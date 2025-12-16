Ворог окупував Серебрянку та має просування в районі Сіверська, - DeepState. КАРТА

Російські війська окупували Серебрянку та мають просування ще біля шести населених пунктів на Донеччині в районі Сіверська.

Про це повідомляє проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ворог окупував Серебрянку, а також просунувся поблизу Дронівки, Свято-Покровського, Званівки, Пазено, у Сіверську та Переїзному", - ідеться у повідомленні.

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