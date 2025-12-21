В Грабовском на Сумщине люди письменно отказывались от эвакуации, - ОВА

В населенном пункте Грабовское Сумской области, откуда россияне вывезли жителей, оставались люди, которые отказывались эвакуироваться на более безопасные территории Украины.

Об этом в телеефире рассказал заместитель начальника Сумской ОВА Владимир Бабич, информирует Цензор.НЕТ.

Эвакуация из приграничных районов

Чиновник отметил, что Сумская область живет в режиме эвакуации с 2023 года и эти мероприятия проходят регулярно.

"Под эвакуацию попала приграничная зона. Всего это 87,5 тысяч населения, среди которых 8700 детей. Эти мероприятия проводятся на регулярной основе. И сейчас в приграничной зоне еще остаются невывезенными 32 тысячи человек. И в том числе 604 ребенка. Хочу отметить, что дети из горячей и красной зоны вывезены все, (цифры - ред.), которые названы - они находятся в дальнем приграничье", - сказал Бабич.

Бабич подчеркнул, что власти постоянно проводят разъяснительную работу, чтобы люди выезжали.

Эвакуация из Грабовского

По словам заместителя главы ОВА, в Грабовском оставалось около 50 человек, а в ближайших населенных пунктах - было 20-30 человек.

Он отметил, что 56%, или две трети населения, находящегося в зоне принудительной эвакуации, в письменной форме отказывается эвакуироваться.

"Они это пишут, заявляют в категоричной форме, но вместо этого проводится постоянная работа, агитационное разъяснение, чтобы их оттуда вывезти. Так стало и в самом Грабовском, где проживали исключительно все жители, отказавшиеся от эвакуации. Хочу еще сказать, что село Грабовское и Краснопольская община находятся непосредственно на границе с РФ", - добавил Бабич.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что россияне зашли в приграничное село в Сумской области и вывезли оттуда полсотни человек.

Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.

В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не о масштабном прорыве.

