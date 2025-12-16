Ворог окупував Серебрянку та має просування в районі Сіверська, - DeepState. КАРТА
Російські війська окупували Серебрянку та мають просування ще біля шести населених пунктів на Донеччині в районі Сіверська.
Про це повідомляє проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог окупував Серебрянку, а також просунувся поблизу Дронівки, Свято-Покровського, Званівки, Пазено, у Сіверську та Переїзному", - ідеться у повідомленні.
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Якщо коротко, то відбувається ось це:
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/12/04/8010332/
Доки ось це:
"Щойно Веніславський Федір звинуватив мене, що начебто я розповсюджую фейки про військових пенсіонерів, яких у віці ДО 60 років більше 200 000. Ось доказ, що ніяких фейків нема. Середній вік військових пенсіонерів 45-47 років. З них лише 5410 - в ЗСУ", - підкреслила нардепка і розмістила відповідь від Генштаба ЗСУ."