Оборона Покровска продолжается, Силы обороны уничтожают противника в городской застройке, - ГВ "Схід"
Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 68 российских штурмов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".
Обстановка на Покровском направлении
Как отмечается, на Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в направлениях населенных пунктов Гришино, Торецкое, Белицкое и Новопавловка.
"Вчера оккупанты потеряли на этом направлении 102 человека убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили боевую бронированную машину, две единицы автомобильной техники, шесть единиц специальной техники, одно мотосредство, 22 беспилотных летательных аппарата, две артиллерийские системы; поразили танк, шесть артиллерийских систем, три автомобиля, 13 укрытий личного состава и два склада боеприпасов противника", - говорится в сообщении.
Бои за Покровск и Мирноград
По данным ГВ "Схід", оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют северную часть города. Продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.
В районе Мирнограда ситуация остается сложной. Украинские подразделения продолжают выполнять поставленные задачи и удерживать свои рубежи.
"Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации", - говорится в сообщении.
Ликвидация оккупантов
- В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" в течение суток противник продолжает нести самые большие потери - 407 оккупантов за прошедшие сутки.
- Также уничтожено 1180 БПЛА различных типов и 101 единица другого вооружения и техники, в частности два танка и три бронемашины.
- Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 57 расчетов российских БпАК.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 876 огневых задач.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль