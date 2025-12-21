РУС
Новости Военные преступления россиян Рф вывезла 50 гражданских из Грабовского
1 020 24

Сибига о похищении россиянами людей на Сумщине: Россия ничем не отличается от ИГИЛ или ХАМАС

сибіга

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество отреагировать на похищение Россией 50 гражданских лиц из населенного пункта Грабовское в Сумской области.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты похитили пять десятков мирных жителей, преимущественно - пожилых женщин, из крошечного украинского села Грабовское, расположенного прямо за государственной границей в Сумской области. Такими средневековыми рейдами путинская Россия показывает, что ничем не отличается от террористических группировок, таких как ИГИЛ, Боко Харам или ХАМАС", - заявил Сибига.

Украина требует вернуть гражданских

Министр подчеркнул, что Украина требует вернуть домой ее гражданских заложников.

"Этих 50 человек и тысячи других гражданских лиц, насильно депортированных в Россию, включая украинских детей", - заявил глава МИД.

Призыв к международному сообществу

"Мы призываем все государства и международные организации присоединиться к нам в требовании освободить невинных гражданских лиц, похищенных из их домов. Это конкретное военное преступление уже расследуется в Украине и должно получить соответствующую реакцию также на международном уровне. Это также подчеркивает постоянную угрозу жизни рядом с Россией", - подчеркнул Сибига. 

Он добавил, что Украине нужен настоящий и длительный мир.

"Жизнь рядом с террористами требует силы и надежных гарантий безопасности", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что россияне вошли в приграничное село в Сумской области и вывезли оттуда полсотни человек.
  • Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.
  • В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не о масштабном прорыве.

депортация (715) похищение (1722) россия (98461) Сумская область (3898) Сибига Андрей (727) Сумский район (486) Грабовское (2)
Забув згадати НКВД....
21.12.2025 19:27
Не отнимайте у России первенства !!!!!
Это она придумала ЗАЛОЖНИЧЕСТВО!!!
А потом научила этому ИГИЛ и ХАМАС
Большевики по части убийств , пыток и издевательств
Непревзойденные мастера
ВЕЛИКИЕ ИНКВИЗИТОРЫ
Если бы вы внимательно читали Достоевского
Вы бы все знали про кацапов, про революционеров - большевиков
И держались бы от них подальше
Достоевский называл их БЕСАМИ!!!!!
21.12.2025 19:38
Такими середньовічними рейдами путінська Росія показує, що нічим не відрізняється від терористичних угруповань, таких, як "ІДІЛ", "Боко Харам" чи "ХАМАС"",- заявив Сибіга. Джерело: https://censor.net/ua/n3591678

Та ці угрупування є збіговиськами хлопчаків у коротеньких штанцях у порівнянні з рашистами!
21.12.2025 19:47
