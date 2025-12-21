У Грабовському тривають бої, у Рясному окупантів немає, - Угруповання об’єднаних сил
Наразі у селищі Грабовське на Сумщині тривають бої.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.
Що відомо?
Зокрема, Угруповання об'єднаних сил опублікувало уточнення щодо спроби прориву військ окупанта у Сумській області.
Зараз у селищі Грабовське тривають бої. Українські оборонці докладають зусиль до вибиття окупантів на російську територію. Попри окремі повідомлення в медіапросторі, в сусідньому селищі Рясне росіяни наразі відсутні", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.
- Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.
- Своєю чергою, начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що йдеться про локальну провокацію, а не масштабний прорив.
Топ коментарі
+2 Денис Белов #610926
показати весь коментар21.12.2025 17:32 Відповісти Посилання
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