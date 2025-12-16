Враг оккупировал Серебрянку и продвигается в районе Северска, - DeepState. КАРТА
Российские войска оккупировали Серебрянку и продвигаются еще к шести населенным пунктам в Донецкой области в районе Северска.
Об этом сообщает проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг оккупировал Серебрянку, а также продвинулся вблизи Дроновки, Свято-Покровского, Звановки, Пазено, в Северске и Переезном", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Павло Бубенко #551281
показать весь комментарий16.12.2025 22:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Luk Viktor
показать весь комментарий16.12.2025 22:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль