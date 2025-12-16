Оборона Покровска продолжается, Силы обороны уничтожают противника в городской застройке, - ГВ "Схід"

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 68 российских штурмов.

Обстановка на Покровском направлении

Как отмечается, на Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в направлениях населенных пунктов Гришино, Торецкое, Белицкое и Новопавловка.

"Вчера оккупанты потеряли на этом направлении 102 человека убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили боевую бронированную машину, две единицы автомобильной техники, шесть единиц специальной техники, одно мотосредство, 22 беспилотных летательных аппарата, две артиллерийские системы; поразили танк, шесть артиллерийских систем, три автомобиля, 13 укрытий личного состава и два склада боеприпасов противника", - говорится в сообщении.

Бои за Покровск и Мирноград

По данным ГВ "Схід", оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют северную часть города. Продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.

В районе Мирнограда ситуация остается сложной. Украинские подразделения продолжают выполнять поставленные задачи и удерживать свои рубежи.

"Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации", - говорится в сообщении.

Ликвидация оккупантов