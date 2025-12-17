Ворог намагається обійти Сіверськ, - УВ "Схід"

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і протягом минулої доби відбили 115 російських штурмів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

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Бої за Сіверськ

Як зазначається, на Слов'янському напрямку ситуація залишається напруженою в районі Сіверська. Ворог намагається обійти місто в районі Свято-Покровського, Серебрянки та Дронівки. Сили оборони блокують просування противники та вживають додаткових заходів для стабілізації ситуації.

"У самому місті знищуються ворожі штурмові групи, яким вдалося інфільтруватися до Сіверська за несприятливих погодних умов. Протидиверсійні та пошуково-ударні заходи тривають", - йдеться у повідомленні.

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Бої за Покровськ та Мирноград

Також зазначається, що українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 82 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Покровськ та у бік Рівного, Мирнограду, Родинського, Гришиного, Звірового, Сергіївки, Новопавлівки, Філії, Нового Шахового, Дорожнього, Сухецького, Вільного, Іванівки.

За добу на цьому напрямку знешкоджено понад 280 окупантів. Крім того, українські воїни знищили три танки, 12 одиниць автомобільної техніки, чотири бойові броньовані машини, один мотоцикл, дев’ять безпілотних літальних апаратів, п’ять одиниць спеціальної техніки, два укриття особового складу. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, РСЗВ БМ-21 "Град" та сім укриттів для особового складу противника.

"Оборона Покровська триває, наші війська контролюють північну частину міста. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста. Фіксуються поодинокі випадки інфільтрації ворога в південно-східні райони, але українські воїни виявляють та ліквідовують противника", - йдеться у повідомленні.

Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації.

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Ліквідація військ РФ

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат - 614 окупантів за минулу добу.

Також знищено 703 БпЛА різних типів та 103 одиниці іншого озброєння і техніки, зокрема, три танки та чотири бронемашини.

Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 36 розрахунків російських БпАК.

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