Спершу завели до церкви, а потім потягнули до РФ, - Трегубов про викрадення окупантами цивільних із Грабовського
20 грудня до села до села Грабовське на Сумщині зненацька увійшли підрозділи російської піхоти, після чого за кілька годин примусово вивезли на територію РФ більш як 50 українських цивільних.
Про це в ефірі Ранок.LIVE сказав начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Уніан.
Що відомо?
Він нагадав, що, згідно з даними Генштабу, росіяни перетнули кордон ввечері 20 грудня. За його словами, йдеться про невеликий населений пункт, в який раптово зайшла ворожа піхота.
Трегубов зазначив, що більшість населення цього прикордонного села була евакуйована на підконтрольну Україні територію ще задовго до цих подій.
Деталі
Він також розповів, що в населеному пункті залишалися здебільшого люди похилого віку, які написали письмову відмову від евакуації.
За його словами, ця російська операція з вивезення цивільних українців на територію РФ тривала кілька годин.
Вони їх спершу завели в приміщення місцевої церкви, а потім звідти їх потягнули безпосередньо вже на територію РФ, почали просто виводити", - наголосив Трегубов.
Трегубов зазначив, що не може говорити, що всі ці 50 осіб мали якісь проросійські погляди і тому пішли до РФ, або, що когось з проукраїнськими поглядами вели під дулом автомата, бо для таких висновків треба було б проводити слідчі дії.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.
- Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.
- Своєю чергою, начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що йдеться про локальну провокацію, а не масштабний прорив.
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