РФ наростила угруповання до 710 тисяч окупантів для наступу на фронті, - Сирський

Поточна ситуація на фронті залишається складною.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

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Чисельність ворожого війська

За словами Сирського, для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч осіб.

"Незважаючи на суттєві втрати, російська армія не відмовляється від продовження наступальних дій, хоча істотних оперативних успіхів не досягла", - зауважив він.

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Бої на фронті

Сирський навів конкретні приклади успішних дій Сил оборони України.

"Завдяки активним пошуково-ударним діям нам вдалося відкинути окупантів від Куп’янська та взяти під контроль майже 90 відсотків території міста.

Окремо зупинився на ситуації на Покровському напрямку. Тут противник уже понад 17 місяців намагається захопити Покровськ. Однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу. В результаті контрнаступальних дій повернули контроль над 16 кв. км у північній частині міста. Також відбили 56 кв. км території в районах населених пунктів Гришине, Котлине, Удачне західніше Покровська", - наголосив головком.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 20 листопада російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито окупацію Куп’янська.

Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував заяву начальника Генштабу РФ Герасімова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.

Після російські пропагандистські ресурси також визнали, що "захоплення" армією РФ Куп'янська не відповідає дійсності.

12 грудня проєкт DeepState повідомив, що північно-західну околицю міста зачистили від рашистів, а окупантів у Куп'янську заблокували.

Того ж дня, 12 грудня, президент Зеленський приїхав до Куп'янська.

Бригада НГУ "Хартія" заявила, що 200 російських військових оточено у місті.

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