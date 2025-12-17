Враг пытается обойти Северск, - ГВ "Схід"

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 115 российских штурмов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Бои за Северск

Как отмечается, на Славянском направлении ситуация остается напряженной в районе Северска. Враг пытается обойти город в районе Свято-Покровского, Серебрянки и Дроновки. Силы обороны блокируют продвижение противника и принимают дополнительные меры для стабилизации ситуации.

"В самом городе уничтожаются вражеские штурмовые группы, которым удалось проникнуть в Северск в неблагоприятных погодных условиях. Противодиверсионные и поисково-ударные меры продолжаются", - говорится в сообщении.

Читайте также: Враг оккупировал Серебрянку и продвигается в районе Севера, - DeepState. КАРТА

Бои за Покровск и Мирноград

Также отмечается, что украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

На Покровском направлении наши защитники остановили 82 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Покровск и в сторону Ровного, Мирнограда, Родинского, Гришино, Зверово, Сергиевки, Новопавловки, Филии, Нового Шахово, Дорожного, Сухецкого, Вольного, Ивановки.

За сутки на этом направлении обезврежено более 280 оккупантов. Кроме того, украинские воины уничтожили три танка, 12 единиц автомобильной техники, четыре боевые бронированные машины, один мотоцикл, девять беспилотных летательных аппаратов, пять единиц специальной техники, два укрытия личного состава. Повреждены три единицы автомобильной техники, РСЗО БМ-21 "Град" и семь укрытий для личного состава противника.

"Оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют северную часть города. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.

В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу. Фиксируются единичные случаи инфильтрации врага в юго-восточные районы, но украинские воины выявляют и ликвидируют противника", - говорится в сообщении.

Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оборона Покровска продолжается, Силы обороны уничтожают противника в городской застройке, - ГВ "Схід"

Ликвидация войск РФ

В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 614 оккупантов за прошедшие сутки.

Также уничтожено 703 БПЛА различных типов и 103 единицы другого вооружения и техники, в частности, три танка и четыре бронемашины.

Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 36 расчетов российских БПАК.

Смотрите также: Спецназовцы "Омеги" ликвидировали наемника армии РФ в лесополосе под Покровском. ВИДЕО