Оборона Покровська триває, наші воїни блокують просування ворога біля Сіверська, - УВ "Схід"

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і протягом минулої доби відбили 71 російський штурм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат.

Обстановка на Покровському напрямку

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Звірове, Котлине, Удачне, Мирноград, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопідгороднього, Нового Шахового, Світлого, Гришиного, Новопавлівки.

Минулої доби на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 106 окупантів, з яких 66 – безповоротно.

Крім того, українські воїни знищили шість одиниць автомобільної техніки, два мотоцикли, 26 безпілотних літальних апаратів, дев’ять одиниць спеціальної техніки, одне укриття особового складу та три склади боєприпасів противника. Пошкоджено шість одиниць автомобільної техніки та одинадцять укриттів противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Покровську тривають міські бої в південних районах, - УВ "Схід"

Бої за Покровськ та Мирноград

За даними УВ "Схід", оборона Покровська триває, наші війська контролюють північну частину міста. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.

Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог намагається обійти Сіверськ, - УВ "Схід"

Бої довкола Сіверська

Також зазначається, що на Слов'янському напрямку ворог намагається обійти місто Сіверськ в районі Дронівки. Українські підрозділи вживають всіх необхідних дій та блокують просування ворога.

Ліквідація військ РФ

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат - 445 окупантів за минулу добу.

Також знищено 1162 БпЛА різних типів та 56 одиниць іншого озброєння і техніки.

Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 68 розрахунків російських БпАК.

Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 1037 вогневих завдань.

Також читайте: РФ наростила угруповання до 710 тисяч окупантів для наступу на фронті, - Сирський