У Грабовському тривають бої, у Рясному окупантів немає, - Угруповання об’єднаних сил

Наразі у селищі Грабовське на Сумщині тривають бої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.

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Що відомо?

Зокрема, Угруповання об'єднаних сил опублікувало уточнення щодо спроби прориву військ окупанта у Сумській області.

Зараз у селищі Грабовське тривають бої. Українські оборонці докладають зусиль до вибиття окупантів на російську територію. Попри окремі повідомлення в медіапросторі, в сусідньому селищі Рясне росіяни наразі відсутні", - йдеться у повідомленні.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.

Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.

Своєю чергою, начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що йдеться про локальну провокацію, а не масштабний прорив.

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