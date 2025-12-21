РУС
Новости Рф вывезла 50 гражданских из Грабовского
1 463 3

В Грабовском продолжаются бои, в Рясном оккупанты отсутствуют, - Группировка объединенных сил

Прорыв в Грабовское

В настоящее время в поселке Грабовское Сумской области продолжаются бои.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативной группы"Объединенные силы". 

Что известно?

В частности, Группировка объединенных сил опубликовала уточнение относительно попытки прорыва войск оккупанта в Сумской области.

Сейчас в поселке Грабовское продолжаются бои. Украинские защитники прилагают усилия, чтобы выбить оккупантов на российскую территорию. Несмотря на отдельные сообщения в медиапространстве, в соседнем поселке Рясне россияне пока отсутствуют", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что россияне вошли в приграничное село в Сумской области и вывезли оттуда полсотни человек.
  • Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.
  • В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не о масштабном прорыве.

Автор: 

похищение (1722) Сумская область (3898) боевые действия (5335) Сумский район (486) Грабовское (2)
Розвідка боєм?
показать весь комментарий
21.12.2025 13:59 Ответить
Тобто,замість самим ЗСУ перейти кордон,то дочекалися ,що москалі зайшли,а тепер успішно реагують(
показать весь комментарий
21.12.2025 14:06 Ответить
Українські оборонці докладають зусиль до вибиття окупантів на російську територію. Джерело: https://censor.net/ua/n3591650
- саме те , про що я вчора і писав ! Ніхто не буде покараний за те , що кацапи спокійно зайшли в село - а прості хлопці , своїм життям , зараз будуть виправляти цю помилку !
показать весь комментарий
21.12.2025 14:46 Ответить
 
 