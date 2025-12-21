Сибига о похищении россиянами людей на Сумщине: Россия ничем не отличается от ИГИЛ или ХАМАС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество отреагировать на похищение Россией 50 гражданских лиц из населенного пункта Грабовское в Сумской области.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты похитили пять десятков мирных жителей, преимущественно - пожилых женщин, из крошечного украинского села Грабовское, расположенного прямо за государственной границей в Сумской области. Такими средневековыми рейдами путинская Россия показывает, что ничем не отличается от террористических группировок, таких как ИГИЛ, Боко Харам или ХАМАС", - заявил Сибига.

Украина требует вернуть гражданских

Министр подчеркнул, что Украина требует вернуть домой ее гражданских заложников.

"Этих 50 человек и тысячи других гражданских лиц, насильно депортированных в Россию, включая украинских детей", - заявил глава МИД.

Призыв к международному сообществу

"Мы призываем все государства и международные организации присоединиться к нам в требовании освободить невинных гражданских лиц, похищенных из их домов. Это конкретное военное преступление уже расследуется в Украине и должно получить соответствующую реакцию также на международном уровне. Это также подчеркивает постоянную угрозу жизни рядом с Россией", - подчеркнул Сибига.

Он добавил, что Украине нужен настоящий и длительный мир.

"Жизнь рядом с террористами требует силы и надежных гарантий безопасности", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что россияне вошли в приграничное село в Сумской области и вывезли оттуда полсотни человек.

Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.

В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не о масштабном прорыве.

