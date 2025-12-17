РФ нарастила группировку до 710 тысяч оккупантов для наступления на фронте, - Сырский
Текущая ситуация на фронте остается сложной.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Ценор.НЕТ.
Численность вражеских войск
По словам Сырского, для ведения стратегической наступательной операции противник нарастил группировку до численности около 710 тысяч человек.
"Несмотря на существенные потери, российская армия не отказывается от продолжения наступательных действий, хотя существенных оперативных успехов не достигла", - отметил он.
Бои на фронте
Сырский привел конкретные примеры успешных действий Сил обороны Украины.
"Благодаря активным поисково-ударным действиям нам удалось отбросить оккупантов от Купянска и взять под контроль почти 90 процентов территории города.
Отдельно остановился на ситуации на Покровском направлении. Здесь противник уже более 17 месяцев пытается захватить Покровск. Однако украинские подразделения держат оборону и перехватывают инициативу. В результате контрнаступательных действий вернули контроль над 16 кв. км в северной части города. Также отбили 56 кв. км территории в районах населенных пунктов Гришино, Котлино, Удачное западнее Покровска", - подчеркнул главнокомандующий.
Что предшествовало?
- Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.
- Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.
- После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.
- 12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.
- В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.
- Бригада НГУ "Хартия" заявила, что 200 российских военных окружены в городе.
https://texty.org.ua/media/images/image_BkfmvOv.original.png Карта ISW
Про це написав https://responsiblestatecraft.org/isw-polymarket-ukraine-war-map/ Responsible Statecraft (RS) - журнал американського аналітичного центру ****** Institute for Responsible Statecraft.
У статті йдеться, що ще 15 листопада, коли росіяни намагалися просунутися до Мирнограда, на Polymarket приймали ставки, чи окупанти захоплять місто і коли це станеться. Якби росія захопила місто до настання ночі - подія, що здавалася вкрай малоймовірною для більшості спостерігачів, - жменька гравців могла б отримати прибуток до 33 000%.
«Коли настала ніч, ці азартні гравці, які робили ставки з низькою ймовірністю виграшу, дивом виграли велику суму, хоча й не тому, що Росія захопила місто (на момент написання статті Україна все ще бореться за Мирноград). Натомість це сталося завдяки очевидному втручанню співробітника ISW, аналітичного центру у Вашингтоні, який щодня створює інтерактивні карти війни в Україні, на які Polymarket часто спирається для визначення результатів ставок», - йдеться у матеріалі.
За даними технічного видання 404 Media, безпосередньо перед закриттям ринку хтось в ISW відредагував карту, показавши, що росія нібито взяла під контроль ключове перехрестя в місті - попри відсутність будь-яких ознак такого просування. Після того як Polymarket виплатив виграші переможцям ставки, ця правка загадковим чином зникла вже наступного ранку.
Вже 17 листопада ISW (без згадок про Polymarket) заявив, що оманливі та несанкціоновані правки внесли без схвалення. Наступного дня з сайту аналітичного центру зникло імʼя одного з аналітиків, який працював над щоденними картами. Джерело RS повідомило, що цього співробітника звільнили, хоча невідомо, чи були його дії пов'язані безпосередньо зі ставками.
Користувачі Polymarket обурилися інцидентом. Один із них сказав виданню RS, що ISW «однозначно втратив свою репутацію» і що «деякі люди почали ставитися до таких ринків значно скептичніше». Загалом користувачі вклали $1,3 млн у ринок ставок на те, чи захопить росія Мирноград. У минулому аналогічні ринки, пов'язані з боями в Україні, сягали обсягів до $5 млн.
Коли користувачі Polymarket порушили це питання в X, дехто не виявляв жодного співчуття до «воєнних гравців». «Сподіваюся, ви втратили на цьому купу грошей. Ставки на війну й руйнування є етично невиправданими та морально огидними», - написав один із акаунтів.
Водночас ISW категорично виступив проти використання своїх карт для ставок."