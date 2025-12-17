1500 російських окупантів прибули на Слов’янський напрямок для посилення штурмів, - Сили оборони

На Слов’янському напрямку обстановка залишається складною, але перебуває під контролем Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 11 армійський корпус.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, підрозділи 54 омбр, 10 огшбр, 81 оаембр здійснюють оборону в районі населених пунктів Серебрянка, Дронівка, Свято-Покровське, Званівка, Пазено, Сіверська та Переїзного.

Також дивіться: На Сіверському напрямку FPV-дрони знищили двох російських снайперів. ВIДЕО

РФ залучає резерви

У зв’язку зі значними втратами, політичною вмотивованістю та неспроможністю реалізувати заявлені плани, противник був змушений залучити додаткові резерви. Зокрема, зафіксовано прибуття близько 1500 військовослужбовців, яких планується використати для інтенсифікації штурмових дій.

Ліквідація РФ

Основним завданням наших підрозділів залишається своєчасне виявлення та знищення противника, попри ускладнення погодних умов.

Також читайте: Ворог намагається обійти Сіверськ, - УВ "Схід"