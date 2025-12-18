УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10979 відвідувачів онлайн
Новини Оновлені карти DeepState
3 860 5

Ворог просунувся у двох районах Донеччини, - DeepState. КАРТА

Стало відомо про просування російських сил у Покровському та Бахмутському районах Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту  DeepState.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ворог просунувся поблизу Званівки (Бахмутський район), Рівного (Покровський район), Дачного (Покровський район) та у Покровську (Покровський район)", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог окупував Серебрянку та має просування в районі Сіверська, - DeepState. КАРТА

Оновлені карти

Просування російських сил у Покровському та Бахмутському районах Донецької області.
Просування російських сил у Покровському та Бахмутському районах Донецької області.
Просування російських сил у Покровському та Бахмутському районах Донецької області.
Просування російських сил у Покровському та Бахмутському районах Донецької області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 1500 російських окупантів прибули на Слов’янський напрямок для посилення штурмів, - Сили оборони

Довідка 

Званівка  - село у Бахмутському районі Донецької області. 

  • Населення: близько ~1 300–1 400 людей за переписом 2001 р. 

Рівне  - село у Покровському районі Донецької області, входить до Мирноградської міської громади.

  • Населення: близько 600–700 мешканців (дані перепису 2001 р.).

Дачне - село у Покровському районі Донецької області, адміністративно входить до Курахівської міської громади.  Розташоване поблизу залитого Курахівського водосховища.

  • Населення: близько 1 684 осіб за даними перепису 2001 р.

Автор: 

Донецька область (11408) Покровськ (1355) Покровський район (1799) Званівка (6) Дачне (20) Рівне (10) DeepState (551)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 