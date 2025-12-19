У Покровську тривають міські бої в південних районах, - УВ "Схід"

У Покровську тривають міські бої в південних районах. Українські захисники відбили десятки штурмів і завдали значних втрат російським військам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє угруповання військ "Схід"

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Бойові дії

Протягом минулої доби у зоні відповідальності УВ "Схід" відбили 81 російський штурм.

Українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат та змушений кидати всі резерви на Покровськ та Мирноград.

На Покровському напрямку наші захисники минулої доби зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Торецького, Нового Шахового і Новопавлівки.

Противник намагається просочуватися малими штурмовими групами в районі Никонорівки та Паньківки, проте ці групи виявляються та знищуються. Сили оборони тримають визначені рубежі.

Втрати ворога

За добу на цьому напрямку було знешкоджено 123 окупанти, із них 101 – безповоротно. Також українські воїни знешкодили сім БпЛА, три одиниці автомобільної техніки, три мотоцикли та одну одиницю спеціальної техніки. Окрім того, українські захисники уразили 11 укриттів для особового складу.

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В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат — 385 окупантів за минулу добу.

Також знищено 1003 БпЛА різних типів та 88 одиниць іншого озброєння і техніки, зокрема, танк та 5 бронемашини.

Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 27 розрахунків російських БпАК.

Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 1119 вогневих завдань.

Оборона Покровська

Оборона Покровська триває, наші війська контролюють північну частину міста. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Тривають бої в південній частині Покровська.

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У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста. Фіксуються поодинокі випадки інфільтрації ворога в південно-східні райони, але українські воїни виявляють та ліквідовують противника.

Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації.

На Слов'янському напрямку ворог намагається обійти місто Сіверськ в районі Дронівки. Українські підрозділи вживають всіх необхідних дій та блокують просування ворога.