На Славянском направлении обстановка остается сложной, но находится под контролем Сил обороны.

Как отмечается, подразделения 54 омбр, 10 огшбр, 81 оаембр осуществляют оборону в районе населенных пунктов Серебрянка, Дроновка, Свято-Покровское, Звановка, Пазено, Северск и Переездное.

РФ привлекает резервы

В связи со значительными потерями, политической мотивированностью и неспособностью реализовать заявленные планы, противник был вынужден привлечь дополнительные резервы. В частности, зафиксировано прибытие около 1500 военнослужащих, которых планируется использовать для интенсификации штурмовых действий.

Ликвидация РФ

Основной задачей наших подразделений остается своевременное обнаружение и уничтожение противника, несмотря на осложнение погодных условий.

