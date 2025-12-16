Силы обороны получили подкрепление в Покровско-Мирноградской агломерации, - ГВ "Схід"
Силы обороны Украины получили подкрепление и сдерживают натиск врага в районе Покровско-Мирноградской агломерации.
Об этом говорится в сводке Группировки войск "Схід", информирует Цензор.НЕТ.
Бои на направлении
Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и с начала суток отразили 46 российских штурмов.
Продолжаются активные действия украинских подразделений в районе Покровско-Мирноградской агломерации.
Сообщается, что враг несет значительные потери и в настоящее время уже задействовал весь свой оперативный резерв - воздушно-десантную дивизию, в которую входят три полка.
Этими силами россияне пытаются прорвать нашу оборону, как по флангам, так и напрямую. Однако Силы обороны Украины недавно также получили подкрепление, поэтому успешно противостоят этим попыткам.
"На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 25 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов:
- Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия
- и в направлениях населенных пунктов Гришино и Новопавловка.
Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 19 атак, бои продолжаются", - рассказали в ГВ "Схід".
Ситуация в Покровске и Мирнограде
Силы обороны Украины продолжают контролировать северную часть Покровска. В центральной части города украинские воины блокируют продвижение противника.
В Мирнограде украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.
В то же время логистика остается затрудненной.
"Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров к Мирнограду", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль