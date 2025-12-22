Сначала завели в церковь, а потом увезли в РФ, - Трегубов о похищении оккупантами гражданских из Грабовского
20 декабря в село Грабовское Сумской области неожиданно вошли подразделения российской пехоты, после чего через несколько часов принудительно вывезли на территорию РФ более 50 украинских гражданских лиц.
Об этом в эфире Ранок.LIVE сказал начальник управления коммуникаций Огруппирования объединенных сил Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан.
Что известно
Он напомнил, что, согласно данным Генштаба, прорыв границы россиянами произошел вечером 20 декабря. По его словам, речь идет о небольшом населенном пункте, в который внезапно вошла вражеская пехота.
Трегубов отметил, что большинство населения этого приграничного села было эвакуировано на подконтрольную Украине территорию еще задолго до этих событий.
Детали
Он также рассказал, что в населенном пункте оставались в основном пожилые люди, которые написали письменный отказ от эвакуации.
По его словам, эта российская операция по вывозу гражданских украинцев на территорию РФ длилась несколько часов.
Они сначала завели их в помещение местной церкви, а затем оттуда их потащили непосредственно уже на территорию РФ, начали просто выводить", - подчеркнул Трегубов.
Трегубов отметил, что не может говорить, что все эти 50 человек имели какие-то пророссийские взгляды и поэтому уехали в РФ, или что кого-то с проукраинскими взглядами вели под дулом автомата, потому что для таких выводов нужно было бы проводить следственные действия.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что россияне зашли в приграничное село в Сумской области и вывезли оттуда полсотни человек.
- Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.
- В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не о масштабном прорыве.
