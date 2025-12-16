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Ворог окупував Серебрянку та має просування в районі Сіверська, - DeepState. КАРТА

Російські війська окупували Серебрянку та мають просування ще біля шести населених пунктів на Донеччині в районі Сіверська.

Про це повідомляє проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Сіверськ

"Ворог окупував Серебрянку, а також просунувся поблизу Дронівки, Свято-Покровського, Званівки, Пазено, у Сіверську та Переїзному", - ідеться у повідомленні.

Сіверськ

Читайте на "Цензор.НЕТ": DeepState про збільшення "сірої зони" в районі Серебрянки: Характерним є постійний тиск ворога без конкретного закріплення і контролю місцевості

DeepState Сіверський напрямок
DeepState Сіверський напрямок
DeepState Сіверський напрямок

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сіверськ на Донеччині майже повністю втрачений. ЗСУ потрібні резерви для відбиття, - ЗМІ

Автор: 

Донецька область (11403) Бахмутський район (859) Званівка (6) Переїзне (2) Сіверськ (218) Дронівка (26) Серебрянка (16) Пазено (9) Свято-Покровське (18) війна в Україні (8632) DeepState (551)
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Топ коментарі
+5
Якби Президентом зараз був Порошенко, то казали би - Порошенко здав Серебрянку.
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16.12.2025 22:40 Відповісти
+5
Я думаю, Порох би до такого не додумався - хапати доходяг і слати на фронт, зобовʼязати зʼявитись навіть без повісток в стислі терміни всіх обмежено придатних у військовий і непридатних у мирний час, ніби на них ставка (не тих, хто закінчив військовий заклад, не тих, хто роками вчився воювати, а хворих людей без ваєнніков, які ніколи не стріляли і не давали присяг), толерувати вбивства людей прямо в ТЦК, як Сопіна, Сахарука, біля Рожнятова труп знайшли, Танчика викинули з вікна і т.д., а при цьому не мобілізовувати найбільш боєздатних - тучі силовиків, охоронців, бо охорона дуп крадіїв для цих фарисеїв важливіше за війну, офіцерів, що "можуть тільки командувати", хоча в Чорнобилі ще гребли лопатами і нікому таке на думку не приходило, молодих відставників і т.д.
Якщо коротко, то відбувається ось це:
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/12/04/8010332/
Доки ось це:

"Щойно Веніславський Федір звинуватив мене, що начебто я розповсюджую фейки про військових пенсіонерів, яких у віці ДО 60 років більше 200 000. Ось доказ, що ніяких фейків нема. Середній вік військових пенсіонерів 45-47 років. З них лише 5410 - в ЗСУ", - підкреслила нардепка і розмістила відповідь від Генштаба ЗСУ."
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17.12.2025 01:56 Відповісти
+2
І були б праві! Але не Порошенко розміщував Чонгар та закликав до шашликів.
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17.12.2025 06:52 Відповісти

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