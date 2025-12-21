У Грабовському на Сумщині люди письмово відмовлялися від евакуації, - ОВА

У населеному пункті Грабовське Сумської області, звідки росіяни вивезли жителів, залишалися люди, які відмовлялися евакуюватися на більш безпечні території України.

Про це в телеефірі розповів заступник начальника Сумської ОВА Володимир Бабич, інформує Цензор.НЕТ.

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Евакуація з прикордоння

Посадовець зазначив, що Сумська область живе в режимі евакуації з 2023 року і ці заходи відбуваються регулярно.

"Під евакуацію потрапило прикордоння. Загалом це 87,5 тисяч населення, серед яких 8700 діток. Ці заходи проводяться на регулярній основі. І зараз в прикордонні ще залишаються невивезеними 32 тисячі людей. І в тому числі 604 дитини. Хочу зазначити, що дітки з гарячої і червоної зони вивезені всі, (цифри - ред.), які названі - вони в дальньому прикордонні знаходяться",- сказав Бабич.

Бабич наголосив, що влада постійно проводить роз'яснювальні роботи, щоб люди виїжджали.

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Евакуація з Грабовського

За словами заступника голови ОВА, у Грабовському залишалося близько 50 людей, а у найближчих населених пунктах - було 20-30 людей.

Він зазначив, що 56%, або ж дві третини населення, яке перебуває у зоні примусової евакуацію - в письмовій формі відмовляється евакуюватися.

"Вони це пишуть, заявляють в категоричній формі, але натомість проводиться постійна робота, агітаційне роз'яснювання, щоб їх звідти вивезти. Так стало і в самому Грабовському, де мешкали виключно всі мешканці, які відмовилися від евакуації. Хочу ще сказати, що село Грабовське і Краснопільська громада знаходяться безпосередньо на кордоні із РФ",- додав Бабич.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.

Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.

Своєю чергою, начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що йдеться про локальну провокацію, а не масштабний прорив.

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