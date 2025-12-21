В Грабовском на Сумщине люди письменно отказывались от эвакуации, - ОВА
В населенном пункте Грабовское Сумской области, откуда россияне вывезли жителей, оставались люди, которые отказывались эвакуироваться на более безопасные территории Украины.
Об этом в телеефире рассказал заместитель начальника Сумской ОВА Владимир Бабич, информирует Цензор.НЕТ.
Эвакуация из приграничных районов
Чиновник отметил, что Сумская область живет в режиме эвакуации с 2023 года и эти мероприятия проходят регулярно.
"Под эвакуацию попала приграничная зона. Всего это 87,5 тысяч населения, среди которых 8700 детей. Эти мероприятия проводятся на регулярной основе. И сейчас в приграничной зоне еще остаются невывезенными 32 тысячи человек. И в том числе 604 ребенка. Хочу отметить, что дети из горячей и красной зоны вывезены все, (цифры - ред.), которые названы - они находятся в дальнем приграничье", - сказал Бабич.
Бабич подчеркнул, что власти постоянно проводят разъяснительную работу, чтобы люди выезжали.
Эвакуация из Грабовского
По словам заместителя главы ОВА, в Грабовском оставалось около 50 человек, а в ближайших населенных пунктах - было 20-30 человек.
Он отметил, что 56%, или две трети населения, находящегося в зоне принудительной эвакуации, в письменной форме отказывается эвакуироваться.
"Они это пишут, заявляют в категоричной форме, но вместо этого проводится постоянная работа, агитационное разъяснение, чтобы их оттуда вывезти. Так стало и в самом Грабовском, где проживали исключительно все жители, отказавшиеся от эвакуации. Хочу еще сказать, что село Грабовское и Краснопольская община находятся непосредственно на границе с РФ", - добавил Бабич.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что россияне зашли в приграничное село в Сумской области и вывезли оттуда полсотни человек.
- Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.
- В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не о масштабном прорыве.
Тобто просто відмазки відписки. Бо саме в тому селі в тому районі гримнув Скандал. В ішних місцях поки просто не клював смажений піаень
Аби вдалося замовчати, аби не така скандальна цифра...
Хіба совкове чиновництво інакше буде робити ??? Прикрити жопу папірцем що уникати відповідальності при будь якому розкладі
Владі вже тотально не довіряють
Група, схожа на особовий склад зі зброєю, яка утримувала там позиції, абсолютно безвідповідально ставилися до виконання задач, а найдивніше, що це ніхто не перевіряв і не контролював. Зокрема, бійці надавали свою табельну зброю місцевим, безпечно поводилися під ворожими дронами та могли під тими ж дронами "накривати поляну". А тепер противник публікує кадри цих всіх подій, де ворог скористався можливістю віджати людей, взявши їх в полон, бо просто можуть легко це зробити.
Наразі, село перебуває в сірій зоні. Чи захоче противник його утримувати вже під постійними ураженнями наших дронів - покаже час.
Але це дзвінок того, що необхідно провести аудит прикордонних ділянок і перевірити утримання позицій, щоб потім не довелося робити заяв про відступ через спроби противника "прорвати" кордон, "переважаючою кількістю". (с)
Питання в іншому - ХТО понесе покарання за те , що кордон утримувався в неналежному стані ?!
https://x.com/i/status/2002787686588035209
Це якось виправдовує бездіяльність прикордонників, поліцейських, інших силовиків по прикриттю українського кордону на цій ділянці в Сумський області?
Були би чи не були би цивільні в цьому селі, але факт в тому, що рашисти спокійно собі пересікають кордон на авто по дорозі.
Ніяких оборонних споруд, рвів, навіть прикордонників не має там.
Зате на західному кордоні на кожному метрі кордона є прикордонник.
"По ситуації в Сумській області, в районі н.п. Грабовське, деякі підрозділи СОУ впродовж доби запевнювали, що в їх зоні відповідальності все добре))
Класика брехні в доповідях, звичайне явище, на жаль..."
«По ситуації в Сумській області, в районі н.п. Грабовське: деякі підрозділи СОУ впродовж доби запевнювали, що в їх зоні відповідальності все добре.
Класика брехні в доповідях, звичайне явище, на жаль», - пише старший лейтенант ЗСУ на псевдо «Алекс».
Із ним погоджується військовослужбовець Станіслав Бунятов («Осман»):
«Військовослужбовці не виконували свої обов'язки через що і були взяті в полон, а невинні люди, яких ми захищаємо ризикуючи життями в кровопролитних боях, викрадені з власних домівок.
Ситуація потребує розслідування щодо дій солдатів, прямого та безпосередніх командирів».
Ото у нас році в 2014 кілька п'яндиків пішли "брататися" з російськими - на адмінкорлоні з Кримською Областю, їх одразу схопили в полон. При тому що там бойових дій ніколи не було.. 🤕
Але то початок війни.
А якщо зараз такі довбограї в погонах існують, то це вже діагноз суспільству...
У тих п'яти п'яничок шансів від чогось відбитись не було від слова "взагалі", хоч до чарки, хоч після чарки.