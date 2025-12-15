Сили оборони отримали підкріплення у Покровсько-Мирноградській агломерації, - УВ "Схід"

Сили оборони України отримали підкріплення і стримують натиск ворога у районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Про це йдеться у зведенні Угруповання військ "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

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Бої на напрямку

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і від початку доби відбили 46 російських штурмів.

Тривають активні дії українських підрозділів в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Повідомляється, що ворог має значні втрати і наразі вже задіяв весь свій оперативний резерв - повітрянодесантну дивізію, в яку входять три полки.

Цими силами росіяни намагаються протиснути нашу оборону, як по флангах, так і напряму. Проте Сили оборони України нещодавно також отримали підкріплення, тому успішно протистоять цим спробам.

"На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів:

Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія

та в напрямках населених пунктів Гришине й Новопавлівка.

Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 19 атак, бої тривають", - розповіли в УВ "Схід".

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Ситуація у Покровську та Мирнограді

Сили оборони України надалі контролюють північну частину Покровська.У центральній частині міста українські воїни блокують просування противника.

У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.

Водночас логістика залишається ускладненою.

"Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда", - сказано в повідомленні.

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