Оборона Покровська триває, Сили оборони знищують противника в міській забудові, - УВ "Схід"

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і протягом минулої доби відбили 68 російських штурмів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

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Обстановка на Покровському напрямку

Як зазначається, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій ворога у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямках населених пунктів Гришине, Торецьке, Білицьке й Новопавлівка.

"Вчора окупанти втратили на цьому напрямку 102 особи убитими та пораненими. Наші воїни знищили бойову броньовану машину, дві одиниці автомобільної техніки, шість одиниць спеціальної техніки, один мотозасіб, 22 безпілотні літальні апарати, дві артилерійські системи; уразили танк, шість артилерійських систем, три автомобілі, 13 укриттів особового складу та два склади боєприпасів противника", - йдеться у повідомленні.

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Бої за Покровськ та Мирноград

За даними УВ "Схід", оборона Покровська триває, наші війська контролюють північну частину міста. Тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

У районі Мирнограда ситуація залишається складною. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання та утримувати свої рубежі.

"Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації", - йдеться у повідомленні.

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Ліквідація окупантів