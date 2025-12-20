Оборона Покровска продолжается, наши воины блокируют продвижение врага возле Севера, - ГВ "Схід"
Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 71 российский штурм.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".
Как отмечается, украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери.
Обстановка на Покровском направлении
- На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Зверово, Котлино, Удачное, Мирноград, Молодецкое, Дачное, Филия и в сторону Новоподгородного, Нового Шахово, Светлого, Гришино, Новопавловки.
- За прошедшие сутки на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 106 оккупантов, из которых 66 – безвозвратно.
- Кроме того, украинские воины уничтожили шесть единиц автомобильной техники, два мотоцикла, 26 беспилотных летательных аппаратов, девять единиц специальной техники, одно укрытие личного состава и три склада боеприпасов противника. Повреждено шесть единиц автомобильной техники и одиннадцать укрытий противника.
Бои за Покровск и Мирноград
По данным ГВ "Схід", оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют северную часть города. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.
В Мирнограде украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.
Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации.
Бои вокруг Северска
Также отмечается, что на Славянском направлении враг пытается обойти город Северск в районе Дроновки. Украинские подразделения принимают все необходимые меры и блокируют продвижение врага.
Ликвидация войск РФ
- В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери – 445 оккупантов за прошедшие сутки.
- Также уничтожено 1162 БПЛА различных типов и 56 единиц другого вооружения и техники.
- Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 68 расчетов российских БпАК.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1037 огневых задач.
