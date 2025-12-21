Сибига о похищении россиянами людей на Сумщине: Россия ничем не отличается от ИГИЛ или ХАМАС
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество отреагировать на похищение Россией 50 гражданских лиц из населенного пункта Грабовское в Сумской области.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"Российские оккупанты похитили пять десятков мирных жителей, преимущественно - пожилых женщин, из крошечного украинского села Грабовское, расположенного прямо за государственной границей в Сумской области. Такими средневековыми рейдами путинская Россия показывает, что ничем не отличается от террористических группировок, таких как ИГИЛ, Боко Харам или ХАМАС", - заявил Сибига.
Украина требует вернуть гражданских
Министр подчеркнул, что Украина требует вернуть домой ее гражданских заложников.
"Этих 50 человек и тысячи других гражданских лиц, насильно депортированных в Россию, включая украинских детей", - заявил глава МИД.
Призыв к международному сообществу
"Мы призываем все государства и международные организации присоединиться к нам в требовании освободить невинных гражданских лиц, похищенных из их домов. Это конкретное военное преступление уже расследуется в Украине и должно получить соответствующую реакцию также на международном уровне. Это также подчеркивает постоянную угрозу жизни рядом с Россией", - подчеркнул Сибига.
Он добавил, что Украине нужен настоящий и длительный мир.
"Жизнь рядом с террористами требует силы и надежных гарантий безопасности", - заявил глава внешнеполитического ведомства.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что россияне вошли в приграничное село в Сумской области и вывезли оттуда полсотни человек.
- Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.
- В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не о масштабном прорыве.
Это она придумала ЗАЛОЖНИЧЕСТВО!!!
А потом научила этому ИГИЛ и ХАМАС
Большевики по части убийств , пыток и издевательств
Непревзойденные мастера
ВЕЛИКИЕ ИНКВИЗИТОРЫ
Если бы вы внимательно читали Достоевского
Вы бы все знали про кацапов, про революционеров - большевиков
И держались бы от них подальше
Достоевский называл их БЕСАМИ!!!!!
Але їх так любить «християнин» Трамп і його родина!?!
Перше питання яке у всіх виникне - а як так сталося , що ви своїх людей не змогли захистити ?!
І ще - пан Себіга мусить знати хоча б географію України - Грабовське не "маленьке село" , а велике селище !
Та ці угрупування є збіговиськами хлопчаків у коротеньких штанцях у порівнянні з рашистами!
Для них викрадення та розчленування людей - це шляхетна боротьба.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
🤡🤡🤡🤡🤡🤡
vs
"Російські окупанти викрали п'ять десятків мирних жителів, переважно літніх жінок, з крихітного українського села Грабовське... Україна вимагає повернути цивільних
Дебіли Квартал - 95 знову ********* країну і навіть не розуміють цього.