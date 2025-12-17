РФ нарастила группировку до 710 тысяч оккупантов для наступления на фронте, - Сырский

Текущая ситуация на фронте остается сложной.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Численность вражеских войск

По словам Сырского, для ведения стратегической наступательной операции противник нарастил группировку до численности около 710 тысяч человек.

"Несмотря на существенные потери, российская армия не отказывается от продолжения наступательных действий, хотя существенных оперативных успехов не достигла", - отметил он.

Бои на фронте

Сырский привел конкретные примеры успешных действий Сил обороны Украины.

"Благодаря активным поисково-ударным действиям нам удалось отбросить оккупантов от Купянска и взять под контроль почти 90 процентов территории города.

Отдельно остановился на ситуации на Покровском направлении. Здесь противник уже более 17 месяцев пытается захватить Покровск. Однако украинские подразделения держат оборону и перехватывают инициативу. В результате контрнаступательных действий вернули контроль над 16 кв. км в северной части города. Также отбили 56 кв. км территории в районах населенных пунктов Гришино, Котлино, Удачное западнее Покровска", - подчеркнул главнокомандующий.

Что предшествовало?

Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.

Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.

После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.

12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.

В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.

Бригада НГУ "Хартия" заявила, что 200 российских военных окружены в городе.

