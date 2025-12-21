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Новини РФ вивезла 50 цивільних з Грабовського
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У Грабовському тривають бої, у Рясному окупантів немає, - Угруповання об’єднаних сил

Прорив у Грабовське

Наразі у селищі Грабовське на Сумщині тривають бої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил. 

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Що відомо?

Зокрема, Угруповання об'єднаних сил опублікувало уточнення щодо спроби прориву військ окупанта у Сумській області.

Зараз у селищі Грабовське тривають бої. Українські оборонці докладають зусиль до вибиття окупантів на російську територію. Попри окремі повідомлення в медіапросторі, в сусідньому селищі Рясне росіяни наразі відсутні", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Сили оборони звільнили та повністю зачистили від окупантів Безсалівку на Сумщині, - Генштаб

Що передувало?

  • Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.
  • Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.
  • Своєю чергою, начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що йдеться про локальну провокацію, а не масштабний прорив.

Також читайте: Лубінець звернувся до Москалькової та Червоного Хреста через викрадення окупантами 50 людей на Сумщині

Автор: 

викрадення (861) Сумська область (4871) бойові дії (6083) Сумський район (659) Грабовське (35)
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Топ коментарі
+2
Ти б приїхав і спробував.
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21.12.2025 17:32 Відповісти

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