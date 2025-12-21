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Новини Воєнні злочини російських окупантів РФ вивезла 50 цивільних з Грабовського
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Сибіга про викрадення росіянами людей на Сумщині: Росія нічим не відрізняється від ІДІЛ чи ХАМАС

сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту відреагувати на викрадення Росією 50 цивільних людей із населеного пункту Грабовське, що в Сумській області.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Російські окупанти викрали п'ять десятків мирних жителів, переважно літніх жінок, з крихітного українського села Грабовське, що розташоване прямо за державним кордоном у Сумській області. Такими середньовічними рейдами путінська Росія показує, що нічим не відрізняється від терористичних угруповань, таких, як "ІДІЛ", "Боко Харам" чи "ХАМАС"",- заявив Сибіга.

Україна вимагає повернути цивільних

Міністр наголосив, що Україна вимагає повернути додому її цивільних заручників.

"Цих 50 людей та тисячі інших цивільних осіб, насильно депортованих до Росії, включно з українськими дітьми", - заявив глава МЗС.

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Заклик до міжнародної спільноти

"Ми закликаємо всі держави та міжнародні організації приєднатися до нас у вимозі звільнити невинних цивільних осіб, викрадених з їхніх домівок. Цей конкретний воєнний злочин вже розслідується в Україні та має отримати відповідну реакцію також на міжнародному рівні. Це також підкреслює постійну загрозу життя поруч із Росією", - наголосив Сибіга. 

Він додав, що Україні потрібен справжній та тривалий мир.

"Життя поруч із терористами вимагає сили та надійних гарантій безпеки", - заявив очільник зовнішньополітичного відомства.

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Що передувало?

  • Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.
  • Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.
  • Своєю чергою, начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що йдеться про локальну провокацію, а не масштабний прорив.

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Автор: 

депортація (772) викрадення (861) росія (70750) Сумська область (4871) Сибіга Андрій (1037) Сумський район (659) Грабовське (35)
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Топ коментарі
+4
Не отнимайте у России первенства !!!!!
Это она придумала ЗАЛОЖНИЧЕСТВО!!!
А потом научила этому ИГИЛ и ХАМАС
Большевики по части убийств , пыток и издевательств
Непревзойденные мастера
ВЕЛИКИЕ ИНКВИЗИТОРЫ
Если бы вы внимательно читали Достоевского
Вы бы все знали про кацапов, про революционеров - большевиков
И держались бы от них подальше
Достоевский называл их БЕСАМИ!!!!!
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21.12.2025 19:38 Відповісти
+4
Такими середньовічними рейдами путінська Росія показує, що нічим не відрізняється від терористичних угруповань, таких, як "ІДІЛ", "Боко Харам" чи "ХАМАС"",- заявив Сибіга. Джерело: https://censor.net/ua/n3591678

Та ці угрупування є збіговиськами хлопчаків у коротеньких штанцях у порівнянні з рашистами!
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21.12.2025 19:47 Відповісти
+3
Забув згадати НКВД....
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21.12.2025 19:27 Відповісти

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