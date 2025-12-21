У Грабовському на Сумщині люди письмово відмовлялися від евакуації, - ОВА
У населеному пункті Грабовське Сумської області, звідки росіяни вивезли жителів, залишалися люди, які відмовлялися евакуюватися на більш безпечні території України.
Про це в телеефірі розповів заступник начальника Сумської ОВА Володимир Бабич, інформує Цензор.НЕТ.
Евакуація з прикордоння
Посадовець зазначив, що Сумська область живе в режимі евакуації з 2023 року і ці заходи відбуваються регулярно.
"Під евакуацію потрапило прикордоння. Загалом це 87,5 тисяч населення, серед яких 8700 діток. Ці заходи проводяться на регулярній основі. І зараз в прикордонні ще залишаються невивезеними 32 тисячі людей. І в тому числі 604 дитини. Хочу зазначити, що дітки з гарячої і червоної зони вивезені всі, (цифри - ред.), які названі - вони в дальньому прикордонні знаходяться",- сказав Бабич.
Бабич наголосив, що влада постійно проводить роз'яснювальні роботи, щоб люди виїжджали.
Евакуація з Грабовського
За словами заступника голови ОВА, у Грабовському залишалося близько 50 людей, а у найближчих населених пунктах - було 20-30 людей.
Він зазначив, що 56%, або ж дві третини населення, яке перебуває у зоні примусової евакуацію - в письмовій формі відмовляється евакуюватися.
"Вони це пишуть, заявляють в категоричній формі, але натомість проводиться постійна робота, агітаційне роз'яснювання, щоб їх звідти вивезти. Так стало і в самому Грабовському, де мешкали виключно всі мешканці, які відмовилися від евакуації. Хочу ще сказати, що село Грабовське і Краснопільська громада знаходяться безпосередньо на кордоні із РФ",- додав Бабич.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.
- Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.
- Своєю чергою, начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що йдеться про локальну провокацію, а не масштабний прорив.
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Це якось виправдовує бездіяльність прикордонників, поліцейських, інших силовиків по прикриттю українського кордону на цій ділянці в Сумський області?
Були би чи не були би цивільні в цьому селі, але факт в тому, що рашисти спокійно собі пересікають кордон на авто по дорозі.
Ніяких оборонних споруд, рвів, навіть прикордонників не має там.
Зате на західному кордоні на кожному метрі кордона є прикордонник.
Група, схожа на особовий склад зі зброєю, яка утримувала там позиції, абсолютно безвідповідально ставилися до виконання задач, а найдивніше, що це ніхто не перевіряв і не контролював. Зокрема, бійці надавали свою табельну зброю місцевим, безпечно поводилися під ворожими дронами та могли під тими ж дронами "накривати поляну". А тепер противник публікує кадри цих всіх подій, де ворог скористався можливістю віджати людей, взявши їх в полон, бо просто можуть легко це зробити.
Наразі, село перебуває в сірій зоні. Чи захоче противник його утримувати вже під постійними ураженнями наших дронів - покаже час.
Але це дзвінок того, що необхідно провести аудит прикордонних ділянок і перевірити утримання позицій, щоб потім не довелося робити заяв про відступ через спроби противника "прорвати" кордон, "переважаючою кількістю". (с)