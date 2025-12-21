В Грабовском продолжаются бои, в Рясном оккупанты отсутствуют, - Группировка объединенных сил

В настоящее время в поселке Грабовское Сумской области продолжаются бои.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативной группы"Объединенные силы".

Что известно?

В частности, Группировка объединенных сил опубликовала уточнение относительно попытки прорыва войск оккупанта в Сумской области.

Сейчас в поселке Грабовское продолжаются бои. Украинские защитники прилагают усилия, чтобы выбить оккупантов на российскую территорию. Несмотря на отдельные сообщения в медиапространстве, в соседнем поселке Рясне россияне пока отсутствуют", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что россияне вошли в приграничное село в Сумской области и вывезли оттуда полсотни человек.

Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.

В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не о масштабном прорыве.

