Оборона Покровска продолжается, наши воины блокируют продвижение врага возле Севера, - ГВ "Схід"

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 71 российский штурм.

Как отмечается, украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери.

Обстановка на Покровском направлении

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Зверово, Котлино, Удачное, Мирноград, Молодецкое, Дачное, Филия и в сторону Новоподгородного, Нового Шахово, Светлого, Гришино, Новопавловки.

За прошедшие сутки на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 106 оккупантов, из которых 66 – безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили шесть единиц автомобильной техники, два мотоцикла, 26 беспилотных летательных аппаратов, девять единиц специальной техники, одно укрытие личного состава и три склада боеприпасов противника. Повреждено шесть единиц автомобильной техники и одиннадцать укрытий противника.

Бои за Покровск и Мирноград

По данным ГВ "Схід", оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют северную часть города. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.

В Мирнограде украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации.

Бои вокруг Северска

Также отмечается, что на Славянском направлении враг пытается обойти город Северск в районе Дроновки. Украинские подразделения принимают все необходимые меры и блокируют продвижение врага.

Ликвидация войск РФ

В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери – 445 оккупантов за прошедшие сутки.

Также уничтожено 1162 БПЛА различных типов и 56 единиц другого вооружения и техники.

Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 68 расчетов российских БпАК.

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1037 огневых задач.

