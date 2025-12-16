Росіяни безуспішно намагаються прорвати сухопутний коридор у Куп’янську, - 13 бригада НГУ "Хартія"

Сили оборони завершили оточення ворога в Куп’янську та перейшли до стабілізаційних заходів і зачистки міста. Росіяни безуспішно намагаються прорвати сухопутний коридор.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Армія TV" розповів начальник служби безпілотних систем 13-ої бригади НГУ "Хартія" Ігор Райков.

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Він ще раз наголосив, що Куп’янська операція не була одномоментною. Вона розпочалася в вересні, коли було створено пошуково-ударне угруповання, і продовжується зараз. Її можна розділити на дві частини.

"Перша - це перерізання логістики, і оточення ворога в самому місті. Відповідно, перша частина завершилась успішно. Друга частина - це локалізація ворога в місті, стабілізаційні заходи в самому місті, і безпосередньо зачистка самого міста", - розповів начальник служби безпілотних систем 13-ої бригади НГУ "Хартія".

Райков ще раз підтвердив , що наразі логістика у ворога відбувається виключно дронами. Однак росіяни не полишають і спроб пробити сухопутний коридор до свого оточеного гарнізону. Успіху на цей час не мають.

"Вони навіть через славнозвісну трубу намагались рухатись. Труба під постійним вогневим контролем і розвідкою перебита, відповідно, успіхом закінчитись будь-яка така спроба наразі ворога не може. І це дає змогу проводити дії в самому місті", - зазначив вій.

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Куп'янська операція: що відомо?

12 грудня стало відомо, що Сили оборони провели успішну зачистку сіл на північний захід від Куп'янська, а також його північних околиць.

Наразі Українські війська проводять контрнаступ і окружну операцію поблизу міста Куп’янськ у Харківській області:

заблокували значну частину російського гарнізону у місті, перекривши російські наземні маршрути постачання та оточивши частини противника;

звільнили населені пункти на підступах - Радьківку, Кіндрашівку та інші райони на північ і північно-західній околиці;

українські війська вийшли до річки Оскіл, що ускладнило логістику російських сил.

У "котлі" в Куп'янську залишається від 100 до 200 російських військових. Ворожі підрозділи, що раніше заходили в місто, наразі фактично ізольовані та зосереджені ближче до центру Куп’янська, із суттєво обмеженими засобами постачання.

Українські сили продовжують вичищати осередки супротивника у центральній частині та укріплювати контроль над підконтрольними територіями.

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