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Новини РФ вивезла 50 цивільних з Грабовського
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У Грабовському на Сумщині люди письмово відмовлялися від евакуації, - ОВА

Мешканці Грабовського, яких викрали РФ, письмово відмовлялися від евакуації

У населеному пункті Грабовське Сумської області, звідки росіяни вивезли жителів, залишалися люди, які відмовлялися евакуюватися на більш безпечні території України.

Про це в телеефірі розповів заступник начальника Сумської ОВА Володимир Бабич, інформує Цензор.НЕТ.

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Евакуація з прикордоння

Посадовець зазначив, що Сумська область живе в режимі евакуації з 2023 року і ці заходи відбуваються регулярно.

"Під евакуацію потрапило прикордоння. Загалом це 87,5 тисяч населення, серед яких 8700 діток. Ці заходи проводяться на регулярній основі. І зараз в прикордонні ще залишаються невивезеними 32 тисячі людей. І в тому числі 604 дитини. Хочу зазначити, що дітки з гарячої і червоної зони вивезені всі, (цифри - ред.), які названі - вони в дальньому прикордонні знаходяться",- сказав Бабич.

Бабич наголосив, що влада постійно проводить роз'яснювальні роботи, щоб люди виїжджали. 

Читайте також: Росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей, - ЗМІ

Евакуація з Грабовського

За словами заступника голови ОВА, у Грабовському залишалося близько 50 людей, а у найближчих населених пунктах - було 20-30 людей.

Він зазначив, що 56%, або ж дві третини населення, яке перебуває у зоні примусової евакуацію - в письмовій формі відмовляється евакуюватися.

"Вони це пишуть, заявляють в категоричній формі, але натомість проводиться постійна робота, агітаційне роз'яснювання, щоб їх звідти вивезти. Так стало і в самому Грабовському, де мешкали виключно всі мешканці, які відмовилися від евакуації. Хочу ще сказати, що село Грабовське і Краснопільська громада знаходяться безпосередньо на кордоні із РФ",- додав Бабич.

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Що передувало?

  • Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.
  • Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.
  • Своєю чергою, начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що йдеться про локальну провокацію, а не масштабний прорив.

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Автор: 

викрадення (861) росія (70750) Сумська область (4871) евакуація (2559) Сумський район (659) Грабовське (35)
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Топ коментарі
+16
І що це міняє?
Це якось виправдовує бездіяльність прикордонників, поліцейських, інших силовиків по прикриттю українського кордону на цій ділянці в Сумський області?
Були би чи не були би цивільні в цьому селі, але факт в тому, що рашисти спокійно собі пересікають кордон на авто по дорозі.
Ніяких оборонних споруд, рвів, навіть прикордонників не має там.
Зате на західному кордоні на кожному метрі кордона є прикордонник.
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21.12.2025 21:59 Відповісти
+15
Можна повідомляти про "прорив" в прикордонній зоні, переважаючою кількістю ворога. Але якщо подивитися на те, як утримувалася прикордонна ділянка в Грабовському, то "переважаюча" кількість противника тут поняття широке.

Група, схожа на особовий склад зі зброєю, яка утримувала там позиції, абсолютно безвідповідально ставилися до виконання задач, а найдивніше, що це ніхто не перевіряв і не контролював. Зокрема, бійці надавали свою табельну зброю місцевим, безпечно поводилися під ворожими дронами та могли під тими ж дронами "накривати поляну". А тепер противник публікує кадри цих всіх подій, де ворог скористався можливістю віджати людей, взявши їх в полон, бо просто можуть легко це зробити.

Наразі, село перебуває в сірій зоні. Чи захоче противник його утримувати вже під постійними ураженнями наших дронів - покаже час.

Але це дзвінок того, що необхідно провести аудит прикордонних ділянок і перевірити утримання позицій, щоб потім не довелося робити заяв про відступ через спроби противника "прорвати" кордон, "переважаючою кількістю". (с)
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21.12.2025 21:57 Відповісти
+13
Всі питання "чому так?"- до ***** кацапорилого.Хто хотів-той виїхав.Решті варто засунути свої язики в дупу своїм коровам,свинкам,в город.Наші воїни не мають через їх пожитки ризикувати життям.
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21.12.2025 21:53 Відповісти

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