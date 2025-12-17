1500 российских оккупантов прибыли на Славянское направление для усиления штурмов, - Силы обороны
На Славянском направлении обстановка остается сложной, но находится под контролем Сил обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 11 армейского корпуса.
Как отмечается, подразделения 54 омбр, 10 огшбр, 81 оаембр осуществляют оборону в районе населенных пунктов Серебрянка, Дроновка, Свято-Покровское, Звановка, Пазено, Северск и Переездное.
РФ привлекает резервы
В связи со значительными потерями, политической мотивированностью и неспособностью реализовать заявленные планы, противник был вынужден привлечь дополнительные резервы. В частности, зафиксировано прибытие около 1500 военнослужащих, которых планируется использовать для интенсификации штурмовых действий.
Ликвидация РФ
Основной задачей наших подразделений остается своевременное обнаружение и уничтожение противника, несмотря на осложнение погодных условий.
