Здивований, що там були діти. Просто здивований, що батьки так відносяться до своїх дітей. Ці 52 людини там жили, і мають якісь діалоги з прикордонниками на території РФ. Думаю, що вони просто не очікували, що рускіє військові їх заберуть", - сказав президент.

Читайте також: Спершу завели до церкви, а потім потягнули до РФ, - Трегубов про викрадення окупантами цивільних із Грабовського

У полон потрапили військові

Також, як розповів глава держави, коли російські війська зайшли у село, то взяли в полон, попередньо, 13 українських військовослужбовців.

Що передувало?

  • Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.
  • Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.
  • Своєю чергою, начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що йдеться про локальну провокацію, а не масштабний прорив.

Читайте також: Росія повинна негайно звільнити викрадених із Грабовського українців, - МЗС Литви

Автор: 

військовополонені (1157) діти (5645) полон (1709) Сумська область (4871) Сумський район (659) Грабовське (35)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+37
НІяка мобілізація не допоможе, якщо ставитись до служби, як ті 13 довбодятлів, які просто розважалися, судячи з кацапських відосиків - ані караулів не ставили, нічого взагалі.
показати весь коментар
22.12.2025 18:53 Відповісти
+32
Ці 13 довбограїв навіть не повідомили командування про те, що противник зайшов у село. Вони взагалі нічого не зробили - просто всі 13 тупо забили болт на службу.
показати весь коментар
22.12.2025 19:07 Відповісти
+27
Якби на село посунув би механізований бат ворога- то так, не втримали б. Але, схоже, що зі сторони кацапні там були 1-2 взводи без броні та арти. Може, 13 і не втримало б село, але могли хочаб в втримати ВОП на деякий час, щоб підкріплення змогли підійти, або могли відступити. Але ж ні - їх взяли без жодного спротиву, бо вони взагалі нічого не робили, щоб себе захистити.
показати весь коментар
22.12.2025 19:05 Відповісти

Завантаження...

 
 