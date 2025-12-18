РУС
Враг продвинулся в двух районах Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Стало известно о продвижении российских сил в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Звановки (Бахмутский район), Ровного (Покровский район), Дачного (Покровский район) и в Покровске (Покровский район)", - говорится в сообщении.

Обновленные карты

Продвижение российских сил в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области.
