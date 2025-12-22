Росія повинна негайно звільнити викрадених із Грабовського українців, - МЗС Литви

Литва рішуче засудила викрадення збройними силами РФ понад 50 мирних жителів з села Грабовське Сумської області, значна частина з яких - люди похилого віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у соцмережі X.

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Воєнний злочин без строку давності

У заяві литовської сторони наголошується, що Росія повинна негайно звільнити викрадених громадян та забезпечити їхнє безпечне повернення додому.

Будріс також зазначив, що цілеспрямовані напади на цивільне населення, зокрема на літніх людей, вкотре демонструють повний цинізм і безмежну жорстокість російської агресії. Такі дії прямо кваліфікуються як воєнний злочин, за який Росія не уникне відповідальності.

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Литва також заявила, що на відміну від України, РФ не зацікавлена ані в припиненні вогню, ані у справедливому та тривалому мирі, а натомість системно підриває міжнародні зусилля, спрямовані на завершення війни.

У заяві окремо наголошується, що терористичні дії Росії не можуть і не повинні сприйматися як нова норма, а міжнародне гуманітарне право залишається чинним: Женевські конвенції та мандати міжнародних організацій не скасовані й мають виконуватися.

Заклик до міжнародних організацій не мовчати

Литва закликала міжнародні організації діяти відповідно до своїх мандатів і не мовчати перед обличчям злочинів РФ проти України та її мирних громадян, підкресливши, що саме дії, а не мовчання, визначають їхню актуальність як у час війни, так і в мирний період.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.

Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.

Своєю чергою, начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що йдеться про локальну провокацію, а не масштабний прорив.

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