Враг продвинулся в двух районах Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Стало известно о продвижении российских сил в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Враг продвинулся вблизи Звановки (Бахмутский район), Ровного (Покровский район), Дачного (Покровский район) и в Покровске (Покровский район)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг оккупировал Серебрянку и продвигается в районе Северска, - DeepState. КАРТА

Обновленные карты







