РУС
Новости Рф вывезла 50 гражданских из Грабовского
2 069 38

В Грабовском на Сумщине люди письменно отказывались от эвакуации, - ОВА

Жители Грабовского, похищенные РФ, письменно отказывались от эвакуации

В населенном пункте Грабовское Сумской области, откуда россияне вывезли жителей, оставались люди, которые отказывались эвакуироваться на более безопасные территории Украины.

Об этом в телеефире рассказал заместитель начальника Сумской ОВА Владимир Бабич, информирует Цензор.НЕТ.

Эвакуация из приграничных районов

Чиновник отметил, что Сумская область живет в режиме эвакуации с 2023 года и эти мероприятия проходят регулярно.

"Под эвакуацию попала приграничная зона. Всего это 87,5 тысяч населения, среди которых 8700 детей. Эти мероприятия проводятся на регулярной основе. И сейчас в приграничной зоне еще остаются невывезенными 32 тысячи человек. И в том числе 604 ребенка. Хочу отметить, что дети из горячей и красной зоны вывезены все, (цифры - ред.), которые названы - они находятся в дальнем приграничье", - сказал Бабич.

Бабич подчеркнул, что власти постоянно проводят разъяснительную работу, чтобы люди выезжали. 

Читайте также: Россияне зашли в приграничное село в Сумской области и вывезли оттуда полсотни человек, - СМИ

Эвакуация из Грабовского

По словам заместителя главы ОВА, в Грабовском оставалось около 50 человек, а в ближайших населенных пунктах - было 20-30 человек.

Он отметил, что 56%, или две трети населения, находящегося в зоне принудительной эвакуации, в письменной форме отказывается эвакуироваться.

"Они это пишут, заявляют в категоричной форме, но вместо этого проводится постоянная работа, агитационное разъяснение, чтобы их оттуда вывезти. Так стало и в самом Грабовском, где проживали исключительно все жители, отказавшиеся от эвакуации. Хочу еще сказать, что село Грабовское и Краснопольская община находятся непосредственно на границе с РФ", - добавил Бабич.

Читайте также: В Грабовском продолжаются бои, в Рясном оккупантов нет, - Группировка объединенных сил

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что россияне зашли в приграничное село в Сумской области и вывезли оттуда полсотни человек.
  • Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.
  • В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не о масштабном прорыве.

Читайте также: Сибига о похищении россиянами людей в Сумской области: Россия ничем не отличается от ИГИЛ или ХАМАС

Автор: 

похищение (1722) россия (98461) Сумская область (3898) эвакуация (2233) Сумский район (486) Грабовское (2)
Топ комментарии
+7
І що це міняє?
Це якось виправдовує бездіяльність прикордонників, поліцейських, інших силовиків по прикриттю українського кордону на цій ділянці в Сумський області?
Були би чи не були би цивільні в цьому селі, але факт в тому, що рашисти спокійно собі пересікають кордон на авто по дорозі.
Ніяких оборонних споруд, рвів, навіть прикордонників не має там.
Зате на західному кордоні на кожному метрі кордона є прикордонник.
21.12.2025 21:59 Ответить
+4
місцева влада прикрилась липовим папірцем . вірю ,що 89 річна бабуся особисто написала відмову .
21.12.2025 21:51 Ответить
+4
Всі питання "чому так?"- до ***** кацапорилого.Хто хотів-той виїхав.Решті варто засунути свої язики в дупу своїм коровам,свинкам,в город.Наші воїни не мають через їх пожитки ризикувати життям.
21.12.2025 21:53 Ответить
ПЦзе.
21.12.2025 21:50 Ответить
Може люди самі захотіли,ми нічого не знаєм,може їм нравиться кровава раша ,а судьї хто
21.12.2025 21:51 Ответить
Я б запропонував запровадити фільтрації та сепарації. Щоб ніяким чином ждуни та ватани zzазомбовані не були разом з переселенцями-Українцями. Це небезпечно і для мирняка і для СОУ.
21.12.2025 21:52 Ответить
Ваше завдання виконано. Фільтрацію та сепарацію можете бачити на прикладі Грабовського.
21.12.2025 22:02 Ответить
Посадовець зазначила ... ©
Тобто просто відмазки відписки. Бо саме в тому селі в тому районі гримнув Скандал. В ішних місцях поки просто не клював смажений піаень
21.12.2025 21:51 Ответить
місцева влада прикрилась липовим папірцем . вірю ,що 89 річна бабуся особисто написала відмову .
21.12.2025 21:51 Ответить
Гадаю це через скандал...
Аби вдалося замовчати, аби не така скандальна цифра...
Хіба совкове чиновництво інакше буде робити ??? Прикрити жопу папірцем що уникати відповідальності при будь якому розкладі
21.12.2025 21:54 Ответить
я згоден , а ще евакуйованими треба займатись кудись посилити , призначити допомогу ,харчі, одяг . тут просте рішення якась сосна пробігла по хатах сама написала відмову і проблема на папері подолана .
21.12.2025 22:03 Ответить
Вся Херсонська область це бачила!! Ніякої евакуації організовано ее було!! Всі чиновники потікали або одразу побігли на російську службу. Мінти зникли, добровольці патрулювали з питань охорони громадського порядку, і т.д.
Владі вже тотально не довіряють
21.12.2025 22:20 Ответить
Зараз Херсон , фактично , на лінії фронту - його теж треба евакуйовувати ?
21.12.2025 22:32 Ответить
Всі питання "чому так?"- до ***** кацапорилого.Хто хотів-той виїхав.Решті варто засунути свої язики в дупу своїм коровам,свинкам,в город.Наші воїни не мають через їх пожитки ризикувати життям.
21.12.2025 21:53 Ответить
+
21.12.2025 21:56 Ответить
Воїни ризикують не через чиїсь пожитки, а через українську землю. Хто б в цьому селі не жив, від цього воно не перестало бути українським. Потім комусь доведеться ризикувати власним життям, повертаючи його під український контроль.
21.12.2025 22:18 Ответить
Ви невірно зрозуміли мій пост.Я мав на увазі,що присутність цивільних (навіть якщо не ждуни,в чому маю великі сумніви) в зоні бойових дій аж ніяк не сприяє роботі наших військових.
21.12.2025 22:40 Ответить
Можна повідомляти про "прорив" в прикордонній зоні, переважаючою кількістю ворога. Але якщо подивитися на те, як утримувалася прикордонна ділянка в Грабовському, то "переважаюча" кількість противника тут поняття широке.

Група, схожа на особовий склад зі зброєю, яка утримувала там позиції, абсолютно безвідповідально ставилися до виконання задач, а найдивніше, що це ніхто не перевіряв і не контролював. Зокрема, бійці надавали свою табельну зброю місцевим, безпечно поводилися під ворожими дронами та могли під тими ж дронами "накривати поляну". А тепер противник публікує кадри цих всіх подій, де ворог скористався можливістю віджати людей, взявши їх в полон, бо просто можуть легко це зробити.

Наразі, село перебуває в сірій зоні. Чи захоче противник його утримувати вже під постійними ураженнями наших дронів - покаже час.

Але це дзвінок того, що необхідно провести аудит прикордонних ділянок і перевірити утримання позицій, щоб потім не довелося робити заяв про відступ через спроби противника "прорвати" кордон, "переважаючою кількістю". (с)
21.12.2025 21:57 Ответить
Якщо це відповідає дійсності, цей підрозділ треба розформувати та розкидати людей по інших частинах за принципом: не більше 1-2 в новий підрозділ.
21.12.2025 22:15 Ответить
Це відповідає дійсності . Відео з нашими полоненими цілий день гуляє по кацапських ресурсах ...
Питання в іншому - ХТО понесе покарання за те , що кордон утримувався в неналежному стані ?!
21.12.2025 22:21 Ответить
Відео з россійського беспілотника, який там крутився

https://x.com/i/status/2002787686588035209
21.12.2025 22:23 Ответить
І що це міняє?
Це якось виправдовує бездіяльність прикордонників, поліцейських, інших силовиків по прикриттю українського кордону на цій ділянці в Сумський області?
Були би чи не були би цивільні в цьому селі, але факт в тому, що рашисти спокійно собі пересікають кордон на авто по дорозі.
Ніяких оборонних споруд, рвів, навіть прикордонників не має там.
Зате на західному кордоні на кожному метрі кордона є прикордонник.
21.12.2025 21:59 Ответить
Прийняли цих російськомовних за своїх...що скажете, захисники російськомовності в Українській Армії?
21.12.2025 22:03 Ответить
В Покровск съездить и там переубедить тех, кто говорит на русском не желаете? Хотя бы к этим хлопцам наведались, пояснили им, что все беды в Украине из-за них. https://censor.net/ua/videonews/3591656/25-brygada-dshv-pid-obstrilom-20-droniv-u-pokrovsku
21.12.2025 22:16 Ответить
А через кого "все беды в Украине"?
21.12.2025 22:19 Ответить
Через таких тупих "персонажів" як віктор федорович #394174
21.12.2025 22:23 Ответить
Я, особисто, ще не зустрічав жодного російськомовного військового. Ці ваші російські народні казки про російськомовний передок вже просто набридли.
21.12.2025 22:27 Ответить
А де ти зараз служиш , в якому підрозділі ?
21.12.2025 22:30 Ответить
У твоєму. І не роби вигляд, що ти мене не знаєш.
21.12.2025 22:32 Ответить
@ Офіцер ✙
"По ситуації в Сумській області, в районі н.п. Грабовське, деякі підрозділи СОУ впродовж доби запевнювали, що в їх зоні відповідальності все добре))
Класика брехні в доповідях, звичайне явище, на жаль..."
21.12.2025 22:07 Ответить
«Так виглядає безвідповідальність»: українські військові розкритикували підрозділи, відповідальні за захист кордону в районі Грабовського на Сумщині.

«По ситуації в Сумській області, в районі н.п. Грабовське: деякі підрозділи СОУ впродовж доби запевнювали, що в їх зоні відповідальності все добре.
Класика брехні в доповідях, звичайне явище, на жаль», - пише старший лейтенант ЗСУ на псевдо «Алекс».

Із ним погоджується військовослужбовець Станіслав Бунятов («Осман»):

«Військовослужбовці не виконували свої обов'язки через що і були взяті в полон, а невинні люди, яких ми захищаємо ризикуючи життями в кровопролитних боях, викрадені з власних домівок.
Ситуація потребує розслідування щодо дій солдатів, прямого та безпосередніх командирів».
21.12.2025 22:18 Ответить
ПЗДЦ.. 🤬
Ото у нас році в 2014 кілька п'яндиків пішли "брататися" з російськими - на адмінкорлоні з Кримською Областю, їх одразу схопили в полон. При тому що там бойових дій ніколи не було.. 🤕
Але то початок війни.
А якщо зараз такі довбограї в погонах існують, то це вже діагноз суспільству...
21.12.2025 22:24 Ответить
21.12.2025 22:30 Ответить
А це - комент даної ситуації з ворожої Z-пабліки:

21.12.2025 22:34 Ответить
...як кацапи пишуть, що весь цей двіж в тім "медвежьем углу" розпочався з голої сраки, спрямованої у монітор оператора розвідувального дрона ворога.
21.12.2025 22:37 Ответить
В прифронтовій полосі має діяти принцип: або ти евакуюєшся, або бери автомат та йди в окопи захищати свій дім. В зоні бойових дій не повинно бути цивільних, ніяких. Вони не мають плутатися під ногами у військових, військовий, коли бачить когось, відмінного від свого побратима, має на автоматі відкривати вогонь на ураження, а не починати думати хто це в що він тут робить. Не виключено і те, що хтось з місцевих займатиметься розвідкою в інтересах ворога.
21.12.2025 22:12 Ответить
Це якесь виправдання кацапських злочинів? Або я вас неправильно зрозумів?
21.12.2025 22:16 Ответить
Це не виправдання кацапських злочинів, а констатація того факту, що надмірний лібералізм на війні не допустимий, бо полегшує їм можливість.вчиняти злочини (в найширшому аспекті).
21.12.2025 22:22 Ответить
Та 100 % займалися в інтересах ворога!! А багато істот таких!!
21.12.2025 22:26 Ответить
Не повезло селу. Стояло б воно на кордоні з Польщею, мало б загін вгодованих шабель 300 з тепловізорами, дронами та іншими різноманітними ніштяками.
У тих п'яти п'яничок шансів від чогось відбитись не було від слова "взагалі", хоч до чарки, хоч після чарки.
21.12.2025 22:41 Ответить
Помножили пенсію на 4 і вирішили, що пора.....
21.12.2025 22:50 Ответить
 
 