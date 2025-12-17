РУС
443 3

1500 российских оккупантов прибыли на Славянское направление для усиления штурмов, - Силы обороны

Оккупанты на Славянском направлении

На Славянском направлении обстановка остается сложной, но находится под контролем Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 11 армейского корпуса.

Как отмечается, подразделения 54 омбр, 10 огшбр, 81 оаембр осуществляют оборону в районе населенных пунктов Серебрянка, Дроновка, Свято-Покровское, Звановка, Пазено, Северск и Переездное.

РФ привлекает резервы

В связи со значительными потерями, политической мотивированностью и неспособностью реализовать заявленные планы, противник был вынужден привлечь дополнительные резервы. В частности, зафиксировано прибытие около 1500 военнослужащих, которых планируется использовать для интенсификации штурмовых действий.

Ликвидация РФ

Основной задачей наших подразделений остается своевременное обнаружение и уничтожение противника, несмотря на осложнение погодных условий.

Автор: 

ликвидация (4192) Донецкая область (11638) боевые действия (5319) Бахмутский район (715) Северск (194)
Тримайтеся, Герої! За вами - Україна! На вас Надія і за вас Наші молитви!! Смерть ворогам! Слава Україні!
17.12.2025 16:39 Ответить
скажу вам один ФАКТ ,когда была операция по высадки десанта в Нормандии , один немецкий пулеметчик ушатал 2000 человек !!! 2000 человек !!! потратив пол тонны патронов !!! а тут сранные полторы тысячи и мы что должны обосраться ????(((
17.12.2025 17:03 Ответить
желаю этому мясу удобрить Украинский чернозём в полном составе!
17.12.2025 17:04 Ответить
 
 