УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11750 відвідувачів онлайн
Новини РФ вивезла 50 цивільних з Грабовського
3 814 13

Спершу завели до церкви, а потім потягнули до РФ, - Трегубов про викрадення окупантами цивільних із Грабовського

Грабовське

20 грудня до села до села Грабовське на Сумщині зненацька увійшли підрозділи російської піхоти, після чого за кілька годин примусово вивезли на територію РФ більш як 50 українських цивільних.

Про це в ефірі Ранок.LIVE сказав начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Уніан.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Він нагадав, що, згідно з даними Генштабу, росіяни перетнули кордон ввечері 20 грудня. За його словами, йдеться про невеликий населений пункт, в який раптово зайшла ворожа піхота.

Трегубов зазначив, що більшість населення цього прикордонного села була евакуйована на підконтрольну Україні територію ще задовго до цих подій.

Також читайте: У Грабовському на Сумщині люди письмово відмовлялися від евакуації, - ОВА

Деталі

Він також розповів, що в населеному пункті залишалися здебільшого люди похилого віку, які написали письмову відмову від евакуації.

За його словами, ця російська операція з вивезення цивільних українців на територію РФ тривала кілька годин.

Вони їх спершу завели в приміщення місцевої церкви, а потім звідти їх потягнули безпосередньо вже на територію РФ, почали просто виводити", - наголосив Трегубов.

Трегубов зазначив, що не може говорити, що всі ці 50 осіб мали якісь проросійські погляди і тому пішли до РФ, або, що когось з проукраїнськими поглядами вели під дулом автомата, бо для таких висновків треба було б проводити слідчі дії.

Читайте також: У Грабовському тривають бої, у Рясному окупантів немає, - Угруповання об’єднаних сил

Що передувало?

  • Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.
  • Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.
  • Своєю чергою, начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що йдеться про локальну провокацію, а не масштабний прорив.

Читайте також: Сибіга про викрадення росіянами людей на Сумщині: Росія нічим не відрізняється від ІДІЛ чи ХАМАС

Автор: 

депортація (772) викрадення (861) Сумська область (4871) Сумський район (659) Грабовське (35)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
"Чонгар - 2.0"? Все розміновано?
показати весь коментар
22.12.2025 14:15 Відповісти
+8
Поліцію викликали?
показати весь коментар
22.12.2025 14:17 Відповісти
+6
Цікаво,що з півночі у ЗСУ,або прикордонників немає жодного опорника чи,хоча,спостерегачив з дронами??
показати весь коментар
22.12.2025 14:14 Відповісти

Завантаження...

 
 