Сибіга про викрадення росіянами людей на Сумщині: Росія нічим не відрізняється від ІДІЛ чи ХАМАС
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту відреагувати на викрадення Росією 50 цивільних людей із населеного пункту Грабовське, що в Сумській області.
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти викрали п'ять десятків мирних жителів, переважно літніх жінок, з крихітного українського села Грабовське, що розташоване прямо за державним кордоном у Сумській області. Такими середньовічними рейдами путінська Росія показує, що нічим не відрізняється від терористичних угруповань, таких, як "ІДІЛ", "Боко Харам" чи "ХАМАС"",- заявив Сибіга.
Україна вимагає повернути цивільних
Міністр наголосив, що Україна вимагає повернути додому її цивільних заручників.
"Цих 50 людей та тисячі інших цивільних осіб, насильно депортованих до Росії, включно з українськими дітьми", - заявив глава МЗС.
Заклик до міжнародної спільноти
"Ми закликаємо всі держави та міжнародні організації приєднатися до нас у вимозі звільнити невинних цивільних осіб, викрадених з їхніх домівок. Цей конкретний воєнний злочин вже розслідується в Україні та має отримати відповідну реакцію також на міжнародному рівні. Це також підкреслює постійну загрозу життя поруч із Росією", - наголосив Сибіга.
Він додав, що Україні потрібен справжній та тривалий мир.
"Життя поруч із терористами вимагає сили та надійних гарантій безпеки", - заявив очільник зовнішньополітичного відомства.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.
- Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.
- Своєю чергою, начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що йдеться про локальну провокацію, а не масштабний прорив.
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Это она придумала ЗАЛОЖНИЧЕСТВО!!!
А потом научила этому ИГИЛ и ХАМАС
Большевики по части убийств , пыток и издевательств
Непревзойденные мастера
ВЕЛИКИЕ ИНКВИЗИТОРЫ
Если бы вы внимательно читали Достоевского
Вы бы все знали про кацапов, про революционеров - большевиков
И держались бы от них подальше
Достоевский называл их БЕСАМИ!!!!!
Та ці угрупування є збіговиськами хлопчаків у коротеньких штанцях у порівнянні з рашистами!