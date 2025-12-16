Россияне безуспешно пытаются прорвать сухопутный коридор в Купянске, - 13-я бригада НГУ "Хартія"

Силы обороны завершили окружение врага в Купянске и перешли к стабилизационным мероприятиям и зачистке города. Россияне безуспешно пытаются прорвать сухопутный коридор.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Армія TV" рассказал начальник службы беспилотных систем 13-й бригады НГУ "Хартія" Игорь Райков.

Он еще раз подчеркнул, что Купянская операция не была одномоментной. Она началась в сентябре, когда была создана поисково-ударная группировка, и продолжается сейчас. Ее можно разделить на две части.

"Первая - это перерезание логистики и окружение врага в самом городе. Соответственно, первая часть завершилась успешно. Вторая часть - это локализация врага в городе, стабилизационные меры в самом городе, и непосредственно зачистка самого города", - рассказал начальник службы беспилотных систем 13-й бригады НГУ "Хартія".

Райков еще раз подтвердил, что в настоящее время логистика у врага осуществляется исключительно с помощью дронов. Однако россияне не оставляют попыток пробить сухопутный коридор к своему окруженному гарнизону. Успеха на данный момент не имеют.

"Они даже через знаменитую трубу пытались двигаться. Труба под постоянным огневым контролем и разведкой перебита, соответственно, успехом закончиться любая такая попытка пока у врага не может. И это позволяет проводить действия в самом городе", - отметил он.

Купянская операция: что известно?

12 декабря стало известно, что Силы обороны провели успешную зачистку сел к северо-западу от Купянска, а также его северных окраин.

Сейчас украинские войска проводят контрнаступление и окружную операцию вблизи города Купянск в Харьковской области:

заблокировали значительную часть российского гарнизона в городе, перекрыв российские наземные маршруты снабжения и окружив части противника;

освободили населенные пункты на подступах - Радьковку, Кондрашовку и другие районы на севере и северо-западной окраине;

украинские войска вышли к реке Оскол, что осложнило логистику российских сил.

В "котле" в Купянске остается от 100 до 200 российских военных. Вражеские подразделения, ранее заходившие в город, в настоящее время фактически изолированы и сосредоточены ближе к центру Купянска, с существенно ограниченными средствами снабжения.

Украинские силы продолжают вычищать очаги сопротивления в центральной части и укреплять контроль над подконтрольными территориями.

