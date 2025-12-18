Ворог просунувся у двох районах Донеччини, - DeepState. КАРТА

Стало відомо про просування російських сил у Покровському та Бахмутському районах Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

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"Ворог просунувся поблизу Званівки (Бахмутський район), Рівного (Покровський район), Дачного (Покровський район) та у Покровську (Покровський район)", - йдеться в повідомленні.

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Довідка

Званівка - село у Бахмутському районі Донецької області.

Населення: близько ~1 300–1 400 людей за переписом 2001 р.

Рівне - село у Покровському районі Донецької області, входить до Мирноградської міської громади.

Населення: близько 600–700 мешканців (дані перепису 2001 р.).

Дачне - село у Покровському районі Донецької області, адміністративно входить до Курахівської міської громади. Розташоване поблизу залитого Курахівського водосховища.