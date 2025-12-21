Сибіга про викрадення росіянами людей на Сумщині: Росія нічим не відрізняється від ІДІЛ чи ХАМАС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту відреагувати на викрадення Росією 50 цивільних людей із населеного пункту Грабовське, що в Сумській області.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Російські окупанти викрали п'ять десятків мирних жителів, переважно літніх жінок, з крихітного українського села Грабовське, що розташоване прямо за державним кордоном у Сумській області. Такими середньовічними рейдами путінська Росія показує, що нічим не відрізняється від терористичних угруповань, таких, як "ІДІЛ", "Боко Харам" чи "ХАМАС"",- заявив Сибіга.

Україна вимагає повернути цивільних

Міністр наголосив, що Україна вимагає повернути додому її цивільних заручників.

"Цих 50 людей та тисячі інших цивільних осіб, насильно депортованих до Росії, включно з українськими дітьми", - заявив глава МЗС.

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Заклик до міжнародної спільноти

"Ми закликаємо всі держави та міжнародні організації приєднатися до нас у вимозі звільнити невинних цивільних осіб, викрадених з їхніх домівок. Цей конкретний воєнний злочин вже розслідується в Україні та має отримати відповідну реакцію також на міжнародному рівні. Це також підкреслює постійну загрозу життя поруч із Росією", - наголосив Сибіга.

Він додав, що Україні потрібен справжній та тривалий мир.

"Життя поруч із терористами вимагає сили та надійних гарантій безпеки", - заявив очільник зовнішньополітичного відомства.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.

Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.

Своєю чергою, начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що йдеться про локальну провокацію, а не масштабний прорив.

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