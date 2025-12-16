Враг оккупировал Серебрянку и продвигается в районе Северска, - DeepState. КАРТА

Российские войска оккупировали Серебрянку и продвигаются еще к шести населенным пунктам в Донецкой области в районе Северска.

Об этом сообщает проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Серебрянку, а также продвинулся вблизи Дроновки, Свято-Покровского, Звановки, Пазено, в Северске и Переезном", - говорится в сообщении.

