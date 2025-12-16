РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8821 посетитель онлайн
Новости Ситуация на фронте Обновленные карты DeepState
706 2

Враг оккупировал Серебрянку и продвигается в районе Северска, - DeepState. КАРТА

Российские войска оккупировали Серебрянку и продвигаются еще к шести населенным пунктам в Донецкой области в районе Северска.

Об этом сообщает проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Северск

"Враг оккупировал Серебрянку, а также продвинулся вблизи Дроновки, Свято-Покровского, Звановки, Пазено, в Северске и Переезном", - говорится в сообщении.

Северск

Читайте на "Цензор.НЕТ": DeepState об увеличении "серой зоны" в районе Серебрянки: Характерным является постоянное давление врага без конкретного закрепления и контроля местности

DeepState Северское направление
DeepState Северское направление
DeepState Северское направление

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Северск в Донецкой области почти полностью потерян. ВСУ нужны резервы для отражения, - СМИ

Автор: 

Донецкая область (11638) Бахмутский район (711) Звановка (2) Переездное (1) Северск (191) Дроновка (4) Серебрянка (7) Пазено (1) Свято-Покровское (2) война в Украине (7255) DeepState (386)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що з Серебрянським лісом? Він зараз чий?
показать весь комментарий
16.12.2025 22:09 Ответить
К-2 пішов на підвищення - втратили позицію....
показать весь комментарий
16.12.2025 22:12 Ответить
 
 