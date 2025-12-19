В Покровске продолжаются городские бои в южных районах, - ГВ "Схід"

В Покровске продолжаются городские бои в южных районах. Украинские защитники отразили десятки штурмов и нанесли значительные потери российским войскам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает группировка войск "Схід".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Боевые действия

За прошедшие сутки в зоне ответственности ГВ "Схід" отразили 81 российский штурм.

Украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери и вынужден бросать все резервы на Покровск и Мирноград.

На Покровском направлении наши защитники за прошедшие сутки остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Торецкого, Нового Шахово и Новопавловки.

Противник пытается просачиваться небольшими штурмовыми группами в районе Никоноровки и Паньковки, однако эти группы обнаруживаются и уничтожаются. Силы обороны удерживают определенные рубежи.

Потери врага

За сутки на этом направлении было обезврежено 123 оккупанта, из них 101 – безвозвратно. Также украинские воины обезвредили семь БПЛА, три единицы автомобильной техники, три мотоцикла и одну единицу специальной техники. Кроме того, украинские защитники поразили 11 укрытий для личного состава.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся в двух районах Донецкой области, - DeepState. КАРТА

В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 385 оккупантов за прошедшие сутки.

Также уничтожено 1003 БПЛА различных типов и 88 единиц другого вооружения и техники, в частности, танк и 5 бронемашин.

Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 27 расчетов российских БПАК.

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1119 огневых задач.

Оборона Покровска

Оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют северную часть города. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. Продолжаются бои в южной части Покровска.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оборона Покровска продолжается, Силы обороны уничтожают противника в городской застройке, - ГВ "Схід"

В Мирнограде украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу. Фиксируются единичные случаи проникновения врага в юго-восточные районы, но украинские воины обнаруживают и ликвидируют противника.

Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации.

На Славянском направлении враг пытается обойти город Сиверск в районе Дроновки. Украинские подразделения принимают все необходимые меры и блокируют продвижение врага.